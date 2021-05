Làm thế nào để nhận biết nhãn mác lê giả và lê Hàn Quốc chính hãng

Dân trí Giá bán dao động từ 60.000đ/kg cho đến 350.000đ/kg, lê Hàn Quốc được bày bán ở nhiều chợ đầu mối và cả các cửa hàng hoa quả nhập khẩu.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều cơ sở bày bán lê với mác là "lê Hàn Quốc" nhưng giá thành lại vô cùng rẻ, chỉ chưa đến 100.000/kg, có những nơi bán chỉ 60.000đ/kg. Mức giá Lê Hàn Quốc có thể rẻ hơn nếu các tiểu thương mua với số lượng lớn theo giá sỉ, nhiều cửa hàng nhỏ lẻ cũng không quan tâm đến nguồn gốc của sản phẩm mà chỉ nhắm vào mục tiêu tăng lợi nhuận. Người mua không nên quá "dựa dẫm" vào mức giá để đưa ra nhận định. Bởi lẽ có nhiều điểm bán có thể đội giá trái cây để đánh vào tâm lý của khách hàng "của đắt không phải là của ôi".

Theo một người bán lâu năm tại chợ đầu mối hoa quả tại Hà Nội, lê Hàn Quốc có hai loại, một loại được trồng tại Hàn Quốc chính hiệu với các điều kiện nông nghiệp tiêu chuẩn, một loại còn lại là lê nhái Hàn Quốc được trồng tại nơi khác. Thế nhưng, khi bán ra thị trường, loại lê này không hề ghi được trồng tại đây mà chỉ viết trên mác là lê Hàn Quốc, gây ra sự hiểu lầm rất lớn đối với người tiêu dùng.

Lê Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng của thương hiệu Evergood

Lê được trồng tại nơi khác được coi là lê Hàn Quốc "nhái" vì nó không được trồng theo quy trình an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị phun các hóa chất độc hại để giữ được mẫu mã lê đẹp, thời gian bảo quản lâu hơn, có thể lên tới 4 tháng, còn đối với lê Hàn Quốc nhập khẩu thì chỉ để được trong khoảng 7 ngày. Do đó giống cây không còn giá trị cao về mặt chất lượng. Bởi tính lạnh, ôn hòa mà lê được trồng tại Hàn Quốc rất giàu vitamin A, C, D, E và pectin - chất giúp làm tăng men vi sinh giúp hệ tiêu hóa ổn định, vỏ còn có giá trị chữa bệnh cao, có lợi cho tim và phổi, giúp tiêu độc hạ nhiệt.

Bao bì của 2 sản phẩm lê Hàn Quốc nhái và lê Hàn Quốc Evergood chính hãng

Các nhà sản xuất lê Hàn Quốc "nhái" luôn tìm cách sao chép thiết kế hộp đựng để mẫu mã trông giống nhau nhất có thể. Và thậm chí còn được in ấn đầy đủ thông tin bằng tiếng Hàn Quốc và cờ Hàn Quốc trên hộp.

Bao bì sản phẩm Lê Hàn Quốc nhái

Theo chia sẻ của một đơn vị nhập khẩu hoa quả lâu năm, người tiêu dùng nên lựa chọn những thương hiệu xuất khẩu uy tín, đã có tiếng tăm tại thị trường Hàn Quốc, tiêu biểu có thể kể đến Evergood - một đơn vị đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm sản đến hơn 20 quốc gia trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, và cả Việt Nam. Tuy nhiên, qua khảo sát tại chờ đầu mối Long Biên, sản phẩm lê Hàn Quốc của Evergood bị làm giả bao bì cũng như nhãn mác để trà trộn vào các gian hàng, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt. Chỉ khi mua về sử dụng thì mới có thể nhận ra qua hương vị, bởi lê Hàn Quốc của Evergood có vị ngọt mát, giòn, thơm, trong khi lê nhái xốp, vị ngọt không thanh.

Sử dụng mã QR code trên lê Hàn Quốc của Evergood để truy xuất nguồn gốc chính xác

Vậy làm sao để có thể nhận biết lê Evergood chính hãng với lê giả ngay từ khi mua ở cửa hàng? Các sản phẩm lê của Evergood đều được lựa chọn bằng hệ thống quản lý chất lượng có thể kiểm tra chặt chẽ về kích thước, trọng lượng, hàm lượng đường… và trước khi xuất kho sẽ được kiểm tra lại một lần nữa nên có thể duy trì được chất lượng cao đồng đều. Sau đó được đóng gói, bao bì, sử dụng tem nhãn để phân biệt với các sản phẩm lê nhái khác trên thị trường. Hộp đựng của lê giả có màu đỏ sẫm, phông chữ dầy và thô hơn trong khi lê Hàn Quốc chính hãng của Evergood có màu đỏ tươi, phông chữ thanh mảnh, tinh tế và có dập ghim chắc chắn ở bên cạnh. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hoàn toàn có thể kiểm tra QR Code ở bên phải logo để có thể tin tưởng và lựa chọn những sản phẩm chính hãng. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích trên, các bạn đã có thể lựa chọn được những trái lê chất lượng, chuẩn nhập khẩu tại Hàn Quốc, bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày cho gia đình thân yêu của mình.

