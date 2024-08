Masan lập cú "hat-trick" ở 3 hạng mục tiêu biểu về ESG

Năm 2024, Masan Group được vinh danh là đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp niêm yết, đạt cả 3 hạng mục: E - Quản lý tài nguyên bền vững, S - Chiến lược nhân sự vì sự phát triển bền vững và G - Quản trị doanh nghiệp xuất sắc.

Tầm nhìn chiến lược về ESG

Hưởng ứng và đồng hành cùng các cam kết quốc gia về mục tiêu ESG, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Masan đã và đang quyết liệt đưa ESG vào chiến lược kinh doanh và chương trình hành động một cách nhất quán.

Bằng cách triển khai các trụ cột của Khung ESG, Masan cam kết là một doanh nghiệp có trách nhiệm, tạo ra giá trị cho khách hàng và tất cả các bên liên quan xuyên suốt chuỗi giá trị bằng cách thúc đẩy đổi mới để tăng trưởng bền vững, quan tâm đến môi trường và cộng đồng.

Đạt cả 3 yếu tố ESG, Masan Group được vinh danh "Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu Việt Nam 2024".

Từ cam kết đến hành động, Masan nhanh chóng thực thi chiến lược ESG, thành lập Ủy ban ESG để đảm bảo các hoạt động phát triển bền vững phù hợp với chính sách và chiến lược phát triển bền vững của Masan.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban ESG nằm trong cơ cấu quản lý của tập đoàn này, sẽ giúp thống nhất định hướng chiến lược và mục tiêu của tập đoàn về các vấn đề bền vững xuyên suốt đến các công ty con của Masan. Ngoài ra, quản trị bền vững tập trung sẽ tăng cường công tác giám sát, phối hợp đối với hoạt động quản lý rủi ro về tính bền vững, tiến độ thực hiện và hiệu quả phát triển bền vững của Masan một cách toàn diện.

Từ cam kết đến thực tiễn

Hiện doanh nghiệp này sở hữu chuỗi bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước với hơn 3.600 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN, cùng với đó là hệ thống nhà máy sản xuất các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, thịt ủ mát và thịt chế biến có thương hiệu, chuỗi F&B trải dài khắp Việt Nam.

Cam kết "xanh" đối với môi trường, Masan đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải tiên tiến, áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để giám sát ảnh hưởng của hoạt động sản xuất đến môi trường xung quanh. Masan Consumer đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại do đối tác Hà Lan thiết kế tại các nhà máy ở Bình Dương, Hải Dương và Nghệ An. Trang trại chăn nuôi heo của Masan MEATLife tại Nghệ An cũng được đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Tại Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli ở Hà Nam và Long An, nước thải sinh hoạt và nước thải từ quá trình sản xuất được thu gom để xử lý ra nước thải loại A.

Tất cả nước thải từ các nhà máy của Masan tại các tỉnh đều đạt tiêu chuẩn loại A.

Masan tập trung vào việc sử dụng nguồn nhiên liệu tái tạo để cung cấp năng lượng cho các hoạt động. Hiện tại, hơn 50% tổng năng lượng tiêu thụ của Masan và cơ sở của các công ty con là các nguồn tái tạo như sinh khối và nhiên liệu sinh học. Trong năm 2023, Masan MEATLife đã chuyển đổi thành công 1 trong 4 nhà máy sản xuất sang vận hành hoàn toàn bằng năng lượng sinh khối từ trấu và phế thải mùn cưa. Masan Consumer đã thành công đưa năng lượng sinh khối trở thành một nguồn năng lượng chính phục vụ hoạt động kinh doanh, với tỷ lệ sử dụng trung bình là 87% tại các cơ sở khác nhau.

Masan High-Tech Materials được ghi nhận là công ty sử dụng nhiều năng lượng nhất trong hệ sinh thái, nhưng cũng là công ty đi đầu các chương trình tiết kiệm năng lượng với nhiều sáng kiến quan trọng được triển khai. Theo đó, Masan High-Tech Materials đã đạt Chứng nhận Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018 từ năm 2022.

Masan chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội, công ty đã đóng góp hơn 4.421 tỷ đồng thuế vào ngân sách Nhà nước năm 2023. Ngoài việc trở thành một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất tại các tỉnh có nhà máy cơ sở sản xuất hoạt động, Masan còn góp phần tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Masan Group góp phần giải quyết việc làm tại địa phương .

Với đội ngũ gần 40.000 nhân sự khắp vùng miền, đến từ nhiều quốc gia cùng chung mục tiêu phụng sự người tiêu dùng, Masan xem nguồn nhân lực là ưu thế cạnh tranh lớn nhất, giúp tạo ra khác biệt và thúc đẩy hiện thực hóa chiến lược kiến tạo giá trị dài hạn và phát triển bền vững.

Ông Lê Bá Nam Anh - Giám đốc cấp cao Thị trường vốn và Sáng kiến chiến lược, Thành viên Ủy ban ESG Tập đoàn Masan - cho biết: "Là một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực tiêu dùng bán lẻ với các sản phẩm dịch vụ cho 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và là đối tác tin cậy của các nhà cung cấp, chúng tôi nhìn thấy vai trò quan trọng và tầm ảnh hưởng của tập đoàn trong việc nâng cấp chuỗi giá trị thực phẩm và đóng góp vào cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Việc này đòi hỏi một cách suy nghĩ khác về mô hình kinh doanh trong tương lai, trong đó phát triển bền vững không chỉ là quản trị rủi ro mà còn là cơ hội để tạo ra sự khác biệt đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội. 'Doing Well By Doing Good' - đó là con đường chúng tôi đi".