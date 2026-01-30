Lý do ACB tăng gấp đôi trích lập dự phòng rủi ro

Quy mô triệu tỷ và áp lực quản trị rủi ro

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ACB đã vượt ngưỡng 1,025 triệu tỷ đồng, tăng gần 19% so với cuối 2024 và gấp đôi sau 5 năm, đánh dấu cột mốc quan trọng về quy mô của một ngân hàng lớn trong hệ thống tài chính Việt Nam.

Theo đó, ACB là một trong số ít ngân hàng TMCP tư nhân có tài sản vượt mốc này, một minh chứng cho khả năng thu hút vốn và mở rộng hoạt động quy mô lớn.

Đại diện ngân hàng cho hay việc gia nhập nhóm có tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng đặt ACB vào một mặt bằng khác về yêu cầu quản trị khi quy mô lớn hơn đồng nghĩa với chu kỳ rủi ro dài hơn, độ trễ tín dụng lớn hơn và yêu cầu bộ đệm an toàn cao hơn.

Tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư ngày 28/1 vừa qua, ban lãnh đạo ACB thẳng thắn nhìn nhận điều này. Trả lời câu hỏi về nguyên nhân chi phí dự phòng tăng mạnh, đại diện ngân hàng cho biết: “Năm 2025, ACB trích lập dự phòng khoảng 3.300 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến việc thực hiện Nghị định 86. Sau khi các quy định được Ngân hàng Nhà nước làm rõ, chúng tôi lựa chọn trích lập đầy đủ để củng cố bộ đệm rủi ro, thay vì giãn sang các năm sau”.

Trích lập tăng mạnh, nhưng chất lượng tài sản cải thiện

Tuy vậy, dù chi phí dự phòng tăng cao, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ACB đã giảm xuống 0,97%, mức thấp nhất kể từ năm 2023 và nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành. Đồng thời, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) tăng mạnh lên 114%, từ mức khoảng 78% cuối năm 2024.

Trong phần trả lời nhà đầu tư, ban lãnh đạo ngân hàng này nhấn mạnh việc giảm nợ xấu không phải là yếu tố ngắn hạn.

“Mục tiêu của ACB không phải là giữ nợ xấu ở một con số tuyệt đối bằng mọi giá, mà là kiểm soát nợ xấu ở mức thấp, phù hợp với chu kỳ tín dụng và khẩu vị rủi ro thận trọng của ngân hàng”, vị này chia sẻ.

Phòng thủ hay bứt tốc?

Năm 2025, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng của ACB vẫn đạt khoảng 22.900 tỷ đồng, tăng so với năm trước, cho thấy năng lực tạo lợi nhuận từ hoạt động chính vẫn ổn định.

Ban lãnh đạo ACB cũng thừa nhận tác động ngắn hạn của việc trích lập mạnh tay lên ROE, nhưng xem đây là bước đi cần thiết: “Việc tăng mạnh trích lập trong năm 2025 là bước củng cố bộ đệm rủi ro. Khi bộ đệm đã đủ dày, ngân hàng sẽ có dư địa hỗ trợ khả năng sinh lời trong năm 2026 nếu công tác thu hồi nợ được triển khai hiệu quả”.