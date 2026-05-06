Lãi vay tăng cao, mua nhà hay đầu tư vàng, cổ phiếu, nắm giữ tiền mặt?

Dòng tiền dịch chuyển

Trong bối cảnh lãi suất cho vay gia tăng, kéo theo lãi suất huy động cũng đi lên, câu hỏi đặt ra là kênh đầu tư bất động sản còn giữ được sức hấp dẫn so với gửi tiết kiệm ngân hàng, mua vàng hay các kênh đầu tư khác?

Đầu tư kênh nào hiệu quả trong bối cảnh lãi suất tăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, việc lãi suất cho vay tăng cao phần nào phản ánh áp lực về nguồn vốn của hệ thống ngân hàng, buộc các tổ chức tín dụng phải nâng lãi suất huy động để thu hút dòng tiền. Khi lãi suất tiền gửi tăng, kênh gửi tiết kiệm trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều lĩnh vực đầu tư khác. Hiện nay, lãi suất huy động phổ biến dao động khoảng 6-7%/năm.

Trong khi đó, mức lợi nhuận bình quân của kênh đầu tư bất động sản ở ngưỡng 8-10%/năm. Tuy nhiên, thị trường đang đối mặt với mặt bằng giá cao, đồng thời nhu cầu và giao dịch có dấu hiệu chững lại.

Trước diễn biến này, một bộ phận nhà đầu tư có xu hướng “án binh bất động”, thay vì tiếp tục rót vốn vào bất động sản thì chuyển sang gửi tiết kiệm ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn dòng tiền. Xu hướng dịch chuyển này được nhận định là khó tránh khỏi trong ngắn hạn.

Dù vậy, ông Quang cho rằng vẫn tồn tại nhóm nhà đầu tư có kinh nghiệm, nhìn nhận giai đoạn khó khăn hiện nay mang tính chu kỳ ngắn hạn trong bức tranh phát triển dài hạn. Nhóm này tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở những phân khúc có mức giá hợp lý, vị trí tốt và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.

Nhìn chung, thị trường đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt trong hành vi nhà đầu tư, với xu hướng dịch chuyển một phần dòng tiền từ bất động sản sang kênh gửi tiết kiệm, song không hoàn toàn rời bỏ thị trường.

Kênh đầu tư nào an toàn?

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group - nói trong bối cảnh hiện nay, hành vi của nhà đầu tư có xu hướng thay đổi rõ rệt, đặc biệt là nhóm có sẵn dòng tiền.

Với những người có nhu cầu ở thực, quyết định mua nhà vẫn có thể được đưa ra nếu tìm được sản phẩm phù hợp về vị trí, giá cả và đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng. Trong trường hợp này, người mua có thể sử dụng phần lớn vốn tự có, chỉ vay thêm ở mức hợp lý.

Tuy nhiên, với nhóm nhà đầu tư thuần túy, tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế. Khi lãi suất cao, chi phí vốn tăng lên đáng kể, buộc nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền. Thay vì chấp nhận rủi ro từ bất động sản, nhiều người lựa chọn gửi tiết kiệm ngân hàng như một kênh trú ẩn an toàn trong ngắn hạn.

Thực tế cho thấy, không ít nhà đầu tư đang chuyển dòng tiền sang gửi kỳ hạn ngắn từ 6-7 tháng với mức lãi suất dao động khoảng 8-9%/năm. Chiến lược phổ biến là “đứng ngoài quan sát”, chờ thị trường điều chỉnh hoặc lãi suất "hạ nhiệt" rồi mới quay lại tìm kiếm cơ hội.

Ở góc độ các kênh đầu tư khác, thị trường chứng khoán được đánh giá biến động mạnh do tác động từ yếu tố địa chính trị quốc tế, khiến chỉ số lên xuống thất thường, khó dự đoán. Trong khi đó, giá vàng liên tục “nhảy múa” với biên độ lớn, không còn là kênh trú ẩn ổn định như trước. Các tài sản khác như bạc hay tiền mã hóa cũng tiềm ẩn rủi ro cao khi biến động giá liên tục.

Trong bối cảnh này, việc nắm giữ tiền mặt và gửi tiết kiệm được xem là lựa chọn an toàn đối với nhiều nhà đầu tư, ít nhất trong ngắn hạn. Chỉ khi xuất hiện những cơ hội thực sự rõ ràng như bất động sản có mức giá tốt, vị trí thuận lợi hoặc phục vụ nhu cầu ở thực, dòng tiền mới có khả năng quay trở lại thị trường.

Dù vậy, chuyên gia cũng lưu ý, nếu quyết định đầu tư bất động sản ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng. Các yếu tố cần xem xét bao gồm bài toán dòng tiền, khả năng trả nợ, uy tín chủ đầu tư, tiềm năng tăng giá của dự án cũng như tính pháp lý. Trong đó, năng lực tài chính của chủ đầu tư được nhấn mạnh là yếu tố then chốt, nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai dự án.