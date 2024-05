Lương kế toán trưởng Tập đoàn Bảo Việt gấp 2,2 lần tổng giám đốc

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) có thông tin thú vị về thù lao, tiền lương của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Trong 3 tháng đầu năm nay, tập đoàn này chi trả khoảng 302,6 triệu đồng thù lao cho 6 thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, bà Thân Hiền Anh, ông Nguyễn Xuân Việt, ông Nguyễn Đình An, ông Arai Kazuhico, ông Inami Ryota mỗi người nhận 60 triệu đồng thù lao, tương đương 20 triệu đồng/tháng. Bà Trần Thị Diệu Hằng nhận thù lao 2,6 triệu đồng trong 3 tháng đầu năm.

Do kiêm nhiệm thêm vị trí quyền Tổng giám đốc nên ông Nguyễn Đình An được nhận thêm 102,5 triệu đồng tiền lương, tương đương 34,2 triệu đồng/tháng. Như vậy tính tổng thù lao của ông An ở trong 3 tháng đầu năm là khoảng 162,5 triệu đồng/lượng, trung bình 54,2 triệu đồng/tháng.

Điều bất ngờ là ông Nguyễn Xuân Hòa - Kế toán trưởng - được nhận mức lương cao nhất với 222,9 triệu đồng trong quý I/2024. Trung bình, mỗi tháng ông Hòa có mức lương 74,3 triệu đồng/tháng. Như vậy, lương của ông Hòa gấp 2,2 lần Tổng giám đốc trong quý vừa qua.

Theo thông tin từ Bảo Việt, ông Hòa đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng từ tháng 1/2016.

Chi tiết thù lao, lương của ban lãnh đạo tập đoàn Bảo Việt trong quý I/2024 (Ảnh: BCTC).

Ngoài ra, tập đoàn bảo hiểm này còn chi 190,8 triệu đồng là tiền lương và chi phí hoạt động cho ban kiểm soát. Tuy nhiên báo cáo không tiết lộ mức tiền lương của từng cá nhân trong ban kiểm soát.

Tập đoàn Bảo Việt vốn là doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa năm 2007 và hiện có vốn hóa khoảng 32.885 tỷ đồng (tính tại ngày 24/5). Tại thời điểm 31/3/2024, Bộ Tài chính vẫn là cổ đông lớn nhất sở hữu 65% vốn cổ phần. Tiếp đến là cổ đông nước ngoài Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo nắm 22,09%, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chiếm 2,98%. Còn lại 9,93% thuộc về các cổ đông khác.

Số liệu kinh doanh cho thấy trong quý I năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm thuần là 9.448,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý I/2024 của doanh nghiệp ở mức 616,9 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng tài sản của Bảo Việt tại ngày 31/3 đạt 234.271,6 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm ngoái. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của tập đoàn này là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu tư tài chính dài hạn.

Tại ngày 31/3, Bảo Việt có 99.078 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (chiếm 42,3% tổng tài sản), giảm 2,4% so với cuối năm ngoái. Đây là những khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh, tiền gửi dài hạn và ngắn hạn.

Tập đoàn này hiện giữ cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Tổng công ty MBLand, Công ty cổ phẩn Thủy sản Cà Mau, các chứng chỉ quỹ, trái phiếu của một số ngân hàng.

Cũng tại ngày 31/3, doanh nghiệp đang nắm giữ 109.296,7 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn (chiếm 46,6% tổng tài sản). Những khoản đầu tư này gồm tiền gửi, trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác.

Bảo Việt tăng mạnh nắm giữ tiền mặt trong quý I/2024 (Ảnh: BCTC).

Ngoài ra trong quý vừa qua, Bảo Việt cũng tăng mạnh nắm giữ tiền mặt khi giá trị tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 7.527,5 tỷ đồng, gấp 1,6 lần thời điểm cuối năm 2023. Nguyên nhân lượng tiền mặt tăng mạnh chủ yếu do tăng mạnh tiền gửi ngân hàng (từ 629,4 tỷ đồng lên 1.925,6 tỷ đồng) và các khoản tiền gửi tại các tổ chức tài chính không quá 3 tháng (từ 3.726 tỷ đồng lên 5.291 tỷ đồng).