Loạt chủ đầu tư tại TPHCM nợ thuế hàng trăm tỷ đồng

Theo thông tin được Cục Thuế TPHCM công khai vừa qua, hiện có 30 tổ chức, cá nhân nợ thuế tổng cộng hơn 1.900 tỷ đồng đến ngày 31/3. Trong đó, đặc biệt có 4 doanh nghiệp nợ thuế rất lớn với số tiền tổng cộng lên tới hơn 1.400 tỷ đồng.

Những doanh nghiệp có số nợ thuế hàng trăm tỷ đồng gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI) với số tiền 404 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (352 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn (339 tỷ đồng), Công ty cổ phần Đức Khải (334 tỷ đồng).

Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) tiền thân là Ban quản lý công trình nhà ở, được cổ phần hóa từ năm 2015 theo quyết định của UBND TPHCM. Công ty này là chủ đầu tư nhiều dự án lớn tại TPHCM như Khu dân cư Bình Trưng (TP Thủ Đức), Khu dân cư Bình Trị Đông (Bình Chánh), Khu đô thị mới An Phú - An Khánh (TP Thủ Đức), Khu dân cư An Sương (quận 12).

Còn Công ty cổ phần Đức Khải cũng là một chủ đầu tư với nhiều dự án đã hoàn thành ở TPHCM như khu dân cư The Era Town (quận 7), khu tái định cư Bình Khánh (TP Thủ Đức).