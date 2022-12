Loạt ưu đãi của các thương hiệu lớn trong Vietnam Grand Sale 2022

Lễ phát động Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022- Vietnam Grand Sale 2022 (Ảnh: Bộ Công Thương).

Ưu đãi lên tới 30% khi trải nghiệm mua sắm vàng bạc, trang sức

"Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022" (Vietnam Grand Sale 2022) diễn ra từ ngày 15/11 đến 22/12 trên toàn quốc với hàng loạt khuyến mại.

Theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, chương trình năm nay tiếp tục mở ra một "mùa đặc biệt" để tất cả doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam đều có thể tham gia và thực hiện các chương trình, hoạt động khuyến mại.

Là đơn vị đồng hành với chương trình, đại diện Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho biết "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022" là chương trình khuyến mại lớn với nhiều ưu đãi giá trị, giúp khách hàng có cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm giá tốt, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng nhờ kích cầu tiêu dùng mùa cao điểm.

Để tham gia chương trình, đem đến trải nghiệm mua sắm tốt cho khách hàng, Tập đoàn DOJI cho biết thương hiệu đã chuẩn bị và đầu tư đồng bộ từ khâu sản xuất hàng hóa, cho đến các hoạt động phân phối, trưng bày sản phẩm tại các điểm bán.

Theo thông tin từ đại diện DOJI, từ ngày 16 - 31/12, DOJI góp mặt với chương trình khuyến mãi "Tỏa sáng mùa lễ hội" cùng chính sách ưu đãi áp dụng cho tất cả các dòng hàng của thương hiệu DOJI trên 200 trung tâm bán hàng toàn hệ thống. Ưu đãi không chỉ dành cho các khách hàng mua sắm trực tiếp, chuơng trình áp dụng với cả kênh mua sắm online trên website https://trangsuc.doji.vn/.

Với ưu đãi này, khách hàng có cơ hội sở hữu các thiết kế tinh xảo, thời thượng như trang sức kim cương, đá màu, ngọc trai, vàng 24K, đồng hồ, quà tặng Kim Bảo Phúc… với ưu đãi tới 30% cùng nhiều quà tặng.

"Trong thời gian tới, DOJI mong muốn chương trình được duy trì và mở rộng hơn nữa, kết hợp với việc tổ chức sự kiện và truyền thông rộng rãi để việc quảng cáo được sâu rộng được mạnh mẽ ra thị trường. Với việc tham gia chương trình, DOJI kỳ vọng sẽ đưa những sản phẩm chất lượng ưu việt nhất với mức giá hấp dẫn nhất tới cho khách hàng", đại diện DOJI chia sẻ.

Ngân hàng tung hàng loạt khuyến mại hấp dẫn

Hưởng ứng "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022", đại diện Ngân hàng quân đội MBBank cho biết sẽ mang đến nhiều chương trình khuyến mại từ huy động vốn, bảo hiểm, gia tăng quyền lợi cho chủ thẻ và chi tiêu trên app…

Trong đó, ở mảng cung cấp dịch, MBBank sẽ mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng với loạt giải pháp hỗ trợ khách hàng thanh toán Digital không dùng tiền mặt như chương trình "Giới thiệu nhiều - Nhận tiền triệu" dành cho khách hàng giới thiệu khách hàng khi mở app MBBank.

MB tung một loạt chương trình ưu đãi (Ảnh: MBBank)

Hậu Covid, mặc dù việc di chuyển đã thuận tiện hơn nhưng người dân đã hình thành được thói quen trong việc thanh toán và thực hiện các giao dịch bằng phương thức trực tuyến. Để khách hàng thêm trải nghiệm, MB tung loạt ưu đãi liên kết với các nhãn hàng, thương hiệu ẩm thực, trong nước.

Theo đó, khách hàng vừa thuận tiện trong thanh toán, vừa tiết kiệm khi giao dịch qua App MBbank. Một số hotdeal đang được ưa chuộng nhất hiện nay trên app MBBank có thể kể tới như khách hàng MB lần đầu liên kết với Zalo Pay, 9 Pay đều được tặng ngay một triệu đồng, giảm giá tới 50% khi mua sắm tại LG, mua vé xem phim CGV chỉ với giá 90k, quà tặng tri ân cảm ơn những ân cần khi đặt điện hoa, tặng quà 20/11…

Khách hàng cũng có thể nhận thêm các ưu đãi như hoàn tiền không giới hạn khi mua sắm online bằng thẻ tín dụng MBBank qua app như Tiki (hoàn tới 20%), Ecocare (21%), Lazada (8%), hệ thống ưu đãi ẩm thực, mua sắm, du lịch, chăm sóc sức khỏe (giảm 30%), đặt phòng tại Agoda (giảm 7%)…

Đối với những khách hàng là chủ cửa hàng, chủ shop, lực lượng vận chuyển, giao hàng, MB tặng miễn phí tài khoản đẹp kèm tentcard, sticker, thẻ đeo chứa QR giúp chủ cửa hàng dễ dàng thanh toán, quản lý tiền hàng.

Đại diện MB chia sẻ các sản phẩm trọng tâm của ngân hàng đều có những chương trình để góp mặt trong tháng khuyến mại này. Theo đó, các khách hàng có cơ hội trải nghiệm "thẻ Hi" - Bộ sưu tập thẻ độc đáo, tiện ích vượt trội cùng ưu đãi trọn vẹn 365 ngày. Các loại thẻ không hiển thị thông tin (bảo mật và an toàn), tích hợp 2 in 1 tính năng thẻ tín dụng và thẻ ATM, "Mua thẻ 50.000 đồng - Hoàn tiền 50.000 đồng", hoàn tiền không giới hạn tại hơn 100 thương hiệu mua sắm online ngay trên app MBBank… cũng góp mặt trong khuyến mại này.

Bên cạnh đó, MB dành cho khách hàng mở mới tiền gửi tiết kiệm tại quầy và qua app MB Bank nhiều ưu đãi, trong đó có ưu đãi gia tăng đối với khách hàng tham gia các gói sản phẩm và khách hàng cá nhân cao cấp.

Đại diện MB Bank cho biết, dịp diễn ra "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia" trùng với tháng sinh nhật của ngân hàng, do vậy hàng loạt các chương trình khuyến mại lớn nhất đều được MB tập trung trong tháng trọng điểm này.

"Các chương trình này sẽ đem đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm hấp dẫn. Đồng thời phù hợp với định hướng chuyển dịch ngân hàng số - định hướng chiến lược của MB trong giai đoạn này!", đại diện MB nhấn mạnh.

Tháng khuyến mại tập trung quốc gia năm 2022 - Vietnam Grand Sale 2022 được kỳ vọng sẽ là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Bộ Công thương đã đề ra, giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm.

Chương trình do Bộ Công thương chủ trì tổ chức, giao Cục Xúc tiến thương mại làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công thương (Vụ Thị trường trong nước, Văn phòng Bộ, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Tổng cục Quản lý thị trường); các hiệp hội, ngành hàng trên cả nước... cùng phát động, thực hiện.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng, chương trình có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, tổ chức và người dân trong kiểm tra, giám sát... hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp.