Lãnh đạo Điện lực TPHCM lý giải nguyên nhân tiền điện tăng mùa nắng nóng

Tiền điện tăng theo nhiệt độ môi trường

Theo ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC), việc tiền điện các hộ gia đình tăng cao trong mùa nắng nóng là xu hướng có thể dự báo trước và xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó thời tiết đóng vai trò quyết định.

Trong những ngày tháng 4, thành phố liên tục ghi nhận các đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ thực tế dao động 36-37 độ C, tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời có thời điểm lên đến 40-42 độ C.

Không khí ngột ngạt bao trùm khiến các thiết bị làm mát tại các hộ gia đình và tòa nhà công sở hoạt động hết công suất, dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ tăng vọt qua từng ngày.

Nhân viên EVNHCMC phối hợp kiểm tra công tơ điện cho khách hàng (Ảnh: EVNHCMC).

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TPHCM, ngày 7/4, sản lượng điện toàn thành phố đạt mức 185,67 triệu kWh với công suất đỉnh (Pmax) là 8.888 MW. Ngày 8/4, sản lượng đạt ngưỡng 190,97 triệu kWh và công suất đỉnh lên tới 9.129 MW. Đặc biệt, tiêu thụ điện ngày 8/4 đã vượt qua mức kỷ lục của năm 2025 (178,81 triệu kWh ghi nhận ngày 5/8/2025), cao hơn đến 6,63%.

Nhiệt độ môi trường tăng cao dẫn đến sử dụng nhiều thiết bị làm mát, đặc biệt là sử dụng thiết bị điều hòa không khí, máy lạnh (máy điều hòa). Đây là nguyên nhân chính chiếm tỷ trọng lớn nhất (thường từ 40-60% tổng lượng điện tiêu thụ).

Trong mùa nắng nóng khi nhiệt độ ngoài trời thường xuyên ở mức cao (37-40°C), các hộ gia đình có xu hướng bật máy lạnh với thời gian dài hơn, liên tục trong ngày, kể cả ban đêm, cài đặt nhiệt độ thấp hơn mức khuyến cáo (dưới 26°C), sử dụng đồng thời nhiều máy lạnh trong các phòng khác nhau.

Ngoài ra, nhiệt độ môi trường bên ngoài cao cũng làm giảm hiệu suất hoạt động của máy lạnh, buộc máy nén phải vận hành liên tục và tiêu tốn nhiều điện năng hơn.

Song song đó, nhiệt độ môi trường tăng cao khiến thiết bị làm mát như tủ lạnh, tủ đông gia tăng mức tiêu thụ điện vì phải vận hành với tần suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt bên trong. Đồng thời, nhu cầu sử dụng thực phẩm, đồ uống giải khát trong mùa nắng nóng làm tăng số lần mở tủ lạnh, khiến không khí nóng xâm nhập, buộc thiết bị phải làm lạnh lại liên tục, từ đó làm gia tăng điện năng tiêu thụ.

Việc sử dụng các thiết bị làm mát khác như quạt điện, quạt trần, quạt phun sương, cộng với thay đổi thói quen sinh hoạt theo thời tiết nắng nóng, người dân có xu hướng ở nhà nhiều hơn trong thời tiết nắng nóng, kéo theo việc gia tăng sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt như tivi, máy tính, thiết bị giải trí, máy bơm, máy giặt, bếp điện…, góp phần làm tăng tổng lượng điện tiêu thụ.

Song song đó, khi lượng điện tiêu thụ tăng cao, phần điện năng vượt ngưỡng sẽ được tính với mức giá cao hơn ở bậc tương ứng của biểu giá điện sinh hoạt bậc thang đang áp dụng, dẫn đến chi phí tiền điện tăng nhanh.

Những nguyên nhân trên có thể dẫn đến tiền điện của các hộ gia đình, doanh nghiệp tăng cao trong các tháng nắng nóng mặc dù các thiết bị điện không thay đổi; thời gian sử dụng không thay đổi.

Tiết kiệm điện để tiết kiệm tiền

Tại chỉ thị số 10 của Thủ tướng về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà đã nêu rõ các giải pháp tiết kiệm điện cụ thể. Theo đó, các cơ quan, công sở thực hiện nghiêm các giải pháp sử dụng điện trong giờ cao điểm; rà soát, thay thế, loại bỏ các thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp; ưu tiên đầu tư, mua sắm thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo quy định.

Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng trong năm. Người đứng đầu tại cơ quan, công sở chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị.

Trong chiếu sáng công cộng và chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời cần điều chỉnh thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng theo nhu cầu thực tế; thực hiện tắt, giảm công suất chiếu sáng tại các khu vực ít nhu cầu, các khung giờ cao điểm và sau 23h; bảo đảm tiết kiệm điện nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của đơn vị điện lực tại địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả.

“Tổng công ty Điện lực TPHCM kêu gọi mọi người, mọi nhà thay đổi thói quen sử dụng điện. Đảm bảo tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không cần thiết để tránh lãng phí điện năng.​ Cài đặt chế độ hẹn giờ cho máy lạnh và các thiết bị làm mát khác để tự động tắt khi không cần thiết.​ Cài đặt và sử dụng App EVNHCMC, thường xuyên truy cập tổng đài đa kênh để theo dõi chỉ số điện tiêu thụ, so sánh chỉ số tiêu thụ của các tháng, của cùng kỳ…, qua đó điều chỉnh hợp lý hành vi sử dụng điện”, ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM cho biết.

Theo ông Kiên, trong trường hợp có thắc mắc về chỉ số điện tiêu thụ, tiền điện, công tơ điện hoặc tìm hiểu các thông tin chính thống của ngành điện TPHCM…, người dân thông báo qua tổng đài đa kênh của Tổng công ty Điện lực TPHCM như: Số tổng đài: 1900 54 54 54; hoặc truy cập App EVNHCMC

Website: evnhcmc.vn

Facebook: Tổng công ty Điện lực TPHCM

Email: cskh@hcmpc.com.vn