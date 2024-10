Masan tăng trưởng lợi nhuận 1.350%, WinCommerce có lãi trong quý III

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan vừa công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý III.

Theo đó, doanh thu thuần của Masan Group đạt 21.487 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng bền vững từ các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ giúp bù đắp lại hoạt động tái cấu trúc mảng gà trang trại của Masan MEATLife và hoạt động kinh doanh bị gián đoạn tạm thời của Masan High-Tech Materials.

Lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay (EBITDA) đạt 4.233 tỷ đồng trong quý III, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Mức tăng đáng kể này được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng lợi nhuận tích cực của tất cả các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ.

Masan Consumer Corporation (MCH) tăng trưởng tới 10,4% trong quý III.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng trong quý III, tăng 1.349,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thành quả của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ, đồng thời công ty giảm chi phí vay ròng và không chịu chi phí biến động tỷ giá nhờ đã phòng ngừa rủi ro 100% khoản vay USD dài hạn kể từ đầu năm.

Masan Consumer Corporation (UpCOM: MCH) đạt mức tăng trưởng doanh thu 10,4% so với cùng kỳ trong quý III, ghi nhận 7.987 tỷ đồng. Con số này được đóng góp bởi chiến lược cao cấp hóa ngành hàng thực phẩm tiện lợi và gia vị giúp đạt tăng trưởng lần lượt 11% và 6,7% so với cùng kỳ. Hoạt động đổi mới trong ngành hàng đồ uống và chăm sóc gia đình - cá nhân cũng giúp đạt tăng trưởng 18,8% và 12,4%.

MCH tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8%. Biên lợi nhuận sau thuế sau phân bổ cổ đông thiểu số ghi nhận 25,9%, tăng 90 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8.603 tỷ đồng, chủ yếu nhờ mô hình cửa hàng mới WiN và WinMart+ Rural. Mức tăng trưởng LFL của 2 mô hình này tăng 12,5% và 11,5% so với cùng kỳ, trong khi mô hình cửa hàng truyền thống chỉ là 8%.

Lợi nhuận sau thuế của WCM lần đầu ghi nhận dương kể từ thời kỳ Covid-19, đạt 20 tỷ đồng, hứa hẹn tạo nên lộ trình gặt hái lợi nhuận bền vững trong thời gian tới.

Tính đến tháng 9, WCM vận hành 3.733 cửa hàng WCM, mở ròng thêm 60 cửa hàng mới.

WCM nối lại mạch lãi sau thời gian đứt đoạn do Covid-19.

Masan MEATLife (MML) ghi nhận mức tăng EBIT 43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là quý thứ ba liên tiếp MML báo cáo EBIT dương và quý đầu tiên đạt lợi nhuận trước phân bổ cổ đông thiểu số (20 tỷ đồng) kể từ năm 2023.

Trong quý III, doanh thu mảng thịt bao gồm thịt lợn tươi, thịt gà và thịt chế biến tăng 13,6% so với cùng kỳ trong khi doanh thu mảng trang trại giảm 28,2% do MML triển khai chiến lược tái cấu trúc mảng gà trang trại và tập trung hơn vào chuỗi giá trị ở hạ nguồn. Nhờ đó, doanh thu của MML tăng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ, lên 1.936 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của Phúc Long Heritage (PLH) tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 425 tỷ đồng, chủ yếu nhờ đóng góp từ 21 cửa hàng mới ngoài WCM được mở trong cùng quý. PLH hiện vận hành 174 cửa hàng trên toàn quốc. Doanh thu LFL hàng ngày của các cửa hàng PLH ngoài WCM duy trì mức tăng trưởng ổn định trong quý III, tăng 2% so với quý II.

EBIT của Masan High-Tech Materials (MHT) trong quý III giảm 117 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này là do nhu cầu thị trường thấp hơn, hoạt động doanh nghiệp bị gián đoạn do cơn bão Yagi và kế hoạch bảo trì nhà máy trong bối cảnh được thuận lợi về giá bán trên thị trường.

Ban lãnh đạo MHT cho biết công ty đã và đang tập trung vào việc bán lượng đồng tồn kho. Theo đó, tổng doanh số bán đồng trong quý IV dự kiến vượt lượng bán được trong 9 tháng đầu năm. Việc bán H.C. Starck cho Mitsubishi Materials Corporation với giá mua cổ phần là 134,5 triệu USD dự kiến sẽ hoàn tất trước cuối năm 2024.

Khi đó, MHT dự kiến được hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận sau thuế trong dài hạn lên 20-30 triệu USD. Số tiền thu được từ giao dịch được sử dụng để giảm nợ của MHT, đồng thời cũng giúp MHT giải tỏa khỏi khoản nợ từ quỹ hưu trí của HCS với giá trị khoảng 196 triệu USD tính đến quý III.

MSN đã hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ sau 9 tháng.

Techcombank (TCB), công ty liên kết của Masan, đóng góp 1.136 tỷ đồng vào EBITDA trong quý III, tương ứng mức tăng trưởng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Do hoàn thành 130% kế hoạch lợi nhuận sau thuế (2.726 tỷ đồng trước phân bổ cổ đông thiểu số), Masan dồn trong tâm chiến lược kinh doanh những tháng cuối năm vào tăng trưởng mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ, tối ưu hóa chương trình Hội viên WIN, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và các thương hiệu đối tác của Masan, giảm nợ để giảm chi phí tài chính, giảm sở hữu ở các lĩnh vực kinh doanh ngoài ngành, duy trì chiến lược phân bổ vốn chặt chẽ.