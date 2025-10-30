Lãi đột biến quý III, Masan Group dự kiến cả năm sẽ vượt 30% kế hoạch lợi nhuận

Hoàn thành hơn 90% kế hoạch cả năm chỉ trong 9 tháng

Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán cho quý III và 9 tháng đầu năm 2025 với nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, doanh thu thuần quý III của MSN đạt 21.164 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.866 tỷ đồng, gấp 1,4 lần mức thực hiện quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất tập đoàn đạt 58.376 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 4.468 tỷ đồng, tăng 64%, tương đương hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

WinCommerce đặt mục tiêu mở tối đa đến 1.500 điểm bán mới trong năm 2026 (Ảnh: MSN).

Hầu hết các công ty thành viên đều ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ. Điển hình là WinCommerce, với doanh thu quý III đạt 10.544 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng, tăng hơn 8,7 lần, đưa biên lợi nhuận lên mức 1,7%.

Lũy kế 9 tháng, WinCommerce (WCM) đạt doanh thu 28.459 tỷ đồng, tăng 16,6%, lợi nhuận sau thuế 243 tỷ đồng, tăng thêm 447 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt nhờ mở rộng hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Masan MEATLife (MML) cũng có quý III ấn tượng với động lực tăng trưởng đến từ việc mở rộng chuỗi cửa hàng thịt mát và củng cố kênh phân phối hiện đại. Doanh thu quý đạt 2.384 tỷ đồng, tăng 23,2%, lợi nhuận sau thuế 101 tỷ đồng, tăng hơn 5,2 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 6.794 tỷ đồng, tăng 24,7%, lợi nhuận sau thuế 466 tỷ đồng, tăng thêm 526 tỷ đồng.

Phuc Long Heritage (PLH) tiếp tục đà tăng trưởng trong mảng trà và cà phê. Doanh thu quý III đạt 516 tỷ đồng, tăng 21,2%, với biên lợi nhuận ròng đạt 10,8%, gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu PLH đạt 1.373 tỷ đồng, tăng 14,1%, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng, tăng 80,1%. Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi hiệu quả chiến dịch tái định vị thương hiệu, mảng thực phẩm tăng trưởng tốt và sự bứt phá từ kênh giao hàng

Masan High-Tech Materials (MSR) ghi nhận doanh thu quý III đạt 2.041 tỷ đồng, tăng 33,4%, lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 5.048 tỷ đồng, tăng 25,1% so với năm 2024, nhờ nhu cầu vonfram toàn cầu phục hồi. Ngoài ra, phần lợi nhuận Masan ghi nhận từ Techcombank trong quý III đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận cả năm dự kiến đạt 130% so với kế hoạch, MCH tăng trưởng trở lại

Về kế hoạch năm 2025, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất từ 80.000 tỷ đồng đến 85.500 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 7% đến 14%. Nếu loại trừ Masan High-Tech Materials, doanh thu hợp nhất dự kiến từ 74.013 tỷ đồng đến 78.013 tỷ đồng, tăng 8% đến 13%.

Theo bà Đoàn Thị Mỹ Duyên - Giám đốc tài chính MSN - tập đoàn có thể đạt lợi nhuận cả năm tương đương 130% so với kế hoạch. Về con số tuyệt đối, báo cáo của MSN dự kiến lợi nhuận sau thuế trước phân bổ sẽ đạt 4.875-6.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 4.272 tỷ đồng năm 2024.

Riêng với MCH, Tổng giám đốc MSN Danny Le tự tin rằng MCH sẽ tăng trưởng trở lại trong quý IV và chuẩn bị cho sự bùng nổ trong năm 2026.

"Lý do chúng tôi sắp xếp lại hệ thống phân phối bởi sức mạnh của MCH nằm ở sáng tạo. Tái cấu trúc cho phép bao phủ trực tiếp các sản phẩm sáng tạo của công ty, để năm sau ra mắt thêm sản phẩm mới thì chúng tôi có thể phân phối luôn cho khách hàng.

Số liệu cho thấy các nhãn hàng của Masan khi chuyển đổi hệ thống phân phối mới tiếp cận được khách hàng tốt hơn", ông Huỳnh Việt Thăng - Giám đốc tài chính MCH - cho hay.

MML dự kiến sẽ tăng tỷ trọng thịt chế biến lên khoảng 60-65% (Ảnh: MSN).

Tính từ đầu năm, hệ thống WCM đã mở mới khoảng 464 cửa hàng, do đó, lãnh đạo doanh nghiệp tự tin với kế hoạch mở 700 cửa hàng năm nay và khoảng 1.000-1.500 cửa hàng năm 2026.

Tập đoàn cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống tại miền Nam và đánh giá sự phát triển của đối thủ tại miền Bắc và miền Trung “không tác động đến hoạt động của WCM bởi khác biệt về định vị và chiến lược tiếp cận khách hàng”.

Trong khi đó, khoảng hơn 4.300 điểm bán WCM và 400.000 điểm bán GT có quan hệ thân thiết được MSN đánh giá đóng vai trò quan trọng đến thành công trong quá trình số hóa của doanh nghiệp này.

“Với WCM, công nghệ không xa xôi mà gần gũi. Hệ thống điểm bán WCM và các điểm bán truyền thống có mối quan hệ giúp dữ liệu của Masan có 3 câu hỏi quan trọng là bán ở đâu, bán gì và bán bao nhiêu thông qua phân tích được khu vực đó còn nhu cầu mở cửa hàng hay không, đặc điểm mua hàng của người dân tại khu vực đó là gì, tự động hóa được quy trình đặt hàng để đáp ứng tối đa lượng hàng cần thiết cho từng cửa hàng.

Dự kiến đến tháng 12/2026, 90% lượng hàng sẽ được thực hiện qua công nghệ, giúp giảm 15% công việc tại cửa hàng và 300 tỷ đồng chi phí mỗi năm”, ông Phan Nguyễn Trọng Huy - Giám đốc tài chính WCM - chia sẻ.

MCH đã gần hoàn tất tài liệu và sẵn sàng IPO trên HOSE (Ảnh: MSN).

Về kế hoạch chuyển sàn của cổ phiếu MCH, ông Michael Hung Nguyen, Phó tổng giám đốc MSN, cho hay MCH gần như đã hoàn tất các tài liệu và đã sẵn sàng, các bên tư vấn cũng đang giúp công ty trong quá trình chuẩn bị IPO.

“Câu chuyện kết quả kinh doanh quý IV/2025 và I/2026 tốt thì việc lên sàn cũng tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần xem thị trường, vì đang có những tín hiệu tích cực. Riêng vốn hóa của MCH khi lên sàn có thể vào nhóm VN30, còn thời gian chính xác chúng tôi sẽ thông báo chính thức sau”, ông Michael Hung Nguyen thông tin.