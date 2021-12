Lộ trình nghề nghiệp và bí quyết giữ chân nhân tài ngành IT

Dân trí Công nghệ thông tin được đánh giá là ngành có tiềm năng phát triển tốt tại Việt Nam với mức thu nhập luôn dẫn đầu trong bảng xếp hạng nghề nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao

Theo báo cáo của TopDev về thị trường IT Việt Nam, ước tính thị trường lao động ngành IT năm 2021 có 117.180 việc làm, tăng 36,5% so với năm 2020. IT trở thành ngành "khát" nhân lực, chiếm vị trí mũi nhọn trong tuyển dụng của nhiều công ty.

Thực tế, không chỉ các đơn vị liên quan trực tiếp tới công nghệ mà nhiều tổ chức trong các lĩnh vực khác đều đang xây dựng nền tảng công nghệ riêng biệt. Tiêu biểu, tháng 6 vừa qua, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức triển khai dự án Nhà máy số (Digital Factory) với mức đầu tư xấp xỉ 2000 tỷ đồng cùng sự tư vấn chiến lược từ tập đoàn BCG. Nhà băng này cũng "mạnh tay" nâng cấp hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking) lên phiên bản hiện đại nhất khi bắt tay cùng Temenos. Hai dự án này đã thúc đẩy MSB tăng cường tuyển dụng nhân lực IT chất lượng cao với số lượng lên tới hàng trăm vị trí.

Bên cạnh đó, đại diện MSB cũng chia sẻ, MSB đang mở rộng thị trường tìm kiếm ứng viên bằng việc đặt các "Hub công nghệ" tại 3 thành phố trọng điểm là Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Đây được coi là chiến lược khá mới trong ngành ngân hàng hiện nay, bởi hầu hết các bên thường tập trung tuyển dụng tại Hội sở. Riêng Đà Nẵng với số lượng ứng viên mảng Dev & Test chiếm tỉ trọng cao chính là một trong những mảnh đất "màu mỡ" để MSB đầu tư. Đây được coi là hành động "đi tắt đón đầu" để MSB sớm hoàn thiện đội ngũ nhân tài số.

Thu nhập và đãi ngộ hấp dẫn

Xuất phát từ nhu cầu tuyển dụng và tính xu hướng của ngành nghề, thu nhập của nhân sự ngành IT rất hấp dẫn. Theo báo cáo từ Topdev, vị trí mid-senior (nhân viên từ 2 - 4 năm kinh nghiệm) và Senior (chuyên viên cao cấp từ 5 năm kinh nghiệm) có thể nhận mức lương dao động tới 1.340 USD/tháng, tương đương hơn 30 triệu đồng. Cấp quản lý tầm trung có thể nhận mức lương xấp xỉ 2.400 USD (Khoảng 55 triệu đồng).

Tiêu biểu, tháng 9 vừa qua, MSB kích hoạt MSB D-Innovation - Chương trình tuyển dụng mảng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu lớn nhất 2021. MSB cam kết mang tới chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn dành cho những ứng viên tham gia dự án. Đây được coi là động thái để ngân hàng thu hút lực lượng "nhân tài số" thông qua việc đưa ra mức lương nổi trội so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay và tương xứng với năng lực ứng viên.

Bên cạnh thu nhập từ 15-18 tháng lương/năm, MSB còn sở hữu chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên rất đa dạng. Ông Nguyễn Ngọc Cương - Giám đốc Nhân sự MSB cho biết: "Nhân sự nói chung và nhân tài số nói riêng là nguồn lực giá trị với bất cứ tổ chức nào. Vì vậy, chúng tôi không chỉ tuyển dụng, đào tạo, cùng vươn tầm sự nghiệp mà còn phụng sự đội ngũ của mình. Mục tiêu của ngân hàng là nhân viên "khỏe" cả về thể chất và tinh thần, chung tay đưa văn hóa chuyển đổi số trở thành ADN của MSB".

Nên chọn môi trường nào để dấn thân?

Ngành IT sở hữu mặt bằng chung về thu nhập tốt, tuy nhiên, do nhu cầu tuyển dụng lớn nên việc lựa chọn đơn vị nào để làm việc lại trở thành vấn đề "đau đầu" cho nhiều ứng viên.

Hiện nay, nhiều đơn vị đang đẩy mạnh việc xây dựng nền tảng công nghệ theo hướng tự chủ. Có thể thấy với trường hợp của MSB, nhà băng này đang xây dựng chiến lược bài bản, đưa công nghệ trở thành yếu tố "xương sống", đem đến nguồn lợi nhuận đột phá. Với sự đồng hành từ BCG, Temenos, IBM hay McKinsey, không thể phủ nhận những lợi ích to lớn mà ứng viên có thể gặt hái khi gia nhập MSB.

Được biết, với những ứng viên xuất sắc, MSB sẽ phối hợp xây dựng lộ trình nghề nghiệp thích hợp thông qua chương trình Lãnh đạo kế cận (Talent Pool), tạo bước đà để ứng viên phát huy năng lực cao nhất, sớm đạt tới vị trí nghề nghiệp mong muốn. Đặc biệt, với sự đồng hành từ những đơn vị đào tạo nổi tiếng, cơ hội sở hữu những trải nghiệm mới cùng chứng chỉ giá trị trong nước và quốc tế là hoàn toàn "trong tầm tay" với nhân sự công nghệ MSB.

Gần đây, MSB được Tạp chí HR Asia vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2021", dựa trên chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hiệu quả, năng động và văn hóa nội bộ gắn kết cán bộ nhân viên.

Có thể thấy, công nghệ thông tin là ngành nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên, việc lựa chọn đơn vị để đồng hành là yếu tố cần cân nhắc kỹ. Bên cạnh thu nhập, ứng viên nên đánh giá tổng thể nhiều yếu tố như tính chất công việc, môi trường, khả năng phát triển và chế độ đãi ngộ của đơn vị đó để đưa ra quyết định chính xác.

Trường Thịnh