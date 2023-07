Lê Diệp Kiều Trang và dự án xe đạp 3D dừng hoạt động: Những con số bất ngờ

Chiếc xe đạp in 3D từng gây chú ý, đến chủ tịch ACB cũng hào hứng

Hơn một năm trước (tháng 10/2021), ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB - từng "khoe" trên Facebook cá nhân sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng cũng đã nhận được chiếc xe Superstrata.

Ông hào hứng được nhận xe đúng lúc TPHCM mở cửa sau Covid-19 nên sẽ có nhiều trải nghiệm mới với chiếc xe này.

Dòng tin của ông Trần Hùng Huy gây chú ý thời điểm đó, vì Việt Nam chưa thịnh hành, số lượng người sở hữu xe không nhiều. Superstrata là mẫu xe đạp in 3D đầu tiên trên thế giới, được ra mắt từ năm 2020, do start up Arevo phát triển.

Đây là công ty công nghệ tại Silicon Valley, do ông Sonny Vũ và vợ là bà Lê Diệp Kiều Trang - cựu Giám đốc Facebook Việt Nam, cựu Giám đốc Go-Viet - điều hành. Hai nhân vật nổi danh trong giới khởi nghiệp này đã gọi vốn trên Indiegogo. Dự án đã gọi được gần 7,2 triệu USD (hơn 170 tỷ đồng) trong khi mục tiêu ban đầu chỉ 100.000 USD.

Indiegogo là nơi các công ty khởi nghiệp đưa ra một ý tưởng sản phẩm, kêu gọi cộng đồng tài trợ, góp vốn cho dự án, để công ty có đủ nguồn lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Theo cập nhật từ Arevo trên Indiegogo, vào tháng 2 năm nay, 3.301 chiếc xe đã được giao tới 2.858 người dùng trên thế giới (Ảnh Arevo cập nhật trên Indiegogo).

Theo giới thiệu, chiếc xe đạp in 3D nguyên khối bằng carbon đầu tiên trên thế giới với khối lượng khung nặng khoảng 1,3kg. Xe được sản xuất bằng công nghệ laser và robot, khung xe được tạo bằng sợi carbon nguyên khối, do đó điều chỉnh được theo kích thước cao thấp của từng người. Mỗi chiếc Supertrata có giá dự kiến khoảng 3.000 USD, tương đương chừng 70 triệu đồng.

Việc làm sản phẩm được Arero cập nhật liên tục trên Indiegogo. Công ty này giới thiệu trong 24 giờ đầu tiên sau khi mở bán đã cán mốc 1 triệu USD doanh số, và đạt 7,5 triệu USD trong vòng 3 tháng. Theo cập nhật tính đến tháng 2, Arvero đã hoàn thành 96% đơn hàng, giao 3.301 chiếc xe tới 2.858 người dùng ở 54 quốc gia trên thế giới.

Sản phẩm Supertrata đã được đưa ra thị trường, nhưng lại gặp nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người phàn nàn về chất lượng xe, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Arevo như đặt xe nhưng không được giao hàng, hoặc gửi email nhưng không được phản hồi… Thậm chí, một số ý kiến còn tố ông Sonny Vũ và bà Trang lừa đảo. Bà Lê Diệp Kiều Trang cũng công bố dừng dự án xe in 3D này.

Trao đổi với bạn bè trên Facebook cá nhân có 114.000 người theo dõi, bà Lê Diệp Kiều Trang cho biết tới thời điểm hiện tại, theo cập nhật từ đội Arevo, công ty đã hoàn thành 100% việc gửi sản phẩm đến các nhà tài trợ có địa chỉ giao nhận tại Việt Nam. Trong đó, 4 xe đang chờ khách hàng hoàn tất các thủ tục xuất khẩu tại chỗ theo quy định của Nhà nước.

Sản phẩm xe đạp in 3D của Arevo từng được đón nhận tại Web Summit 2022 (Nguồn: Arevo cập nhật trên Indiegogo).

Hơn 170 tỷ đồng gọi vốn được đi đâu?

Một điều bất ngờ vừa được bà Trang bật mí trên Facebook cá nhân là ngoài 7,2 triệu USD được kêu gọi từ cộng đồng, bà và nhiều nhà đầu tư khác cũng bị thiệt hại khoảng 20 triệu USD tại Việt Nam.

Là công ty công nghệ ở thung lũng Silicon, Arevo có mặt tại Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Tại Việt Nam, cái tên Arevo xuất hiện với 2 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và 1 văn phòng đại diện: Công ty Công ty TNHH Arevo Việt Nam, Công ty TNHH Arevo TPHCM và Văn phòng đại diện Công ty TNHH Arevo Việt Nam. Cả 3 đều đang hoạt động tại Việt Nam.

Trong đó, Công ty TNHH Arevo Việt Nam được thành lập từ ngày 16/11/2020, địa chỉ tại Khu công nghệ cao TP Thủ Đức, TPHCM. Công ty TNHH Arevo TPHCM được thành lập sau đó nửa năm, vào tháng 5/2021, tại Khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung, TP Thủ Đức, TPHCM. Còn văn phòng đại diện Công ty TNHH Arevo Việt Nam hoạt động từ tháng 4/2021 tại phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM.

Khi được hỏi về 7,2 triệu USD đã đi đâu, bà Trang trả lời: Tiền đã đổ hết vào nhà máy sản xuất, phụ tùng xe đạp, chi phí "ba tại chỗ", chi phí vận tải tăng gấp nhiều lần sau Covid khi nhập nguyên liệu đầu vào, lương kỹ sư công nhân...

Đồng thời, cựu CEO Facebook Việt Nam cũng cho rằng Arevo được nhận đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm có uy tín như Khosla Ventures, Founders Fund. Mỗi quý, Arevo đều có báo cáo tài chính và kiểm toán rõ ràng với nhà đầu tư nhưng điều này không thể chia sẻ với cộng đồng mạng vì lý do bảo mật thông tin về chi phí, tính cạnh tranh của sản phẩm.