Lựa chọn đau đầu của giới nhà giàu: Cất vàng ở đâu cho an toàn?

Thị trường vàng thế giới đang trải qua giai đoạn giằng co khi giá vàng giao ngay dao động quanh 4.330 USD/ounce. Dù đã điều chỉnh đáng kể so với vùng đỉnh trước đó, vàng vẫn là một trong những tài sản được quan tâm nhất trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, lạm phát và triển vọng lãi suất toàn cầu còn nhiều bất định.

Bên cạnh câu chuyện giá cả, ngày càng nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm khách hàng giàu có, chuyển sự chú ý từ việc "mua vàng gì" sang "cất vàng ở đâu".

Thay vì chỉ quan tâm đến việc "mua bao nhiêu", câu hỏi "cất ở đâu" đang trở thành ưu tiên hàng đầu (Ảnh: OrSuisse).

Khi người mua vàng không còn chỉ quan tâm đến giá

Động thái mới nhất đến từ Singapore, nơi Ngân hàng OCBC chuẩn bị triển khai dịch vụ giao dịch và lưu ký vàng vật chất dành cho khách hàng tổ chức và khách hàng có giá trị tài sản lớn từ ngày 10/6. Theo OCBC, khách hàng sẽ có thể mua trực tiếp các thỏi vàng tiêu chuẩn 1kg hoặc loại 400 ounce Troy, tương đương khoảng 12,4kg mỗi thỏi. Mỗi thỏi vàng được phân bổ riêng biệt và có số sê-ri nhận diện cụ thể.

Điểm đáng chú ý là dịch vụ mới không chỉ giúp khách hàng mua vàng mà còn cung cấp giải pháp lưu ký chuyên biệt. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với việc sở hữu và bảo quản vàng vật chất.

Bank of Singapore, đơn vị ngân hàng tư nhân thuộc OCBC, cho biết lượng vàng vật chất do khách hàng nắm giữ đã tăng hơn 40% kể từ cuối năm 2025. Trong đó, nhóm khách hàng siêu giàu chiếm tỷ trọng lớn.

Theo ngân hàng này, ngày càng nhiều khách hàng mong muốn lưu trữ vàng ngay tại Singapore thay vì thông qua các tổ chức ở nước ngoài. Trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu còn nhiều biến động, vị trí lưu trữ tài sản đang trở thành yếu tố được cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước.

Xu hướng này cũng phù hợp với chiến lược của Singapore trong việc củng cố vai trò là một trung tâm giao dịch vàng quốc tế. Hồi tháng 3, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) cùng Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi Singapore đã công bố nhiều sáng kiến nhằm phát triển hệ sinh thái giao dịch, lưu ký và thanh toán vàng vật chất.

Vì sao câu chuyện cất giữ vàng ngày càng được quan tâm?

Theo phân tích từ GoldSilver, điều khiến vàng vật chất khác biệt nằm ở yếu tố được gọi là "rủi ro đối tác".

Trong nhiều loại tài sản tài chính, giá trị tài sản phụ thuộc vào khả năng thực hiện nghĩa vụ của một tổ chức hoặc bên trung gian. Tiền gửi ngân hàng là một ví dụ điển hình. Khi gửi tiền, người gửi thực chất đang cho ngân hàng vay và kỳ vọng ngân hàng hoàn trả trong tương lai.

Với vàng vật chất được sở hữu trực tiếp, câu chuyện lại khác. Nhà đầu tư nắm giữ chính tài sản đó thay vì nắm giữ một cam kết thanh toán hay một quyền đòi nợ. Đây là một trong những lý do khiến nhiều nhà đầu tư lớn và các ngân hàng trung ương gia tăng quan tâm đến vàng trong những năm gần đây.

Sau sự kiện khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng vào năm 2022, nhiều quốc gia đã xem xét lại cách thức quản lý tài sản dự trữ. Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới được dẫn lại trong bài phân tích của GoldSilver, lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương liên tục ở mức cao trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Xu hướng này cho thấy không chỉ giá trị của vàng được quan tâm mà cả quyền kiểm soát trực tiếp đối với tài sản cũng trở thành một yếu tố quan trọng.

Ngày càng nhiều nhà đầu tư chuyển từ các tài sản "trên giấy" sang sở hữu vàng vật chất, với mục tiêu kiểm soát tài sản trực tiếp và hạn chế phụ thuộc vào các bên trung gian (Ảnh: D/A).

Cất giữ tại nhà hay gửi kho chuyên dụng?

Khi xác định vàng vật chất là "phao cứu sinh", nhà đầu tư đối mặt với bài toán: Nên tự cất giữ hay thuê kho lưu ký? Mỗi phương án đều có những ưu và nhược điểm riêng mà người sở hữu cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Lưu trữ tại nhà: Tính độc lập tuyệt đối

Việc giữ vàng trong két sắt gia đình giúp loại bỏ hoàn toàn rủi ro đối tác. Không có bất kỳ tổ chức trung gian nào đứng giữa bạn và tài sản của mình. Tuy nhiên, đổi lại, chủ sở hữu phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề an ninh, phòng chống trộm cướp và không có bảo hiểm nếu xảy ra mất mát.

Kho lưu trữ chuyên dụng: Sự bảo vệ chuyên nghiệp

Đây là xu hướng mà nhiều nhà đầu tư hiện đại đang lựa chọn. Các kho lưu trữ chuyên nghiệp cung cấp hệ thống an ninh cấp cao, kiểm toán độc lập từ bên thứ ba và đặc biệt là chế độ bảo hiểm theo giá trị thị trường.

Khác với bảo hiểm tiền gửi ngân hàng vốn có hạn mức cố định, vàng lưu trữ trong kho chuyên dụng thường được bảo hiểm dựa trên giá trị thực tế tại thời điểm xảy ra sự cố. Nếu giá vàng tăng gấp đôi, mức bồi thường cũng sẽ tăng tương ứng. Điều quan trọng nhất là vàng trong các kho này không nằm trên bảng cân đối kế toán của đơn vị vận hành, nghĩa là chúng không thể bị đem đi thế chấp hay cho vay lại.

Chiến lược "lai" - Giải pháp tối ưu cho nhà đầu tư cá nhân

Thay vì chọn một trong hai, nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm đang áp dụng chiến lược phân bổ nơi cất giữ. Một phần tài sản (vàng miếng nhỏ, nhẫn) được giữ tại nhà để đảm bảo tính sẵn sàng và độc lập trong các tình huống khẩn cấp của hệ thống tài chính.

Phần lớn tài sản còn lại (các thỏi vàng lớn) được gửi tại các kho lưu ký chuyên nghiệp để tận dụng tính thanh khoản, sự an toàn và thuận tiện trong việc tích lũy lâu dài. Điều này giúp tối ưu hóa khả năng quản trị rủi ro mà vẫn đảm bảo quyền sở hữu trực tiếp.

Trong bối cảnh giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và những bất ổn kinh tế toàn cầu chưa hoàn toàn chấm dứt, câu chuyện về nơi cất giữ vàng có thể sẽ trở thành chủ đề được quan tâm không kém so với diễn biến giá vàng. Với nhiều nhà đầu tư, ngoài việc nên mua vàng hay không, làm thế nào để bảo vệ tài sản đó một cách hiệu quả trong dài hạn cũng đang là một vấn đề quan trọng.