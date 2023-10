LIXCO: Thành công từ định hướng cổ phần hóa

Những khó khăn ngày đầu cổ phần hóa

Cách đây 20 năm, vào năm 2003, LIXCO là một trong 2 công ty đầu tiên trực thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam thực hiện cổ phần hóa với vốn điều lệ 36 tỷ đồng. Theo lãnh đạo LIXCO, đây là giai đoạn thí điểm, khi mà các chính sách về việc cổ phần hóa còn chưa được hoàn thiện, tâm lý cán bộ nhân viên còn khá e ngại và chưa thật sự tin tưởng vào quyết định này của công ty.

Đi đầu tiên phong, ban lãnh đạo và các phòng ban trong LIXCO đã mua cổ phần, cũng như thuyết phục người lao động và đối tác về động lực phát triển từ cổ phần hóa. Với kế hoạch, chính sách phát triển được định hướng rõ ràng, LIXCO bán hết 49% cổ phần, đưa công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.

Lúc này, LIXCO tự chủ về tài chính, thu hút thêm nhiều nhân tài mới, chăm sóc tốt cho đời sống người lao động, tạo ra sự đoàn kết và đồng lòng của nhân sự trong công ty, từ đó đẩy mạnh năng suất làm việc.

LIXCO tập trung đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản xuất (Ảnh: LIXCO).

Hành trình chuyển mình của Công ty cổ phần Bột giặt LIX

Dù đã phần nào giải quyết được bài toán về cổ phần nhưng khó khăn lớn nhất mà LIXCO phải đối mặt là vực dậy kinh doanh. Khi đã không còn được Nhà nước bao tiêu, các doanh nghiệp nếu không có đường lối phát triển đúng sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí là tụt lại.

Hiểu được bối cảnh của thị trường, LIXCO đã có sự thay đổi linh hoạt để thích ứng, đầu tư mạnh vào việc mở rộng sản xuất và đầu tư công nghệ. Hàng loạt các nhà máy sản xuất lớn được xây dựng tại Hà Nội, Bình Dương, Thủ Đức và Bắc Ninh. Mỗi nhà máy có khả năng cung cấp từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn tấn sản phẩm mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chất tẩy rửa, LIXCO tiếp tục vươn mình sang ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình. Cho đến nay, công ty đang sở hữu 3 thương hiệu lớn là Lix, On1 và Iron&Stone với đa dạng các dòng sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị trường trong nước.

Các sản phẩm của LIXCO được đưa vào kênh phân phối và xuất hiện trên khắp 16 hệ thống siêu thị lớn, kết nối 100.000 điểm bán hàng và 190 nhà phân phối trên toàn quốc. Bên cạnh các thành phố lớn, LIXCO cho biết cũng có mặt và được người dân ở các khu vực nông thôn tin tưởng lựa chọn, đánh giá cao về chất lượng cùng giá thành hợp lý.

Trong suốt 20 năm cổ phần hóa, LIXCO đã đạt được nhiều thành tựu (Ảnh: LIXCO).

LIXCO thu "trái ngọt" sau 20 năm không ngừng nỗ lực

Xuyên suốt 20 năm thực hiện cổ phần hóa, LIXCO vững vàng với mục tiêu "Kiến tạo giá trị - Vững bước tương lai". Thành tựu mà công ty đạt được không những chỉ là doanh thu cao mà còn là các chứng nhận, giải thưởng.

Mới đây nhất, vào năm 2022, LIXCO ghi nhận doanh thu công ty tăng vọt, đạt 2.858 tỷ đồng, bất chấp những khó khăn kinh tế trong và ngoài nước. Theo lãnh đạo công ty, kết quả này có được nhờ sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ ban lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên của công ty, ghi danh LIXCO vào danh sách Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 17 năm liên tiếp. Năm 2022, LIXCO cũng được bình chọn là Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Năm 2023 - năm đánh dấu cột mốc 20 năm cổ phần hóa - LIXCO đạt top 50 "Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất năm 2023" do tạp chí Forbes Việt Nam trao tặng. Với thành tích này, công ty đặt mục tiêu sẽ đạt doanh thu 2.957 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, sản xuất được 329.000 tấn hàng hóa, tăng 23% so với năm trước.

Đại diện LIXCO nhận chứng nhận top 50 "Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất năm 2023" do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn (Ảnh: LIXCO).

LIXCO tiếp tục định hướng phát triển thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chăm sóc gia đình tại Việt Nam, mang đến các sản phẩm có chất lượng cao với giá thành phải chăng, góp phần nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.