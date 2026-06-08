Thế giới ồ ạt bán, vì sao Trung Quốc âm thầm gom 2.322 tấn vàng?

Trong bối cảnh quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới liên tục bán ròng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) vẫn duy trì chiến lược tích lũy vàng. Tháng 5 vừa qua đánh dấu tháng thứ 19 liên tiếp cơ quan này gia tăng dự trữ vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên 2.322 tấn, theo AIvest.

Động thái mua vào diễn ra khi giá vàng thế giới đang trong xu hướng điều chỉnh mạnh. Từ mức đỉnh lịch sử 5.589 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1, giá vàng đã giảm hơn 20%, hiện dao động quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng cũng khiến hoạt động mua ròng của các ngân hàng Trung ương toàn cầu chững lại. Trong tháng 1, lượng mua ròng chỉ đạt 5 tấn, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 27 tấn mỗi tháng của năm 2025.

Cùng lúc đó, quỹ SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - đã có 5 phiên bán ròng liên tiếp, kéo lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.027 tấn.

Trái ngược với xu hướng chung, PBOC vẫn âm thầm gia tăng dự trữ vàng ở vùng giá thấp hơn, theo đuổi chiến lược mua vào đều đặn và thận trọng.

Việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) liên tục gia tăng dự trữ vàng trong gần hai năm qua đặt ra câu hỏi về động cơ đằng sau chiến lược này.

Theo giới phân tích, một trong những nguyên nhân quan trọng là xu hướng đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Trong bối cảnh môi trường địa chính trị và tài chính toàn cầu ngày càng phức tạp, nhiều quốc gia đang xem vàng như một tài sản dự trữ chiến lược, không gắn với nghĩa vụ nợ hay chính sách của bất kỳ quốc gia nào.

Đầu năm nay, China Daily nhận định việc tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối là định hướng dài hạn của Trung Quốc. Nhiều tổ chức nghiên cứu cũng cho rằng vàng đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược quản lý dự trữ của các nền kinh tế lớn, đặc biệt trong xu hướng đa dạng hóa khỏi các tài sản định danh bằng USD.

Giá vàng thế giới (Ảnh: Kitco).

Một góc nhìn khác cho rằng PBOC đang tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để gia tăng tích lũy. Hiện dự trữ ngoại hối của Trung Quốc dao động từ 3.400-3.800 tỷ USD, trong đó vàng mới chiếm khoảng 9%. Với giá vàng quanh mức 4.500 USD/ounce, lượng vàng dự trữ hơn 2.300 tấn của nước này được ước tính có giá trị khoảng 400 tỷ USD.

Dữ liệu lịch sử cho thấy PBOC không mua vàng bằng mọi giá. Sau chuỗi 18 tháng mua ròng liên tiếp, cơ quan này từng tạm dừng bổ sung dự trữ trong 6 tháng kể từ tháng 5-2024, trước khi nối lại hoạt động mua vào từ tháng 11-2024 với tốc độ thận trọng hơn.

Theo AIvest, việc tạm ngừng mua trong giai đoạn giá vàng tăng nóng và quay trở lại khi thị trường hạ nhiệt cho thấy PBOC có xu hướng lựa chọn thời điểm tích lũy thay vì theo đuổi chiến lược mua bất chấp giá.

Dù đã liên tục tăng dự trữ trong những năm gần đây, lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều chủ thể lớn trên thế giới. Mỹ hiện sở hữu khoảng 7.700 tấn vàng, cao gấp hơn ba lần dự trữ của Trung Quốc. Một số tổ chức và quốc gia khác như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hay Thụy Sĩ cũng có lượng vàng dự trữ lớn hơn.

Ngoài yếu tố đa dạng hóa dự trữ và chiến lược đầu tư dài hạn, vàng còn được xem là công cụ phòng vệ rủi ro trong danh mục tài sản của các ngân hàng Trung ương. Khác với các tài sản hướng đến mục tiêu sinh lời, vàng đóng vai trò bảo toàn giá trị trong các giai đoạn biến động tài chính, địa chính trị hoặc khi hệ thống tiền tệ quốc tế đối mặt với những thay đổi khó lường.

Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc gia tăng dự trữ vàng không đồng nghĩa với việc đặt cược vào sự suy yếu của đồng USD. Thay vào đó, đây có thể được xem là bước đi nhằm nâng cao khả năng chống chịu của danh mục dự trữ quốc gia trước những biến động trong cấu trúc tài chính toàn cầu trong tương lai.