Máy in Pantum ra mắt tại Việt Nam và công bố nhà phân phối Xtrend

Máy in Pantum ra mắt tại Việt Nam.

Pantum International Limited là công ty chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối máy in cho người tiêu dùng trên toàn cầu. Đại diện Pantum cho biết, đơn vị sở hữu công nghệ lõi với hơn 200 bằng phát minh sáng chế, bởi vậy máy in Pantum là một trong những dòng sản phẩm máy in chất lượng hàng đầu thế giới.

Xtrend đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và hỗ trợ các dự án công nghệ thông tin trên thị trường Việt Nam. Với cơ cấu gọn nhẹ, vận hành linh hoạt kết hợp cùng năng lực tài chính vững mạnh và phương pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả, Xtrend hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống phân phối hoàn chỉnh, toàn diện và rộng khắp trên toàn quốc. Thông qua sự hợp tác với Pantum, Xtrend đã bổ sung thêm một thương hiệu máy in chất lượng vào dải sản phẩm đa dạng và hiện đại của mình.

Bên cạnh đó, Pantum cũng đã lựa chọn Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam (TSC) là đối tác bảo hành ủy quyền cho các dòng sản phẩm máy in Pantum. Với hơn 15 chi nhánh, trung tâm dịch vụ bảo hành trải dài trên toàn lãnh thổ Việt Nam, TSC sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành uy tín và chuyên nghiệp.

Hơn 40 đối tác ngành in ấn tham dự Lễ ra mắt.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Xtrend chia sẻ: "Xtrend đang trên con đường mở rộng thêm những dòng sản phẩm công nghệ chất lượng đến từ những nhà sản xuất uy tín, được công nhận trên thị trường toàn cầu. Và Pantum chính là một đối tác chiến lược của Xtrend để đưa tới thị trường Việt Nam những sản phẩm máy in có độ hoàn thiện cao, chất lượng vượt trội và trải nghiệm in ấn thông minh, đơn giản".

Giám đốc kinh doanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Pantum - ông Kyan Liao cho biết: "Việt Nam là thị trường trọng tâm của Pantum trong thời gian tới. Mục tiêu mà Pantum và Xtrend tập trung xây dựng và phát triển là cung cấp các dòng máy in có tốc độ in nhanh, ổn định với dịch vụ bảo hành và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, toàn diện".

Một số dòng sản phẩm máy in Pantum.

Tại sự kiện, Pantum đã giới thiệu 9 dòng máy in Laser đen trắng A4 đơn năng và đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng từ hộ gia đình cho tới doanh nghiệp. Đây là những dòng máy tập trung vào tốc độ in cao và ổn định, tích hợp các công nghệ tiến tiến, tính năng thông minh giúp thao tác sử dụng in ấn đơn giản, tiết kiệm mực, điện năng và bảo vệ môi trường.

Với sự góp mặt của nhiều đối tác uy tín trong lĩnh vực in ấn, Pantum và Xtrend mong muốn kết nối hệ thống kênh phân phối máy in Pantum trên toàn quốc, đưa sản phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng.

Sự hợp tác giữa Pantum và Xtrend sẽ mở ra cơ hội cho người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam tiếp cận một thương hiệu máy in mới với trải nghiệm in ấn thuận tiện và chi phí hợp lý.

