Masan đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng đến 52% trong năm 2025

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 8% cho năm 2025. Việc này sẽ đặt nền móng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa điều này, ba động lực chính được xác định gồm: đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Trước đó, việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm 2024 cũng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành thương mại và dịch vụ. Theo Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2023.

Thị trường bán lẻ, tiêu dùng Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng tốt

Bước sang năm 2025, thị trường bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiếp nối đà tích cực từ cuối năm 2024 với tỷ lệ tăng dự kiến là 12% trở lên. Tỷ lệ này cho thấy nền kinh tế và thị trường tiêu dùng có sự phục hồi ổn định, đồng thời phản ánh niềm tin của người tiêu dùng vào tình hình tài chính cá nhân và môi trường kinh tế nói chung.

Ngoài ra, việc tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2024 đã tác động tích cực đến sức mua của người dân. Nhập khẩu vật phẩm tiêu dùng năm 2024 tăng 20,6% so với năm 2023, phản ánh sự hồi phục mạnh mẽ của nhu cầu trong nước.

Nhờ đó, thị trường tiêu dùng và bán lẻ Việt Nam cũng đã đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, phản ánh qua kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ đã ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng đáng kể. Điều này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng vào các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp trong nước, đồng thời phản ánh xu hướng tiêu dùng tích cực trên thị trường.

Doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ tiếp tục đà tăng trưởng

Tập đoàn Masan tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường tiêu dùng - bán lẻ với kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2024. Theo báo cáo tài chính mới đây, lợi nhuận quý IV/2024 của Masan tăng gấp gần 14 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 691 tỷ đồng. Lợi nhuận cả năm 2024 đạt gần 200% kế hoạch kịch bản cơ sở. Đóng góp chính đến từ mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ gồm các "đầu tàu" Masan Consumer (MCH), WinCommerce (WCM) và Masan MEATLife (MML).

Khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng siêu thị của WinCommerce.

Nhờ có chiến lược đột phá, WCM đã đạt được những kết quả ấn tượng của một lộ trình gặt hái lợi nhuận bền vững, cụ thể WCM ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 11,8% và 9,7% so với cùng kỳ trong quý IV/2024 và năm 2024. Doanh thu đạt lần lượt 8.557 tỷ đồng và 32.961 tỷ đồng trên toàn mạng lưới.

WCM ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) dương, đạt mức 209 tỷ đồng trong quý IV/2024, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận dương. Riêng WCM đã mang về lợi nhuận sau thuế dương cho cả năm 2024.

Hiện WCM vận hành gần 4.000 điểm bán phục vụ cho mọi phân khúc người tiêu dùng, từ thành thị đến nông thôn, kết hợp cùng thế mạnh sản xuất hàng tiêu dùng của MCH và sở hữu công ty logistics nội bộ là Supra. Chuỗi bán lẻ của Masan sẽ đẩy nhanh lại việc mở cửa hàng mới trong năm 2025. Trong kịch bản tích cực, WCM sẽ mở 1.000 cửa hàng mới.

Bộ sản phẩm Chin-Su được thị trường Nhật Bản ưa chuộng.

Đối với MCH, đơn vị này ghi nhận doanh thu quý IV/2024 và năm 2024 lần lượt là 8.942 tỷ đồng và 30.897 tỷ đồng, tăng trưởng 5,3% và 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước) và gia vị (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước), thực thi các phát kiến đổi mới trong ngành hàng đồ uống (tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu từ các thị trường quốc tế tăng tới 22,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli.

Mảng thịt có thương hiệu của Masan, Masan MEATLife (MML), đã liên tục mang về nhiều con số tích cực trong năm qua. Cụ thể, trong quý IV/2024, doanh thu của MML tăng 24% và 9,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.204 tỷ đồng và 7.650 tỷ đồng trong quý IV/2024 và cả năm 2024. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT-Pre-MI) lần lượt đạt 85 tỷ đồng và 25 tỷ đồng trong quý IV/2024 và năm 2024. Đây là quý thứ hai liên tiếp chỉ số này của MML dương, giúp lợi nhuận sau thuế dương cả năm 2024.

Bứt phá lợi nhuận năm 2025 nhờ sức mạnh tiêu dùng bán lẻ

Đà tăng trưởng của các hoạt động kinh doanh cốt lõi kể từ đầu năm đã mang lại cho ban lãnh đạo sự tự tin vào sự chuyển đổi thành nền tảng tiêu dùng bán lẻ của Masan.

"Trong năm 2024, chúng tôi ưu tiên phát triển mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận bền vững xuyên suốt tập đoàn. Theo đó, WinCommerce và Masan MEATLife đã mang về lợi nhuận. Việc mang đến chương trình Hội viên WIN cho thị trường bán lẻ truyền thống (cửa hàng tạp hóa) và hiện đại (các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) sẽ giúp mỗi mảng kinh doanh của chúng tôi đạt tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025 và hơn thế nữa", Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, chia sẻ.

Tương ớt Chin-su xuất hiện tại khu phố ẩm thực sôi động Dotonbori, Osaka.

Năm nay, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất sẽ nằm trong khoảng từ 80.000 tỷ đồng đến 85.500 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng LFL từ 7% đến 14% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI (lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số) dự kiến đạt 4.875 - 6.500 tỷ đồng, tăng 14 - 52% so với mức 4.272 tỷ đồng năm 2024. Masan cũng định hướng đẩy mạnh chiến lược "Go Global" với mục tiêu tăng trưởng trên 20% tại các thị trường quốc tế nhờ các sản phẩm gia vị, thực phẩm tiện lợi và cà phê hòa tan.

Năm 2024 khép lại với những kết quả tích cực khi Masan đạt lợi nhuận gấp đôi kế hoạch. Theo đại diện Masan, đà tăng trưởng này không chỉ củng cố niềm tin vào chiến lược chuyển đổi nền tảng tiêu dùng - bán lẻ của tập đoàn mà còn đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành bán lẻ tiêu dùng nội địa, tạo tiền đề góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu kinh tế trọng điểm trong năm 2025.