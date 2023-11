Masan Consumer tăng trưởng bứt phá trong bối cảnh thách thức của vĩ mô

Góp phần vào đà phục hồi của ngành bán lẻ

Theo cập nhật từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 536.000 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu tiêu dùng các vật phẩm văn hóa, giáo dục, đồ dùng gia đình tăng khá cao và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Tính chung 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt hơn 5,1 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 20,8%). Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng tương đương 6,9% (trong khi cùng kỳ năm 2022 tăng 16,7%).

Masan Consumer hiện sở hữu các thương hiệu mạnh, có khả năng tối ưu chi phí nguyên vật liệu (Ảnh: MSN).

Đóng góp vào sự tăng trưởng chung của tổng mức bán lẻ hàng hóa, Masan Consumer có kết quả kinh doanh quý III/2023 tăng trưởng tốt. Cụ thể, nếu trong 9 tháng đầu năm, mức tăng doanh thu là 10,5%, thì riêng quý III là 8,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp của quý này cũng ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử là 45,6%, giúp thúc đẩy biên EBITDA lên mức 26%.

Theo báo cáo tài chính của Masan Group, đây là thành quả của việc Masan Consumer sở hữu các thương hiệu mạnh, chiến lược phân bổ hợp lý sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao, khả năng tối ưu chi phí nguyên vật liệu, các kế hoạch dựa trên cung và cầu sản phẩm hợp lý.

Tăng trưởng 9 tháng đầu năm và quý III/2023 đạt con số ấn tượng dù lực cầu trong nước còn yếu (Ảnh: MSN).

Masan Consumer ghi nhận tăng trưởng hầu hết tại các ngành hàng, nhất là gia vị, sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC), thực phẩm tiện lợi với mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm lần lượt là 21%, 8,3%, và 39,4% so với cùng kỳ.

Thương hiệu mạnh phủ sóng thị trường trong và ngoài nước

Trong đại hội đồng cổ đông tháng 4/2023, ông Trương Công Thắng - Tổng giám đốc Masan Consumer - cho biết mục tiêu của Masan trong 5 năm tới (2023 -2027) là đạt doanh thu 80.000 - 100.000 tỷ đồng, trong đó 85% từ nội địa và 15% xuất khẩu.

Trong lộ trình lâu dài đưa ẩm thực Việt Nam ra với thế giới, Masan Consumer sẽ theo đuổi các tiêu chuẩn cao nhất về vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng. "Nếu một công ty có thể đưa thực phẩm Việt Nam ra ngoài thế giới thì chúng ta có thể làm điều đó tốt nhất", ông Trương Công Thắng nói.

Gia vị Việt thông qua chiến lược "Go Global" của Masan đã xâm nhập thành công thị trường quốc tế (Ảnh: MSN).

Masan Consumer hiện đẩy mạnh chiến lược "Go Global - mang thương hiệu Việt Nam ra thế giới", hướng đến hai mục tiêu quan trọng. Một là năm 2027, đóng góp 15% doanh số đến từ hoạt động kinh doanh quốc tế. Hai là phát triển Chin-Su - thương hiệu gia vị hàng đầu Việt Nam - trở thành thương hiệu quốc tế, mang gia vị Việt ra thế giới.

Trong một năm tập trung cho chiến lược "Go Global", thương hiệu Chin-Su của đơn vị này đã đạt được những kết quả tích cực. Tháng 3/2023, trong lần ra mắt tại Foodex Japan, bộ gia vị Chin-Su đã thu hút thực khách xứ sở hoa anh đào. Chỉ hơn một tháng kể từ sự kiện, bộ gia vị đã lên kệ các siêu thị Nhật và nhận được sự chào đón của người dân. Sau Nhật Bản, tháng 5/2023, Chin-Su cũng tiếp tục xuất hiện ở Seoul Food và ghi nhận nhiều đánh giá tích cực từ người dân Hàn Quốc.

Đối với thị trường nội địa, mới đây, Masan Consumer đã ra mắt lẩu tự sôi bắp bò riêu cua Omachi. Song song với đó, doanh nghiệp này còn bắt tay với Phở Thìn Bờ Hồ - hàng phở gia truyền có tuổi đời gần 70 năm - phát triển dòng sản phẩm ăn liền mới mang tên Phở Story. Lần đầu tiên trên thị trường, một thương hiệu tiêu dùng hàng đầu kết hợp với một hàng phở gia truyền để ra mắt sản phẩm tiện lợi mới.

Masan mở rộng các nhãn hàng mới, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm và tái cấu trúc hệ thống bán lẻ (Ảnh: MSN).

Việc liên tục ra mắt thành công sản phẩm mới tại thị trường nội địa cũng như quốc tế không chỉ đánh dấu một bước tiến mới của Masan Consumer, mà còn góp phần khẳng định vị thế hương vị Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Ngoài ra, cùng với những tích cực từ vĩ mô giúp cho tâm lý tiêu dùng tích cực hơn trong thời gian tới, đơn vị này cho biết sẽ tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, bứt phá các mục tiêu đề ra trong năm 2023, cũng như giai đoạn 2024 - 2025.