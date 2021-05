Mãn nhãn bộ sưu tập shophouse "độc bản" tại Nam đảo Ngọc

Dân trí "Bộ sưu tập" shophouse đẳng cấp do Sun Group kiến thiết tại Nam đảo sẽ sớm hoàn thiện, vận hành để đón cơ hội tăng trưởng du lịch sau đại dịch. Nổi bật trong số đó là shophouse The Center thuộc Sun Grand City Hillside Residence.

Shophouse Nam Phú Quốc - những dự án "độc bản"

Theo báo cáo của DKRA Việt Nam, trong quý I vừa qua, toàn thị trường ghi nhận 862 sản phẩm nhà phố hoặc shophouse biển "chào sân". Dù con số này thấp hơn so với quý IV/2020 nhưng lại ghi nhận mức độ tiêu thụ tương đương, đều ở 422 căn, và là mức hấp thụ cao nhất kể từ đầu 2020 đến nay.

Những dữ liệu trên là minh chứng cho thấy shophouse biển chưa bao giờ giảm nhiệt, kể cả khi thị trường chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Không nói đâu xa, chỉ trong hai năm trở lại đây, chủ đầu tư "đình đám" bậc nhất Nam đảo là ông lớn Sun Group đã kịp kiến tạo một bộ sưu tập đa dạng các shophouse đẳng cấp tại những vị trí đắc địa.

Shophouse Melodia trong quần thể nghỉ dưỡng Bãi Kem

Đầu tiên là dãy shophouse Melodia trong quần thể nghỉ dưỡng Bãi Kem - "điểm tụ" các resort, khách sạn hạng sang bậc nhất hiện nay ở Phú Quốc. Shophouse Melodia án ngữ ngay trục đường dẫn vào tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp như JW Mariott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residence Phu Quoc Emerald Bay và New World Phu Quoc Resort, sẽ đón trọn dòng khách thượng lưu tới đây. Tiếp đó là các shophouse Sun Grand City New An Thoi đang chuẩn bị vận hành, được thiết kế tối ưu diện tích, công năng, hưởng lợi từ quy hoạch theo mô hình "đô thị siêu khối". Đây cũng là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của Phú Quốc được quy hoạch bài bản và có quyền sở hữu lâu dài.

Sun Premier Village Primavera là điểm đến của những lễ hội, show diễn thời trang thời gian gần đây

Và đặc biệt không thể bỏ qua shophouse có "gu" riêng tại "thị trấn Địa Trung Hải" với các nhà phố Sun Premier Village Primavera sở hữu tầm nhìn trực diện mặt biển, trải dọc bờ biển duy nhất tại Phú Quốc. Giá trị "độc bản" của Sun Premier Village Primavera còn đến từ kiến trúc có một không hai theo phong cách Địa Trung Hải với 27 mẫu theming mặt ngoài được hoàn thiện kỳ công với 9 lớp sơn giả cổ và thiết kế giật cấp mang đến tầm nhìn panorama 360 độ ra biển trời xanh ngọc.

Giới đầu tư, giới quy hoạch đều chung nhận định, các shophouse thuộc bộ sưu tập này được đánh giá cao do không chỉ đảm bảo tính pháp lý với quyền sở hữu lâu dài mà còn được quy hoạch bài bản, đầu tư tỉ mỉ về kiến trúc. Cùng với đó, sở hữu cơ hội đầu tư kinh doanh sinh lời cao nhờ hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách du lịch liên tục tăng khi nằm trong hệ sinh thái Sun Group.

Mọi lợi điểm của shophouse Nam đảo đang quy tụ tại The Center

Không dừng ở những dấu ấn hiện có, mới đây, Sun Group đã tiếp tục bổ sung một cái tên mới: shophouse The Center - phân khu thấp tầng với quyền sở hữu lâu dài, thuộc dự án phức hợp hot nhất Nam đảo hiện nay Sun Grand City Hillside Residence.

The Center hội tụ mọi điểm mạnh của các dòng shophouse trong bộ sưu tập của Sun Group

The Center gồm 364 căn shophouse hướng biển phong cách Địa Trung Hải, mỗi căn được thiết kế chiều cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 8 - 15m, nhằm đáp ứng tối ưu mục tiêu kinh doanh thương mại và khai thác linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh.

Shophouse Sun Grand City New An Thoi vẽ nên hình hài khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên ở Nam đảo

Đặc biệt, nằm kế bên Sun Premier Village Primavera, phía đông giáp KĐT Sun Grand City New An Thoi, phía nam giáp Ga đi cáp treo Hòn Thơm, phân khu The Center được coi là tâm mạch của thị trấn Địa Trung Hải - nơi đang không ngừng được hoàn thiện, bồi đắp thêm nhiều giá trị mới để trở thành trung tâm của Nam Phú Quốc, biểu tượng mới của một thành phố đảo hiện đại, văn minh và sống động.

Cũng bởi sở hữu tọa độ vàng hiếm thấy này, shophouse The Center sẽ hưởng trọn mọi lợi ích từ nguồn khách dồi dào của hệ sinh thái Sun Group. Nhất là trong bối cảnh chủ đầu tư Sun Group sau 5 năm kiến tạo những nền móng đầu tiên cho thị trường, đến nay đang tiếp tục bổ sung, đắp bồi bằng các công trình, dự án mang tính sáng tạo và tiên phong. Đó là loạt công trình biểu tượng như Cầu Hôn, sân khấu show Vortex vừa động thổ giữa tháng 5 - điểm hẹn của loạt lễ hội, sự kiện, và show diễn đẳng cấp suốt 4 mùa, đưa Nam đảo trở thành một thành phố "0 giờ", sầm uất 24/7.

Shophouse The Center được thiết kế cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 8 - 15m, đa dạng layout cho 6 ngành kinh doanh hot nhất hiện nay

Đây là cơ hội để chủ sở hữu shophouse The Center đầu tư kinh doanh hoặc cho thuê khai thác hàng loạt ngành nghề thời thượng vốn là "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà phố thương mại tại những thị trường du lịch đình đám, từ lưu trú, F&B, Spa, thời trang, nghệ thuật cho đến du lịch - lữ hành… Tới đây, khi 3 phân khu The Hill, The Sea, The Sky thuộc Sun Grand City Hillside Residence hoàn thiện cũng sẽ bổ sung cho The Center một lượng khách khổng lồ lưu trú tại tổ hợp căn hộ cao tầng này.

Chị Minh Anh (một nhà đầu tư đến từ Bình Dương) chia sẻ, dù đã sở hữu nhiều sản phẩm của Sun Group tại Nam đảo nhưng chị vẫn bị The Center "hớp hồn": "Tôi và nhiều người tham dự sự kiện ra mắt dự án này đã lập tức chốt căn ngay. Chúng tôi đều là những người rất yêu, rất tin tưởng vào hệ sinh thái của Sun Group tại Nam đảo. Tôi chốt luôn 3 căn sát nhau để tiện cho ông xã mở showroom hội họa. Với sự tăng trưởng không ngừng của du lịch Phú Quốc, tiềm năng kinh doanh các lĩnh vực nghệ thuật tại shophouse The Center này rất cao", chị Minh Anh nhận định.

Vừa qua, tỉnh Kiên Giang đã công bố việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, trong đó 5/8 điểm dành cho Nam Phú Quốc. Cùng với lượng khách du lịch ngày càng tăng qua các năm, việc điều chỉnh cục bộ này cùng sự đầu tư bài bản của các doanh nghiệp lớn, Nam đảo chắc chắn sẽ trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí mang tầm quốc tế. Khi đó, giá trị của shophouse The Center càng được nâng lên gấp bội.

