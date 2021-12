Loạt sản phẩm đồ uống thiên nhiên - món quà sức khỏe cho dịp năm mới

Dịp năm mới, TH tung nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng khi mua sản phẩm thuộc các dòng đồ uống tốt cho sức khỏe: nước trái cây TH true JUICE, nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk, nước gạo TH true RICE và trà tự nhiên TH true TEA.

Theo đại diện nhãn hàng, đại dịch khiến mỗi người quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và gia đình, tích cực tìm kiếm các sản phẩm lành tính và có tác dụng tăng đề kháng, tăng khả năng miễn dịch. Sức khỏe cũng là điều được mong ước nhiều nhất trong năm mới. Bên cạnh đó, mỗi người đều chuẩn bị tâm thế cho một "bình thường mới" - sống chung với nCoV và mong muốn bỏ lại hết sau lưng những điều không may mắn trong hai năm vừa qua...

"Thấu hiểu những điều này và sẵn sàng đồng hành cùng người tiêu dùng cho một sức khỏe dồi dào, TH đưa ra thông điệp năm mới sôi nổi và trẻ trung: "Xoay nắp TH - sẵn sàng khởi đầu mới" như lời khích lệ và nhắn nhủ ý nghĩa, mong mỗi người vượt qua những khó khăn năm cũ, hướng đến khởi đầu mới an lành, tốt đẹp, may mắn hơn" - đại diện Tập đoàn TH chia sẻ,

Những món đồ uống mát lành với nguyên liệu tuyển chọn, chất lượng cao và hoàn toàn từ thiên nhiên, với bao bì đầy sắc xuân cũng sẽ là món quà Tết ẩn chứa thông điệp sức khỏe thiết thực dành cho người thân và gia đình, bè bạn. "Những bữa ăn ngày Tết ngập đạm từ bánh chưng, chả giò, thịt heo... sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn khi được thưởng thức cùng những thức uống của TH", vị đại diện nói.

Trà tự nhiên TH true TEA - thanh mát, sảng khoái

"Tân binh" này của TH đã tạo nên "hiện tượng đồ uống" trong nửa cuối năm 2021. Từ vị trà chanh thanh mát, chua nhẹ, hay hương vị ô long thơm nhẹ, hài hòa đến bao bì chai cổ rộng đều đem đến cho người tiêu dùng những ấn tượng tươi trẻ và sảng khoái. Trên các mạng xã hội, diễn đàn xuất hiện nhiều bức ảnh giới trẻ "chill" với món đồ uống mới này. Nhiều người gọi TH true TEA là "trà chai chém gió" giúp "chill trực tuyến" với bạn bè thay thế cho "trà chanh chém gió vỉa hè" của giới trẻ trong những ngày giãn cách xã hội vì Covid-19.

Nguyên liệu dùng cho bộ sản phẩm TH true TEA được tuyển chọn khắt khe từ các loại chè cao nguyên ở độ cao 700-1.000 mét so với mực nước biển - gồm trà shan tuyết ở Hà Giang và trà trồng tại Mộc Châu (Sơn La). Công thức kết hợp lá chè đặc sản tinh túy với nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm tại Núi Tiên (Nghệ An) đã qua lọc và xử lý với công nghệ siêu lọc hàng đầu thế giới. Sản phẩm trà xanh vị chanh tự nhiên cung cấp EGCG và các hoạt chất chống oxy hóa dồi dào cùng các axit amin có tác dụng giảm căng thẳng, tăng cường miễn dịch. Còn TH true TEA Ô long tự nhiên cung cấp các polyphenol giúp chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước gạo TH true RICE - thức uống giàu dưỡng chất, không choresterol

Vài năm trở lại đây, nước gạo là món đồ uống được nhiều người ưa chuộng. Nước gạo của TH (TH true RICE) nói "không" với đường tinh luyện, có vị ngọt nguyên bản từ các loại gạo đặc sản được Tập đoàn TH trồng tại Việt Nam với quy trình chuẩn, sạch. TH true RICE có quy trình sản xuất hoàn toàn khép kín từ nguyên liệu tới sản phẩm.

Với hai hương vị gạo rang và gạo lứt đỏ, vị ngon đặc trưng, thanh nhẹ, dễ uống, lại cung cấp nguồn dưỡng chất lành mạnh, không cholesterol, ít gây béo, TH true RICE là đồ uống lành tính, hợp khẩu vị mọi lứa tuổi và phù hợp sử dụng trong dịp Tết khi các món ăn đặc trưng của dịp này đều nhiều dầu mỡ, đường, đạm.

Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk - nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên

Để đón Tết, mọi người phải làm rất nhiều việc, do đó cơ thể rất cần được bổ sung các loại đồ uống giàu vitamin và dưỡng chất để tiếp thêm năng lượng. Một chai nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk thơm ngon, mát lạnh sẽ giúp các hoạt động dọn dẹp đón Tết và chơi Tết trở nên vui vẻ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nguồn năng lượng của nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk đến từ dưỡng chất của sữa tươi sạch TH true Milk và vitamin, khoáng chất từ trái cây tự nhiên.

Nguồn nguyên liệu sữa tươi được lấy từ cụm trang trại bò sữa khép kín công nghệ cao của TH - đã xác lập Kỷ lục Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới (do Liên minh Kỷ lục Thế giới chứng nhận hồi tháng 12/2020). Còn nguồn nguyên liệu trái cây được lấy từ các vùng nguyên liệu trái cây sạch, nổi tiếng trong nước và thế giới.

Nước trái cây TH true JUICE giàu vitamin và khoáng chất

Các món ăn ngày Tết hầu hết là món giàu năng lượng, nhiều mỡ, ít rau xanh... tạo cảm giác no lâu nhưng thiếu hụt lượng vitamin cần thiết. Việc lạm dụng các đồ uống có ga, có cồn cũng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Khi đó, bạn hãy nghĩ đến những ly nước trái cây tự nhiên giàu vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng.

Bên cạnh nước trái cây xay và các loại nước trái cây có chứa đường, bộ sản phẩm TH true JUICE có các dòng nước trái cây cam, táo, táo - đào và táo - gấc không bổ sung đường, chỉ có vị ngọt từ các loại trái cây thật.

Loạt sản phẩm trên của TH món quà sức khỏe đồng hành với những bữa cơm Tết ngon miệng cho cả gia đình. Sản phẩm cũng là hành trang phù hợp trong mỗi chuyến du xuân, thăm hỏi.

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ đồ uống TH

Mua 5 tặng 1: Từ 15/11/2021 - 20/1/2022, khách hàng mua sản phẩm TH true TEA, TH true JUICE milk, TH true RICE tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi cửa hàng TH true mart, kênh thương mại điện tử, các điểm bán lẻ, các chuỗi nhà hàng, khách sạn, cafe,... trên toàn quốc với đơn hàng từ 5 chai vị bất kỳ thuộc cùng nhãn hiệu sẽ được khuyến mãi "Mua 5 tặng 1". Chương trình được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác.

Quay số may mắn khi mua sản phẩm nước trái cây TH true JUICE: Từ 20/12/2021-20/1/2022, khách hàng mua từ 2 sản phẩm TH true JUICE tại hệ thống siêu thị Co-opXtra, chuỗi siêu thị Big C (Go!, Tops Market), Aeon Mall, Lotte Mart, chuỗi cửa hàng tiện lợi GS 25 và hệ thống cửa hàng TH true mart trên toàn quốc sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn nhận các quà tặng đón mừng năm mới. Tại các cửa hàng TH true mart, chương trình áp dụng cho các hóa đơn có giá trị từ 100.000 đồng trở lên.