Lạm phát tại Mỹ đạt đỉnh: "Cõi niết bàn" cho chứng khoán?

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tích cực sau khi thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 công bố, cho thấy lạm phát đã đạt đỉnh và đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hôm qua (10/8), Mỹ đã công bố chỉ số CPI tháng 7 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hầu như đi ngang so với tháng 6, thấp hơn so với dự báo 8,7% và 0,2% của các nhà kinh tế theo khảo sát của Dow Jones. Lạm phát lõi, loại trừ biến động của giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng ít hơn so với dự kiến.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phản ứng tích cực sau khi thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 hạ nhiệt (Ảnh: Reuters).

Phản ứng với thông tin này, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones tăng 535,10 điểm, tương đương 1,63%, đóng cửa ở mức 33.309,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,13% lên 4.210,24 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,89% lên mức 12.854,80 điểm, mức đóng cửa cao nhất kể từ cuối tháng 4.

Bà Nancy Davis, người sáng lập quỹ Quadratic Capital Management, cho rằng sự giảm tốc của CPI tháng 7 có thể là sự cứu trợ lớn đối Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu lạm phát tiếp tục đi xuống, tốc độ thắt chặt tiền tệ của Fed có thể bắt đầu chậm lại.

Người dẫn chương trình Mad Money của CNBC cho rằng lạm phát đạt đỉnh là chỉ báo tốt đối với các nhà đầu tư đang tìm cách mua lại những cổ phiếu đã giảm sâu trong vài tháng qua.

"Lạm phát đạt đỉnh là cõi niết bàn đối với cổ phiếu, đặc biệt là những cổ phiếu không được ưa chuộng. Điều đó có nghĩa bạn có thể mua mọi thứ từ cổ phiếu của Microsoft đến cổ phiếu của Wells Fargo, Target".

Mặc dù, số liệu mới về lạm phát không có nghĩa là nền kinh tế Mỹ đã thoát khỏi nguy cơ suy thoái, nhưng theo ông Cramer, lạm phát đạt đỉnh có thể giúp nâng giá cổ phiếu ngay cả trong thời kỳ kinh tế suy thoái.

"Một số công ty chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái sắp tới, nhưng những công ty khác sẽ chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt vì chúng có giá trị cao hơn trong một môi trường mà lạm phát cuối cùng đã nằm trong tầm kiểm soát", ông nói.