Masan nhận danh hiệu "Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023"

Danh sách Top 50 là bảng xếp hạng do Nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, nhằm tìm kiếm và vinh danh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top 50 triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng gồm doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp. Top 50 đã trải qua 12 năm khảo sát và xếp hạng thành công các công ty (2010-2023).

10 năm vào "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam"

Danh sách Top 50 năm nay ghi nhận sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng như bán lẻ, tiêu dùng, ngân hàng, và sản xuất. Đơn cử như Tập đoàn Masan, đơn vị này được vinh danh ở cả hai hạng mục "Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023" và "Doanh nghiệp tỷ đô 2023".

Từ lần đầu tiên Bảng xếp hạng Top 50 được công bố (2011) cho đến nay, đây là lần thứ 10 Masan Group được vinh danh trong tại danh sách này. Theo đại diện ban tổ chức, thành quả này là ghi nhận của sự vươn lên không ngừng của Masan, đạt được những tăng trưởng đột phá và bền vững, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà.

Masan được vinh danh "Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam" (Ảnh: MSN).

Trải qua hơn 27 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Masan hiện là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong ngành bán lẻ, tiêu dùng.

Hiện nay, Masan đang sở hữu hơn 3.500 điểm bán trải dài khắp cả nước, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân. Tập đoàn này cũng đẩy mạnh nhiều chiến lược đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng và đa dạng phục vụ tối đa cho nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu đến các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Canada…

Tính đến nửa đầu năm 2023, tổng tài sản của Masan đạt hơn 140.858 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 37.524 tỷ đồng. Trong đó, 13.452 tỷ đồng là khoản tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Trong quý II/2023, dòng tiền tự do của đơn vị này được cải thiện liên tục, đạt 1.665 tỷ đồng so với chỉ 162 tỷ đồng trong quý II/2022.

Trong nửa đầu năm 2023, Masan tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Tổng doanh thu của Masan đạt 37.315 tỷ đồng, tăng 3,6% so với mức 36.023 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của The CrownX (TCX), nền tảng tích hợp dành cho ngành tiêu dùng và bán lẻ của Masan, bao gồm WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH), đã ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 38,8% so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào sự ổn định của lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng.

Đa dạng thực phẩm tại quầy hải sản tươi sống của siêu thị WinMart (Ảnh: MSN).

Đánh giá cao bởi tổ chức hàng đầu thế giới

Vừa qua, một trong những công ty hàng đầu và lâu đời nhất thế giới trong dịch vụ tài chính, lĩnh vực ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản là J.P.Morgan đã đưa ra dự báo về tiềm năng tăng trưởng của cổ phiếu Masan (HoSE: MSN). Cụ thể, J.P.Morgan dự báo giá mục tiêu của cổ phiếu MSN trong 2024 là 102.000 đồng/cổ phiếu, EPS tăng trưởng kép trung bình hàng năm trong giai đoạn 2032 - 2025 đạt 36%.

Trong báo cáo vừa được công bố, J.P. Morgan nhấn mạnh rằng: "Việt Nam đang đại diện cho câu chuyện tăng trưởng tiêu dùng sôi động và đáng chú ý nhất trong khu vực châu Á", và đưa ra triển vọng tích cực về cổ phiếu ngành tiêu dùng Việt Nam với trong 12 tháng tới.

Theo đánh giá của tổ chức này, thị trường bán lẻ tiêu dùng Việt Nam có thể tăng trưởng cao nhờ vào nền kinh tế phát triển nhanh, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, và sự gia tăng đô thị hóa. J.P Morgan dự báo Việt Nam sẽ sớm trở thành một trong những điểm nổi bật về tăng trưởng tiêu dùng trong khu vực.

J.P.Morgan nhận định với vị thế dẫn đầu trong một thị trường bán lẻ lớn và đầy tiềm năng, cùng những nỗ lực phân bổ vốn tập trung vào mảng cốt lõi tiêu dùng, bán lẻ, và sự phát triển của thị trường tiêu dùng hiện đại, cổ phiếu Masan trở thành một trong những đại diện tốt nhất cho "câu chuyện tiêu dùng hấp dẫn của Việt Nam".

Quầy rau củ với các sản phẩm đạt chuẩn chất lượng châu Âu từ WinEco và các nhà cung cấp hàng đầu thế giới (Ảnh: MSN).

Trong bối cảnh vĩ mô thách thức, tiêu dùng nội địa suy yếu, việc Masan vẫn đạt được sự tăng trưởng, lọt vào danh sách "Top 50 công ty hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam" và được đánh giá cao bởi tổ chức hàng đầu thế giới cho thấy mảng kinh doanh cốt lõi tiêu dùng, bán lẻ, cùng nền tảng tài chính của đơn vị này đang có sự phát triển ổn định và tích cực.