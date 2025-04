Lãnh đạo PVN: Đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu sống còn

Đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu sống còn

Tại Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề "Chiến lược phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới" do Báo Dân trí tổ chức chiều ngày 23/4, ông Phạm Tuấn Anh - Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia (PVN) - chia sẻ chi tiết về chiến lược đổi mới mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

Việc tích hợp các yếu tố ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Trong bối cảnh kinh tế thế giới và ngành năng lượng đang trải qua những biến động sâu sắc và khó lường, việc đổi mới mô hình tăng trưởng không chỉ là một lựa chọn mà là một yêu cầu sống còn đối với PVN", ông Tuấn Anh nhấn mạnh. Thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các nguồn năng lượng sạch hơn, sự trỗi dậy của các công nghệ mới, và đặc biệt là sự gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của phát triển bền vững, thể hiện qua các yếu tố ESG

Trong suốt những năm qua, PVN được xem là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước; góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, lãnh đạo doanh nghiệp cũng nhận thức rằng mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào khai thác và chế biến dầu khí truyền thống đang đối diện với nhiều thách thức và giới hạn.

Nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, giá dầu biến động khó lường, và áp lực về bảo vệ môi trường ngày càng gia tăng. Đây là vấn đề các công ty dầu mỏ quốc gia của các nước đều phải đối mặt. Trong bối cảnh này, PVN đã chủ động thực hiện quá trình chuyển dịch năng lượng thành Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng với ba trụ cột chiến lược gồm năng lượng, công nghiệp và dịch vụ.

Trụ cột năng lượng không chỉ bao gồm các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí truyền thống, mà còn mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân, hydro xanh…

Bước chuyển dịch này thể hiện cam kết của PVN trong quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng là để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Trụ cột công nghiệp tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp có liên quan đến năng lượng, như lọc hóa dầu, sản xuất các loại nhiên liệu, hóa chất "xanh", chế tạo thiết bị năng lượng, khai thác và chế biến khoáng sản…, giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm dầu khí, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và đóng góp vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trụ cột dịch vụ bao gồm các dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics, khoa học công nghệ, đào tạo… là những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn và đóng vai trò quan trọng cũng được tập trung phát triển.

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết việc phát triển hài hòa ba trụ cột này không chỉ giúp đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt của PVN trước những biến động của thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Phạm Tuấn Anh trình bày tham luận tại Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát triển bền vững là yêu cầu thiết yếu trong kỷ nguyên mới

Đại diện PVN nhấn mạnh phát triển bền vững không còn là một khái niệm mang tính lý thuyết, mà là yêu cầu thiết yếu trong kỷ nguyên mới. Từ năm 2015, tập đoàn này đã công bố báo cáo phát triển bền vững hằng năm, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế như GRI, thể hiện cam kết minh bạch và trách nhiệm. Việc tích hợp ESG vào chiến lược phát triển được doanh nghiệp thực hiện đồng bộ và toàn diện.

Trong lĩnh vực môi trường, PVN chú trọng đến các vấn đề về an toàn, kiểm soát phát thải, quản lý chất thải, bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sau khai thác và áp dụng công nghệ sạch trong sản xuất.

Ông Tuấn Anh cho biết doanh nghiệp đang từng bước đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ xanh như thu hồi, lưu trữ, sử dụng carbon để giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ở phương diện xã hội, PVN đề cao việc bảo vệ người lao động, xây dựng môi trường làm việc công bằng, đa dạng, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương nơi tập đoàn hoạt động.

Về quản trị, PVN không ngừng cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, với sự tăng cường vai trò của Hội đồng thành viên và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư lan rộng, PVN xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cho năng lực cạnh tranh mới. Tập đoàn đang từng bước tái cấu trúc hệ thống đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, phát triển với ứng dụng vào thực tiễn.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), cùng với các phần mềm chuyên dụng, đang giúp PVN tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng điều hành.

Đặc biệt, PVN đang phát triển chương trình 10 công nghệ chiến lược để tập trung nguồn lực, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu lớn cho ngành dầu khí và đẩy mạnh ứng dụng AI. Việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, kết nối với mạng lưới quốc gia và quốc tế, cũng được doanh nghiệp chú trọng nhằm tạo ra sức bật mới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

Chuyển đổi số được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của PVN trong giai đoạn hiện nay. Doanh nghiệp này đang triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp công nghệ số trong mọi hoạt động, từ quản trị điều hành, sản xuất kinh doanh đến chăm sóc khách hàng.

"Việc ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), dữ liệu lớn (Big Data)… giúp PVN tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao năng suất, giảm chi phí và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời", đại diện PVN khẳng định.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngành năng lượng có nhiều biến động khó lường, việc ứng dụng KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi giúp PVN nâng cao khả năng dự báo, phân tích và chủ động hơn trong việc ứng phó với các tình huống bất ngờ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, PVN xác định rõ vai trò tiên phong của mình trong việc dẫn dắt chuyển đổi xanh và phát triển bền vững ngành năng lượng. Tập đoàn cam kết tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tích hợp hiệu quả các yếu tố ESG, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.