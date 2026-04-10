EVN duy trì hệ thống điện ổn định, đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội trong quý I

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 28,6 tỷ kWh. Lũy kế quý I, sản lượng toàn hệ thống đạt 76,86 tỷ kWh.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong quý I như sau: thủy điện 16,09 tỷ kWh, chiếm 20,9%; nhiệt điện than đạt 40,58 tỷ kWh, chiếm 52,8%; tua bin khí 5,4 tỷ kWh, chiếm 7%; năng lượng tái tạo 11,8 tỷ kWh, chiếm 15,4% (trong đó điện mặt trời đạt 6,98 tỷ kWh, điện gió đạt 4,33 tỷ kWh); điện nhập khẩu: 2,92 tỷ kWh, chiếm 3,8%... Sản lượng điện truyền tải 3 tháng đầu năm ước đạt 60,9 tỷ kWh.

Trong quý I, EVN cũng đã tổ chức vận hành các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang.

Trong tháng 3, EVN và các đơn vị đã tích cực có nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026. Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 463.000 kWh, tương đương khoảng 1,02 tỷ đồng.

Trong quý I năm 2026, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 99,77%.

Các Tổng Công ty Điện lực đã tiếp nhận trên 9,698 triệu yêu cầu dịch vụ điện; trong đó tiếp nhận và giải quyết qua kênh Internet (Cổng DVCQG, website CSKH, App CSKH, Zalo…) là 7,459 triệu yêu cầu, chiếm 76,91%. Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện theo phương thức điện tử toàn EVN đạt 99,83%.

Nhằm nỗ lực triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026, lãnh đạo EVN đã thường xuyên kiểm tra tại công trường các công trình trọng điểm, đồng thời chỉ đạo và trực tiếp cùng các đơn vị làm việc với các địa phương, đôn đốc giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/ĐU ngày 21/3 về lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đầu tư các công trình trọng điểm năm 2026.

Trong quý I, dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 98,4%, chuẩn bị hòa đồng bộ tổ máy 1; đã ký hợp đồng EPC dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; Dự án Thủy điện Hoà Bình mở rộng đã được Hội đồng Kiểm tra nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng...

EVN và các đơn vị đã khởi công 46 công trình và hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (01 dự án 500kV, 07 dự án 220kV và 31 dự án 110kV). Trong đó có các dự án như: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối, đường dây 220kV Dốc Sỏi - Dung Quất, đấu nối 500kV sau trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên...

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực với tổng giá trị hơn 18,5 tỷ đồng.

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong quý II

Về sản xuất và cung ứng điện, các đơn vị thành viên tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030; tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng.

Các Tổng Công ty Phát điện và các đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống, sẵn sàng vận hành các tổ máy đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của NSMO (Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia).

Các nhà máy thủy điện chủ động cập nhật, đánh giá sát tình hình thủy văn thực tế; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện việc vận hành hồ chứa linh hoạt, hiệu quả.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia vận hành an toàn, tin cậy hệ thống lưới điện; đảm bảo tiến độ các dự án lắp đặt tụ bù và đẩy nhanh tiến độ triển khai lắp đặt hệ thống pin lưu trữ (BESS), đặc biệt khu vực miền Bắc.

Các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực cần xây dựng kế hoạch cung cấp điện cụ thể trong các tình huống, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có kế hoạch dịch chuyển hoặc điều chỉnh phụ tải trong tình huống cực đoan thời kỳ cao điểm mùa khô.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, các đơn vị cần đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I; Dự án LNG Quảng Trạch II; Dự án LNG Quảng Trạch III. EVN tập trung thi công các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ năm 2026...

Về đầu tư xây dựng lưới điện, EVN đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, cấp bách đảm bảo đóng điện trong quý II như: đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành; đường dây 220kV Tây Hà Nội - Thanh Xuân; trạm biến áp 220kV Đại Mỗ (Hà Nội); đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc phục vụ cấp điện APEC...

"EVN mong nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm, nhất là vào chiều tối.

Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao", đại diện EVN chia sẻ.