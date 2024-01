Lịch Tết của bảo hiểm BSH: Hành trình từ trái tim

Lịch Tết BSH mỗi năm đều được đổi mới, sáng tạo cả về mặt nội dung và hình thức. Cùng nhìn lại hành trình thay đổi của bộ lịch Tết BSH qua những năm gần đây để cảm nhận rõ hơn điều này.

Lịch Tết 2024 với chủ đề "Bí quyết chọn mua bảo hiểm phi nhân thọ"

Bộ ấn phẩm Tết năm 2024 là "đứa con tinh thần" được thiết kế kỳ công bởi đội ngũ nội bộ, từ khâu lên ý tưởng, lựa chọn chất liệu giấy và 100% hình ảnh bản quyền là các gương mặt đại diện cán bộ nhân viên của BSH.

Với chủ đề "Bí quyết chọn mua bảo hiểm phi nhân thọ", mỗi trang lịch sẽ mang đến những thông tin, gợi ý giúp khách hàng có thêm hiểu biết và dễ dàng đưa ra quyết định thông thái khi chọn mua bảo hiểm phi nhân thọ. Đây cũng là món quà tri ân BSH muốn gửi tặng đến khách hàng và đối tác nhân dịp 15 năm thành lập.

Lịch Tết 2024 của Bảo hiểm BSH với chủ đề "Bí quyết chọn mua bảo hiểm phi nhân thọ" (Ảnh: BSH).

Bộ lịch Tết Giáp Thìn 2024 của BSH với chủ đề "Bí quyết chọn mua bảo hiểm phi nhân thọ" có 2 tông màu chủ đạo đỏ và vàng, bám sát màu sắc của những ngày năm mới và thương hiệu đặc trưng của BSH.

Sắc đỏ tượng trưng cho sự may mắn, viên mãn hạnh phúc. Sắc vàng tượng trưng cho vinh hoa phú quý, tài lộc đầu xuân. Bộ ấn phẩm Tết Giáp Thìn của BSH bao gồm: thiệp mừng, lịch để bàn, lịch bloc và bao lì xì.

Lịch Tết 2023 với chủ đề "BSH cùng bạn hiện thực hóa ước mơ"

Điều đặc biệt trong ấn phẩm lịch 2023 của BSH là lấy cảm hứng từ những tác phẩm tranh vẽ đạt giải của con em cán bộ nhân viên BSH trong cuộc thi nội bộ. Các nét vẽ hồn nhiên thể hiện tinh thần lạc quan, sáng tạo, khắc họa ước mơ về một cuộc sống phục hồi sau đại dịch Covid-19, qua sự đồng hành của bảo hiểm BSH.

Lịch Tết 2023 của BSH lấy cảm hứng từ những tác phẩm tranh vẽ đạt giải của con em cán bộ nhân viên BSH trong cuộc thi nội bộ (Ảnh: BSH).

Lịch Tết BSH 2022 với chủ đề "Về nhà an toàn - Be Safe Home"

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 lúc đó đang hoành hành ở mức cao điểm, nhiều nước trên thế giới và tại Việt Nam áp dụng lệnh cấm tụ tập và giãn cách xã hội. Những thói quen sinh hoạt thông thường như tập thể dục buổi sáng ngoài hồ, chạy xe trên những con phố quen thuộc, đi chợ, tới trường học biến mất, thay thế bằng hình thức "work from home" (làm việc tại nhà), học online, mua hàng online.

Lịch Tết BSH 2022 với chủ đề "Về nhà an toàn - Be Safe Home" (Ảnh: BSH).

Thấu hiểu điều đó, BSH cho ra mắt bộ lịch bàn mang tên "Về nhà an toàn - Be Safe Home". Ước mơ về một cuộc sống bình thường được tái hiện qua các trang lịch của BSH. Trên từng trang, người xem nhận ra hình ảnh quen thuộc của chính mình.

12 hình ảnh trên lịch tương ứng với 12 tháng, tái hiện lại hành trình trong một ngày của mỗi người, sáng bước ra khỏi nhà và tối trở về an toàn, quây quần bên người thân. "Về nhà an toàn - Be Safe Home" được lấy cảm hứng từ 3 chữ cái B.S.H, tên thương hiệu của bảo hiểm BSH.

"Khi ngày mới bắt đầu, mỗi người đều có mục tiêu riêng, những việc phải làm và những điểm đến khác nhau, nhưng tất cả đều có chung mong muốn được trở về nhà an toàn bên gia đình thân yêu", thông điệp được BSH gửi gắm đến các khách hàng và đối tác. Lịch được thiết kế độc đáo, người dùng có thể tự tay sáng tạo bức tranh riêng, đem đến trải nghiệm khác biệt.

Lịch Tết BSH 2021 với chủ đề "Bay cao những ước mơ"

Năm 2021, BSH ra mắt bộ lịch Tết "Bay cao những ước mơ" như lời cổ vũ, động viên "chúng ta hãy luôn giữ vững mơ ước trong mọi hoàn cảnh". Đây cũng lời chúc của Bảo hiểm BSH gửi đến khách hàng và đối tác một năm mới thật nhiều điều tốt đẹp, may mắn, bình an.

Bộ lịch gồm 12 trang tương ứng với 12 sản phẩm bảo hiểm của BSH, gửi gắm ước mơ về cuộc sống bình an, sung túc, một năm mưa thuận, gió hòa.

Bộ lịch BSH 2021 gồm 12 trang tương ứng với 12 sản phẩm bảo hiểm này, gửi gắm ước mơ về cuộc sống bình an, sung túc, một năm mưa thuận, gió hòa (Ảnh: BSH).

Lịch Tết BSH 2020 với chủ đề "bảo hiểm từ trái tim"

Thời điểm kết thúc năm 2019, đón năm 2020, BSH đạt mốc tăng trưởng doanh thu cao nhất thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bước sang hành trình năm thứ 11, bảo hiểm BSH một lần nữa khẳng định phương châm kinh doanh và sự trân trọng đối với niềm tin mà khách đã dành tặng.