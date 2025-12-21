Lãi suất tiết kiệm “nóng” sau chức vô địch bóng đá SEA Games

Ngay sau kỳ tích bảo vệ ngôi vương của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tại SEA Games 33, thị trường tiền tệ đã ghi nhận những động thái "ăn mừng" đầy thiết thực từ phía các ngân hàng.

Ngân hàng An Bình (ABBank) đã quyết định hiện thực hóa niềm vui này bằng cách gia tăng biên độ lãi suất cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến với kỳ hạn 6 và 12 tháng sẽ được cộng thêm 1,2%/năm so với biểu lãi suất niêm yết. Đáng chú ý, lãi suất huy động cao nhất tại ABBank hiện đã chạm mốc 7,3%/năm (áp dụng cho kỳ hạn 36-60 tháng khi gửi trực tuyến). Tuy nhiên, chương trình này chỉ mang tính chất thời điểm và sẽ kết thúc vào ngày 23/12 tới.

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng: BIDV điều chỉnh lần thứ 2/tuần, ABBank cộng thêm 1,2%/năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng chung làn sóng ưu đãi, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng triển khai gói cộng thêm 0,5%/năm cho các khoản gửi từ 50 triệu đồng trở lên. Với kỳ hạn 6-8 tháng, lãi suất tại BVBank đã được nâng lên mức 6,8%/năm. Nhà băng này còn duy trì chính sách "lãi cộng hưởng" cho những khách hàng trung thành không rút vốn trước hạn, tạo thêm điểm tựa lợi nhuận ổn định trong bối cảnh lạm phát cuối năm.

Cuộc đua lãi suất huy động cuối năm không còn là chuyện đơn lẻ của một vài đơn vị mà đã lan rộng thành một làn sóng mạnh mẽ. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, hệ thống đã ghi nhận 27 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất.

Với kỳ hạn ngắn (dưới 6 tháng), hầu hết các nhà băng đã đẩy lãi suất chạm trần quy định 4,75%/năm. Với kỳ hạn trung bình (6 tháng), mặt bằng chung hiện dao động từ 6% đến 6,7%/năm. Các cái tên như Cake by VPBank (6,7%), Vikki Bank (6,5%) hay KienlongBank (6,4%) đang chiếm ưu thế về lợi suất.

Nguyên nhân của đợt "chạy đua" này được giới chuyên gia đánh giá là nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi để phục vụ nhu cầu giải ngân tín dụng cuối năm và chuẩn bị thanh khoản cho các dự án lớn trong năm 2026.

Điểm nhấn quan trọng nhất của thị trường tuần qua chính là sự nhập cuộc của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước (Big4) - vốn được coi là những "ông lớn" khá chậm trong việc điều chỉnh giá vốn.

Đáng chú ý nhất là Ngân hàng BIDV. Trong chưa đầy 1 tuần, nhà băng lớn nhất hệ thống về quy mô tài sản này đã có tới 2 lần điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến. Riêng trong phiên ngày 18/12, BIDV tiếp tục nâng lãi suất thêm 0,4-0,5%/năm ở hầu hết các kỳ hạn.