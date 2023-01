Lãnh đạo Coteccons: Công nhân xây dựng là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nhiều biến động, tình trạng giảm giờ làm, cắt giảm nhân sự lao động đang diễn ra thì Coteccons vẫn triển khai dự án "Xây Tết", nhằm mang đến mùa xuân tươm tất và ấm áp hơn cho 12.000 công nhân xây dựng - là lao động của nhà thầu phụ, nhà cung cấp đang làm việc tại công trường Coteccons.

Ông Phạm Quân Lực - Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Coteccons - chia sẻ về sức khỏe doanh nghiệp và giấc mơ "Xây Tết" đến hơn 10.000 công nhân.

Liên quan đến việc một số công ty chứng khoán dự phóng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV và cả năm vừa qua, ông có bình luận gì không?

- Những dự đoán của các công ty phân tích tài chính - chứng khoán tất nhiên sẽ dựa trên những cơ sở. Những người không quan tâm đến tài chính cũng có thể nhận thấy rất rõ ràng rằng một khi thị trường bất động sản gặp khó thì ngành xây dựng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, lợi nhuận của ngành xây dựng hiện nay bị ảnh hưởng rất nhiều từ các dự án chậm triển khai khiến chi phí quản lý bộ máy công trường tăng và đang tác động thẳng vào giá vốn, còn chưa kể đến giá nguyên vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao. Do đó nếu không có sức khỏe tài chính tốt mà gặp những dự án chậm triển khai kéo dài thì nhiều doanh nghiệp xây dựng rất khó để cầm cự cho đến khi thị trường tích cực trở lại.

Ông Phạm Quân Lực - Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Coteccons (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên dự phóng cho tương lai có thể đúng hoặc không đúng bởi vì Coteccons đang có một nguồn việc ổn định đến từ những chủ đầu tư uy tín, sức khỏe tài chính tốt, dự án vẫn đang được triển khai đúng tiến độ. Dòng tiền thu chi của chúng tôi đang tích cực những tháng cuối năm. Quý vị có thể nhận thấy những công trường Diamond Crown, Vinhomes, Vinfast, LEGO vẫn sáng đèn cùng tiến độ nhanh chóng.

Về việc trích lập dự phòng tôi cần nhấn mạnh rằng, bản chất của lỗ trên báo cáo tài chính là do quan điểm quản trị rủi ro của chúng tôi đặt ra rất thận trọng. Trong quá trình theo sát việc thu hồi công nợ, chúng tôi sẽ đánh giá rằng các khoản phải thu đó có rủi ro hay không. Nếu có rủi ro dẫn đến không thể thu hồi được thì buộc công ty phải trích lập để tự phòng vệ. Ngay cả với việc lựa chọn dự án để đấu thầu chúng tôi cũng rất thận trọng dựa trên nguyên tắc trên.

Do đó, quý vị có thể dễ dàng nhận ra nợ trên vốn chủ sở hữu của chúng tôi rất an toàn. Chúng tôi luôn giữ một tỷ lệ rất tốt. Điều đó đến từ những biện pháp tự phòng vệ trước rủi ro như đã đề cập.

Lãnh đạo Coteccons khẳng định tình hình dòng tiền thu - chi của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm vẫn tích cực (Ảnh: Coteccons).

Đây là chiến lược lành mạnh hóa báo cáo tài chính của chúng tôi làm tiền đề cho việc thắng thầu những dự án FDI, như dự án LEGO là một ví dụ. Điều đầu tiên các công ty nước ngoài họ nhìn vào đó là báo cáo tài chính minh bạch và khỏe mạnh, sau đó họ sẽ tiếp tục kiểm tra đến hồ sơ năng lực của công ty qua những dự án đã và đang triển khai thực hiện. Và chắc chắn khi hội tụ đủ những điều kiện trên thì kết quả sẽ đến.

Đó là cách chúng tôi dự phòng rủi ro, chứ không phải do tình hình kinh doanh đi xuống. Điều đó cũng không có nghĩa là các khoản trích lập sẽ mất đi, chúng tôi vẫn quyết liệt thu hồi công nợ để có thể hoàn nhập những khoản này sớm.

Trong bối cảnh đó, Coteccons có phải cắt giảm nhân sự hoặc điều chỉnh phúc lợi cho người lao động?

- Tại Coteccons, chúng tôi quan niệm, một doanh nghiệp chỉ kinh doanh bền vững khi hài hòa 3 yếu tố là cổ đông, người lao động và trách nhiệm xã hội. Người lao động ở đây, không chỉ có gần 2.000 kỹ sư, kiến trúc sư cơ hữu của doanh nghiệp mà còn lực lượng gần 20.000 công nhân xây dựng từ các nhà thầu phụ, nhà cung cấp đang làm việc tại các công trường của Coteccons.

Dù ảnh hưởng khó khăn chung của thị trường, nhưng logo Coteccons vẫn được thắp sáng tại 67 công trình trên khắp cả nước. Backlog (giá trị hợp đồng để lại) của Coteccons cho năm 2023 vẫn rất lớn - gần 17.000 tỷ đồng, đảm bảo nguồn việc cho sự tăng trưởng trong năm sau.

Các công trường của Coteccons đang là nơi làm việc của gần 20.000 công nhân xây dựng (Ảnh: Hữu Khoa).

Nên tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa phải cắt giảm hay sa thải nhân sự nào; đồng thời vẫn không ngừng cải thiện đãi ngộ cũng như điều kiện làm việc cho người lao động. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đang nỗ lực tối ưu năng suất lao động, bằng cách luân chuyển nhân sự sang những dự án hoặc lĩnh vực phù hợp.

Coteccons vừa phát động dự án "Xây Tết" cho công nhân xây dựng. Ông có thể chia sẻ lý do triển khai trong thời điểm này?

- Chủ trương của Coteccons là phát triển bền vững. Bên cạnh việc chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn và ứng phó với các vấn đề khí hậu - xã hội, chúng tôi nhận ra chính người lao động của mình - những công nhân xây dựng - cũng là nhóm ít được quan tâm trong xã hội.

Khi đề cập đến lực lượng công nhân, chúng ta thường nhắc đến công nhân ngành dệt may, da giày; nhưng ít thấy ai nói đến công nhân xây dựng. Trong khi, đây là lực lượng chiếm tỷ trọng không hề nhỏ.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước có khoảng 7 triệu công nhân xây dựng, chiếm 13,5% số lao động từ 15 tuổi trở lên. Nếu so sánh với mặt bằng chung thế giới, tay nghề của công nhân xây dựng Việt Nam thuộc top đầu. Họ có mặt trên những công trình cao nhất cũng như những hầm xây dựng sâu nhất. Với đôi tay của mình, họ đã cùng chúng tôi tạo ra dự án hào nhoáng, công trình mang tính biểu tượng của cả quốc gia.

Lễ ký kết hợp tác triển khai dự án "Xây Tết" giữa Coteccons và Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Nhưng họ chưa được ghi nhận xứng đáng và chưa có những tổ chức đoàn thể riêng để bảo vệ quyền lợi của mình. Thị trường khó khăn, chúng ta nói nhiều về tác động đến doanh nghiệp bất động sản hay doanh nghiệp xây dựng, nhưng chính người công nhân là lực lượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bởi phần đông trong số họ có cuộc sống không mấy dư dả và gần như không có dự phòng khi xảy ra khủng hoảng.

Đó là lý do chúng tôi phát động dự án "Xây Tết", mang đến những món quà vật chất và tinh thần cho 12.000 công nhân xây dựng từ các nhà thầu phụ, nhà cung cấp đang làm việc cho Coteccons. Nhưng những món quà đó, thật ra chủ yếu là mang tính động viên. Cái lớn hơn mà chúng tôi muốn chuyển tải là thông điệp kêu gọi xã hội ghi nhận sự đóng góp của nhóm đối tượng này, cải thiện điều kiện làm việc của họ.

Dự án "Xây Tết" nhằm mang đến cái Tết tươm tất và ấm áp hơn cho 12.000 công nhân xây dựng (Ảnh: Hữu Khoa).

Dự án còn mong muốn mang đến cơ hội để người công nhân xây dựng nói lên tiếng nói của mình. Những người làm việc trong lĩnh vực xây dựng có đặc thù là kiệm lời, chỉ tập trung vào công việc mà cũng chẳng có tổ chức nào lên tiếng thay cho họ.

Riêng tại Coteccons, điều kiện làm việc của công nhân xây dựng được chăm lo như thế nào?

- Đối với lực lượng thi công, quan tâm hàng đầu của họ là có công việc ổn định và đảm bảo chính sách chi trả, sau đó mới đến các đãi ngộ khác trong quá trình làm việc và môi trường làm việc. Tại Coteccons, chúng tôi luôn ưu tiên lực lượng này ngay cả trong những thời gian khó khăn nhất. Riêng dịp Tết Nguyên đán này, Coteccons cam kết ưu tiên thanh toán, để anh chị em công nhân yên tâm làm việc và đón một cái Tết ấm no sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch.

Chúng tôi tập trung vào cả dự án có yếu tố doanh nghiệp nước ngoài (FDI), các dự án đầu tư công cũng như dự án của các chủ đầu tư uy tín để mang về công việc ổn định cho người công nhân.

Về điều kiện và môi trường làm việc, chúng tôi luôn xem an toàn là yếu tố tiên quyết và dành phần lớn thời gian, phân bổ ngân sách để đảm bảo an toàn cho người lao động. Một công nhân muốn làm việc tại công trường của Coteccons phải được huấn luyện và cấp chứng nhận về an toàn. Đồng thời, mỗi người cũng sẽ được trang bị thiết bị an toàn cá nhân đầy đủ khi tham gia công việc như găng tay, mũ bảo hộ, mặt nạ khi xuống hầm sâu, giàn giáo có tay vịn khi leo cao...

Vấn đề an toàn cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu (Ảnh: Hữu Khoa).

Chúng tôi có lực lượng giám sát an toàn, luôn kiểm tra cẩn thận mức độ an toàn của khu vực thi công và dán tích xanh mới cho công nhân tiếp cận.

Cùng với đó là những khóa huấn luyện nâng cao tay nghề; cung cấp tiện ích công trường như căn tin, nhà vệ sinh, tổ chức nhà trọ... cho công nhân. Coteccons là một trong những nhà thầu đầu tiên chủ trương công nhân phải ở nhà trọ, không được ở lại công trường để đảm bảo an toàn. Đến nay mô hình này cũng được nhiều đơn vị áp dụng và nhân rộng.