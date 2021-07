Marketing hiện đại: Thời của những câu chuyện hay và khác biệt

Dân trí Marketing hiện đại đang chuyển mình thay đổi. Nếu như trước đây, các chiến dịch marketing phụ thuộc phần lớn vào ngân sách và quy mô thì nay, yếu tố quyết định thành công lại đến từ cách thương hiệu kể câu chuyện của mình.

Nghề kể chuyện - thú vị nhưng nghiệt ngã

Tiếp thị bằng kể chuyện (Storytelling marketing) được đánh giá cao khi cảm xúc - yếu tố giúp kết nối khách hàng hiệu quả - được xem là "át chủ bài" trong các chiến dịch xây dựng thương hiệu. Những thương hiệu thắng giải thường gặp nhau ở một điểm chung: đó là câu chuyện kết nối với khách hàng, mang lại những giá trị cụ thể cho cộng đồng, ngôn ngữ đơn giản, mới lạ, hiện đại và dễ thấu hiểu.

Mới đây, giải thưởng PR Awards 2021 do Marketing - Interactive Asia tổ chức đã vinh danh những người làm truyền thông tiếp thị hay còn được gọi là những "người kể chuyện" thương hiệu xuất sắc nhất khu vực. Điều này cho thấy vai trò của người kể chuyện thương hiệu ngày càng được đề cao. Về phía các nhãn hàng, giải thưởng này đã gọi tên một đại diện xuất sắc của Việt Nam là Công ty bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam với giải Đồng.

Tuy nhiên, kể chuyện không hề dễ, khi có người làm việc 2-3 năm đã cạn kiệt ý tưởng, luôn trong trạng thái thay đổi, tái tạo, nhường chỗ cho những tài năng mới.

Ông Trần Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Marketing Việt Nam, nhà sáng lập VietnamMarcom - tổ chức giáo dục đào tạo chuyên ngành truyền thông tiếp thị và xây dựng thương hiệu, cho rằng trên bầu trời Marketing Việt Nam hiện nay, những ngôi sao thuộc thế hệ 7X đang có dấu hiệu hụt hơi.

Ông Trần Hoàng trao đổi về nhân sự chiến lược ngành công nghiệp tiếp thị quảng cáo.

Ông cho biết thêm: "Trước đây, sự thành công của các chiến dịch marketing phụ thuộc phần lớn vào ngân sách, cũng như phụ thuộc vào năng lực và sức sáng tạo của các công ty quảng cáo. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi yếu tố quyết định thành công của một chiến dịch marketing hiện nay đến từ cách thương hiệu kể câu chuyện của mình.

Vì vậy, nhiều công ty bắt đầu sử dụng nguồn lực nội tại tối ưu hóa chi phí marketing, tận dụng thế mạnh am hiểu các yếu tố cấu thành thương hiệu để kể câu chuyện của mình cảm xúc nhất".

Ngành khó, kể chuyện càng phải hấp dẫn

Tuy vậy, có những ngành rất khó để "kể chuyện", chẳng hạn các lĩnh vực như bất động sản, tài chính và ngân hàng... Đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ - luôn bị đóng đinh với các định kiến, nên để kể câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ thú vị và cảm xúc là thách thức cho bất kỳ chuyên gia marketing nào.

Để kết nối cảm xúc với khách hàng, từ năm 2016 khi bước chân vào thị trường Việt Nam, FWD đã sử dụng âm nhạc làm nền tảng. Đến nay, không chỉ khách hàng của bảo hiểm mà đông đảo người dân Việt Nam đều biết bài hát và điệu nhảy "Sống đầy từ hôm nay" của FWD do ca sĩ Tóc Tiên thể hiện, sự kiện âm nhạc hoành tráng và nhiều cảm xúc như FWD Music Tour… Quan trọng hơn, mỗi chương trình, sự kiện của FWD đều truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bảo hiểm nhân thọ như "FWD Sớm bảo vệ", "FWD Bảo hiểm dễ hiểu", "FWD Sống đầy"…

FWD đã trở nên khác biệt khi sử dụng âm nhạc để kể các câu chuyện về bảo hiểm một cách gần gũi, mới mẻ, sáng tạo. Vẫn là sự bảo vệ nhưng không còn là những thông điệp gây sợ hãi mà tràn đầy tinh thần lạc quan, sớm bảo vệ bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Đặc biệt, xuyên suốt các câu chuyện của mình, FWD chứng minh được sức mạnh vượt trội trong việc khai thác các thông điệp truyền thông trẻ trung, mới lạ, sử dụng hiệu quả sức ảnh hưởng của các celebrities, influencers...

Không phải ngẫu nhiên khi lần đầu tiên các chiến dịch marketing của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam được vinh danh ở các giải thưởng marketing quốc tế. Tour kể chuyện bảo hiểm bằng âm nhạc - FWD Music Tour đã đoạt 2 giải Đồng cho hạng mục "Best Corporate Event" (Sự kiện thương hiệu xuất sắc nhất) và "Best Cost-effective Event" (Sự kiện sử dụng chi phí hiệu quả nhất) tại Giải thưởng Event Marketing Awards (do Campaign Asia-Pacific tổ chức).

Chiến dịch truyền thông "FWD Bảo hiểm dễ hiểu" cũng đã được vinh danh với Giải Bạc cho hạng mục "Best Insight-Driven PR" (Chiến dịch truyền thông dựa trên sự thấu hiểu khách hàng xuất sắc nhất) và giải Đồng cho hạng mục "Best Launch/Relaunch PR" (Chiến dịch truyền thông giới thiệu sản phẩm xuất sắc nhất) tại giải thưởng PR Awards 2021 do Marketing - Interactive Asia tổ chức.

FWD xuất sắc kể câu chuyện về thương hiệu của mình.

Không chỉ là các câu chuyện hay, dễ đi vào lòng người, những chiến dịch marketing được vinh danh ở các giải thưởng quốc tế tạo ra được các giá trị bền vững cho cả thương hiệu và khách hàng, có khả năng khơi gợi người tiêu dùng những ước mơ, khát khao tiềm ẩn về một đời sống tốt đẹp và hạnh phúc trong tương lai. Chúng đi xa hơn một chiến dịch tiếp thị thông thường bởi truyền tải những giá trị sống và thông điệp xã hội to lớn.

Quang Huy - Trường Thịnh