Lạm phát tăng mạnh hơn dự báo, nội bộ Fed bất đồng

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 37% so với cùng kỳ. Nếu không tính giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi cũng tăng 0,3% so với tháng 8 và 4,1% so với cùng kỳ.

Chi phí nhà ở là yếu tố chính khiến CPI tăng trong tháng 9. Theo báo cáo, thước đo này đã nhích 0,6% so với tháng trước và bật tăng 7,2% so với cùng kỳ. Chi phí năng lượng tăng 1,5%, trong đó giá xăng tăng 2,1% và giá dầu diesel tăng 8,5%.

Báo cáo CPI được công bố đúng thời điểm các quan chức Fed đang tính toán bước đi tiếp theo. Kể từ tháng 3 năm ngoái, Fed đã tăng lãi suất 11 lần lên mức 5,25-5,5%, mức lãi suất cao nhất trong 22 năm qua.

Diễn biến lạm phát Mỹ (Ảnh: CNBC).

Phần lớn quan chức Fed nhận định rằng phương án tăng lãi suất tại các cuộc họp sắp tới là phù hợp. Tuy nhiên, một vài chuyên gia khác lại cho rằng hiện vẫn chưa cần phải nâng lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 9 cũng đã phản ánh sự bất đồng trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Tại cuộc họp, FOMC nhất trí giữ nguyên lãi suất nhưng biên bản lại cho thấy các thành viên đang lo ngại về lạm phát.

Các chuyên gia cho rằng họ phải hành động cẩn thận dựa trên các dữ liệu trong thời gian tới, thay vì đi theo một con đường đã được định sẵn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đã bật tăng mạnh mẽ, có thời điểm đạt mức cao nhất trong 16 năm.

Tuy nhiên, nhiều quan chức Fed lại cho rằng việc lợi suất đi lên có thể giúp FOMC không cần phải thắt chặt chính sách hơn nữa. Trên thị trường, các nhà đầu tư dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất khoảng 0,75 điểm % trước thời điểm cuối năm 2024.