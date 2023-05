Lịch cắt điện tại Hà Nội hôm nay

Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết trong ngày 21/5, một số khu vực trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông sẽ tạm ngừng cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 7h đến 17h.

Trong danh sách, các cơ sở bị cắt điện chủ yếu gồm doanh nghiệp, trường học hay trung tâm thương mại đã có lịch chủ động đề nghị cắt điện để bảo trì hoặc bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp nội bộ mà các đơn vị này tự đầu tư. Lịch xin cắt điện của các đơn vị này đã được gửi trước cho ngành điện một tuần.

Một số đơn vị bị mất điện có thể kể đến Công ty TNHH Hồ Tây MTV (9-11h), Bệnh viện Tim Hà Nội (12-14h), Bệnh viện đa khoa Hà Đông (8h30-16h), Công ty TNHH Ô tô Ngôi sao Việt Nam (15h30-17h), Tổng công ty Vận tải Hà Nội (15h30-17h)…

Bên cạnh đó, một phần dân cư tại phường Xuân Tảo, Đức Thắng, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) sẽ mất điện trong khoảng thời gian 5-9 tiếng. Các khu vực như thôn Lê Xá, thôn Phúc Thọ, thôn Du Nội (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) sẽ mất điện từ 8h đến 11h.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/5, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nhiều nơi tại Hà Nội bị mất điện trong ngày 21/5 (Ảnh: EVN).

Phía điện lực khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời hạn chế việc sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong khung giờ cao điểm (11-14h và 18-23h hàng ngày). Điều này giúp tránh tình trạng quá tải lưới điện và đảm bảo an toàn cho hệ thống điện của cả dân cư và các trạm điện.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra chiều 18/5, trả lời về tình hình thiếu điện và thực tế cắt điện luân phiên đang xuất hiện ở một số khu vực, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), cho biết trong thời kỳ nắng nóng và mùa khô hàng năm, ngành điện lực luôn phải đối mặt với khó khăn về việc đảm bảo cung ứng.

Hiện nay, các hồ thủy điện đều trong tình trạng mực nước giảm, nhiều hồ xuống dưới mực nước chết gây khó khăn vận hành, cung ứng điện.

Trước tình trạng trên, Bộ đã có nhiều văn bản chỉ đạo cung ứng nhiên liệu than, khí để phát điện. Trong tháng 5, Bộ tổ chức họp với các tập đoàn để có chỉ đạo cụ thể, với quan điểm nỗ lực cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

"Bộ Công Thương đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các kế hoạch về cung cấp điện, cung cấp than cho phát điện, đàm phán nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp để huy động nguồn điện, khắc phục các sự cố tại các nhà máy, thực hiện tiết kiệm điện… để giảm căng thẳng cung ứng điện", ông Hòa nói.