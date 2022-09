Lỗ đậm, Vietnam Airlines vẫn chi 42 tỷ đồng khen thưởng nhân viên

Vietnam Airlines vừa thông báo sẽ chi hơn 42 tỷ đồng để khen thưởng cán bộ nhân viên hoàn thành sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm và cao điểm hè.

"Với kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 7 tháng đầu năm, đặc biệt giai đoạn cao điểm hè từ tuần cuối tháng 5 đến hết tháng 7, tổng công ty quyết định chi khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp, nỗ lực và khích lệ tinh thần của toàn bộ người lao động tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn các tháng cuối năm", Vietnam Airlines cho hay.

Tính đến hết tháng 7, với số chuyến bay khai thác vượt 10,3% kế hoạch doanh thu vận tải hành khách đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Đặc biệt, giai đoạn cao điểm hè, số lượt khách vận chuyển/ngày, tăng 26,3% so cùng kỳ 2019 và tăng 9,7% so với kế hoạch.

Vietnam Airlines lỗ 10 quý liên tiếp (Biểu đồ: Văn Hưng).

Tại báo cáo soát xét giữa niên độ 2022, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam lưu ý khoản nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines đã vượt quá tài sản ngắn hạn, với số tiền là 36.425 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hãng hàng không quốc gia âm 4.897 tỷ đồng. Các khoản phải trả quá hạn vượt 14.850 tỷ đồng. Trong kỳ, hãng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ 5.237 tỷ đồng.

Phía Deloitte cho biết khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê.

Theo đơn vị kiểm toán, những điều kiện này cùng với khoản nợ trên 36.425 tỷ đồng vượt quá tài sản ngắn hạn cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn, có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của hãng.

Về phía mình, Vietnam Airlines cho rằng thị trường vận chuyển quốc tế vẫn đang phục hồi chậm, cộng thêm một số yếu tố tiêu cực phát sinh như xung đột chiến tranh Nga - Ukraine đẩy giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng xấu đến khai thác quốc tế; rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất đều gia tăng nên doanh nghiệp tiếp tục lỗ trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm.

Hãng hàng không lớn nhất Việt Nam cho biết đã hoàn thành đề án cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo đại hội cổ đông thông qua và đang trình cấp có thẩm quyền. Trong đề án này, năm nay, hãng sẽ thực hiện 3 nhóm giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu.