Lãi giảm gần 50%, đại gia nhà thầu vẫn về đích sớm vì đặt mục tiêu thấp

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons, mã chứng khoán: CTD) vừa công bố doanh thu thuần hợp nhất quý I ở mức 1.913 tỷ đồng, sụt giảm 25% so với cùng kỳ 2021. So với kế hoạch kinh doanh năm nay, công ty mới chỉ hoàn thành hơn 12% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.

Doanh số sụt giảm, biên lợi nhuận gộp của Coteccons bị bào mòn, giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Nhà thầu này cho biết biên lãi gộp sụt giảm do chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao. Đồng thời, công ty cũng chủ động trích lập dự phòng cho các công trường có rủi ro cao do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Bù lại, doanh thu từ hoạt động tài chính của Coteccons tăng nhẹ hơn 10% so với cùng kỳ đạt 76 tỷ đồng. Ngoài khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng như truyền thống, công ty còn ghi nhận thêm hơn 40 tỷ đồng tiền lãi từ chậm trả, cho vay.

Đại gia trong ngành xây dựng cũng cắt giảm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 25%. Sau cùng, công ty báo lãi sau thuế 29 tỷ đồng, giảm gần 50% so với quý I năm trước.

Tuy nhiên, Coteccons chỉ đặt mục tiêu lãi ròng 20 tỷ đồng trong năm nay. Như vậy, doanh nghiệp này đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau quý đầu tiên.

Biểu đồ: Việt Đức.

Đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Coteccons đạt hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, công ty đang giữ lượng tiền mặt hơn 500 tỷ đồng và có hơn 3.000 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Đặc biệt, doanh nghiệp này tiếp tục đa dạng hoạt động đầu tư tài chính ngoài việc chỉ gửi ngân hàng lấy lãi như trước đây khi gia tăng số dư trái phiếu đang nắm giữ lên hơn 1.100 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn hạch toán một khoản ủy thác đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, Coteccons cũng bắt đầu vay ngân hàng thay vì sử dụng hoàn toàn nguồn vốn tự có như trước đây. Đến cuối quý I, đại gia ngành xây dựng đang vay ngắn hạn hơn 130 tỷ đồng từ hai ngân hàng. Ngoài ra, Coteccons đã hoàn thành đợt huy động vốn 500 tỷ đồng bằng trái phiếu trong quý I.

Đáng chú ý, Coteccons đang có khoản phải thu ngắn hạn gần 8.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 600 tỷ đồng đã được trích lập dự phòng. Tại đại hội cổ đông thường niên mới đây, đại diện ban điều hành công ty chia sẻ với nhà đầu tư nguyên nhân khiến lợi nhuận kế hoạch năm nay rất thấp do công ty dự kiến sẽ phải trích lập dự phòng với các khoản công nợ khó đòi từ các chủ đầu tư đang gặp khó khăn sau đại dịch.

Ngay cả HĐQT, ban điều hành cũng hỗ trợ bộ phận tài chính làm việc với một số chủ đầu tư để thu hồi nợ. Cũng có trường hợp công ty phải thuê luật sư hay thậm chí bắt buộc phải đưa ra tòa để thu hồi công nợ.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu CTD đóng cửa phiên sáng 4/5 với mức tăng mạnh 5% lên 58.000 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, thị giá CTD đã bốc hơi hơn 40%.