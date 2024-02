Lũa Decor - nghệ thuật mang tới bình an trong không gian sống

Cuộc sống của con người trong xã hội hiện đại ngày nay nhiều áp lực. Mỗi người trong mỗi hoàn cảnh có một áp lực riêng, đôi khi tác động mạnh vào tâm lý, tinh thần, tâm hồn khiến không ít người chịu những tổn thương, lo âu, buồn bã.

Chính vì vậy, càng ngày càng nhiều người tìm tới những giải pháp chữa lành dành cho tinh thần như thiền, yoga, tu ngắn hạn, du lịch, tiếp cận và gần gũi thiên nhiên… Thiết kế không gian chữa lành cũng là một xu hướng hiện nay, với mong muốn mang tới khả năng chữa lành tổn thương tinh thần, đem lại sự bình yên cho tâm hồn và tạo ra năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Nghệ nhân Thanh Hiền tại không gian Trà - Hoa - Lũa (Ảnh: Lũa).

Tiểu cảnh mang lại cảm giác bình an cho không gian sống (Ảnh: Lũa).

Lũa Decor - Hành trình chinh phục trái tim người Việt

Lũa Decor là công ty sản xuất các sản phẩm nghệ thuật độc bản từ gỗ lũa do nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền sáng lập.

Với tinh thần "làm sống lại những gốc cây đã chết để không làm chết những gốc cây đang sống", Lũa Decor mong muốn đánh thức sự sống của những gốc cây quý bị chôn vùi trong rừng sâu và bị thời gian bào mòn, để trở thành tác phẩm nghệ thuật độc bản, vật dụng giá trị đi vào đời sống của người Việt.

Để cho ra đời sản phẩm sáng tạo và đa dụng, nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền cùng các cộng sự dành nhiều thời gian ở công đoạn khai thác và xử lý thô do lũa được ngâm trong bùn, nước dưới lòng đất.

Lũa Decor tôn trọng chủ nghĩa hòa hợp, tận dụng mọi góc cạnh và vẻ đẹp của từng mảnh thiên nhiên. Từ khâu chắt lọc tỉ mẩn, nhóm nghệ nhân hướng đến sự bền bỉ, tự nhiên và mỗi sản phẩm đều mang vẻ đẹp hoàn hảo theo cách riêng.

Với những nỗ lực ấy, nhiều sản phẩm của Lũa Decor như bát lũa, bình hoa, trà cụ, bàn, đèn lũa, tiểu cảnh thiền… thu hút khách hàng nhờ phong cách thiết kế đẹp mắt, độc bản.

Không gian bình an tại Trà - Hoa - Lũa (Ảnh: Lũa).

Không chỉ đem đến các sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật, Lũa Decor còn là nhà thiết kế không gian bình an cho mỗi tổ ấm, mỗi doanh nghiệp. Các góc bình an có thể hỗ trợ cân bằng tâm trí con người, hướng chúng ta đến cuộc sống thanh tịnh theo triết lý nhà Phật và thể hiện sự hài hòa với thiên nhiên, gửi gắm an lành may mắn.

Khách hàng của Lũa Decor hiện đa dạng, gồm cả những người trẻ yêu thích phong cách Zen-art, người có tuổi cần góc an tĩnh cho riêng mình, không gian kết nối cho gia đình và cả doanh nghiệp, phòng khám tạo không gian kết nối cho nhân viên, bệnh nhân,…

Trà Hoa Lũa - Chốn an tĩnh giữa lòng Hà Nội

Những tác phẩm và không gian bình an gợi ý của Lũa Decor được trưng bày tại Trà Hoa Lũa 217A Trường Chinh. Đây còn là phòng trà, lớp học để giao lưu kết nối, là nơi an tĩnh để mọi người chậm lại, thực tập lối sống an lành và trân trọng những điều không hoàn hảo. Bằng tâm huyết cùng tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời, Lũa Decor kỳ vọng tạo nên những không gian của yêu thương gắn kết, những góc bình an để mỗi người tìm về trú ngụ.

Chi tiết về sản phẩm và dịch vụ tại Lũa Decor, liên hệ:

Lũa Decor - Art & Craft manufacturer

Địa chỉ: 217A Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0395079699

Website: luadecor.vn

Fanpage: facebook.com/luadecor.vn