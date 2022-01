LienVietPostBank dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng JCB phát hành mới

Nằm trong định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, LienVietPostBank đã hợp tác cùng Tổ chức Thẻ quốc tế JCB (Nhật Bản) cho ra đời dòng thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank JCB từ tháng 8/2020.

Sau hơn một năm hợp tác chiến lược, LienVietPostBank đã nhận giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng phát hành mới" (Leading Licensee in New Credit Card Acquisition) do Tổ chức Thẻ quốc tế JCB trao tặng. Đại diện nhà băng cho biết,

danh hiệu này minh chứng cho những nỗ lực của LienVietPostBank trong việc triển khai các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế, đồng thời đóng góp thêm một phương thức thanh toán không tiền mặt cho người dân Việt Nam.

LienVietPostBank nhận giải Ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ tín dụng phát hành mới của tổ chức phát hành thẻ JCB (Ảnh: LienVietPostBank).

Với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, LienVietPostBank luôn chú trọng trong việc đa dạng hóa các sản phẩm, tối đa hóa quyền lợi, tiện ích cho khách hàng. Việc hợp tác với các tổ chức thẻ uy tín trên thế giới nói chung và JCB nói riêng để triển khai các sản phẩm thẻ quốc tế hiện đại và tiện lợi là một trong những bước đi cụ thể hóa định hướng này.

"Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank JCB sở hữu những tính năng và tiện ích vượt trội, góp phần giúp LienVietPostBank tự tin khẳng định vị thế trên thị trường thẻ Việt Nam", đại diện ngân hàng cho biết.

Thông tin chi tiết về thẻ tín dụng LienVietPostBank JCB liên hệ các chi nhánh hoặc phòng giao dịch trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng (miễn phí 24/7): 1800 57 77 58.