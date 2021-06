Lady Care - hành trình chinh phục vẻ đẹp phụ nữ Việt

Dân trí Công ty TNHH TMDV XNK Lady Care hiện đang là một trong những công ty sản xuất, nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm lớn của thị trường Việt Nam. Vậy bước tiến đột phá nào trong chiến lược giúp công ty phát triển?

Với Slogan - We care for you - Công ty Lady Care luôn mong muốn bảo vệ và nâng niu vẻ đẹp của Phụ nữ Việt, mang đến cho con người Việt Nam nói chung và phục nữ Việt Nam nói riêng một vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết và toàn diện.

Văn phòng đại diện tại 76 Nguyễn Thị Nhung

Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Lady Care

Được thành lập vào năm 2014, từ một công ty chỉ có 11 nhân viên, hiện nay, Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ Xuất nhập khẩu Lady Care đang là chỗ dựa vững chắc của 247 nhân viên.

Lúc mới thành lập, hoạt động chính của công ty Lady Care là nhập khẩu và phân phối những thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, uy tín từ các cường quốc sắc đẹp như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản,... về thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác nghiên cứu và phát triển thương hiệu mỹ phẩm cùng các chuyên gia nghiên cứu Hàn Quốc vào năm 2017 đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự phát triển của công ty, đưa công ty từ hoạt động nhập khẩu và phân phối là chính sang hoạt động sản xuất và phân phối mỹ phẩm, xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng - thương hiệu Bora Cosmetics. Ngay từ khi mới ra mắt, thương hiệu Bora được rất nhiều khách hàng đón nhận và đánh giá cao hiệu quả.

Tiếp nối thành công đó, vào năm 2020, công ty Lady Care tiếp tục hợp tác với trung tâm nghiên cứu và phát triển Hàn Quốc, thành công cho ra mắt các sản phẩm thương hiệu Dokova, chuyên về các dòng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Và vào đầu năm 2021, công ty TMDV XNK Lady Care cho ra mắt thị trường thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Dr. Dora Premium với các sản phẩm hướng đến thị trường phân khúc khách hàng cao cấp.

Bora Cosmetics - thương hiệu mỹ phẩm làm chao đảo các "tín đồ" mê làm đẹp

Là thương hiệu mỹ phẩm được công ty Lady Care ấp ủ và hợp tác cùng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu sắc đẹp Hàn Quốc, sau 3 năm nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hàn Quốc vào cấu trúc làn da, khí hậu Việt Nam, thương hiệu mỹ phẩm Bora Cosmetics đã ra đời và làm chao đảo các "tín đồ" mê làm đẹp nhờ hiệu quả mang lại vượt trội.

Thương hiệu Bora Cosmetics chuyên về các dòng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, hướng vào đối tượng khách hàng tầm trung và cao cấp ở độ tuổi từ 18-60 tuổi.

Bora Cosmetics - thương hiệu mỹ phẩm được khách hàng tin dùng

Điều khiến khách hàng hoàn toàn tin tưởng và yêu thích thương hiệu mỹ phẩm Bora Cosmetics chính là các sản phẩm rất "xanh". Với nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, đã được kiểm định chất lượng an toàn, các sản phẩm của Bora Cosmetics rất an toàn và lành tính cho người tiêu dùng.

Với các dòng sản phẩm chính: sủi trắng da Bora Slim, sủi trắng da Bora White, kem chống nắng Bora UV sunscreen lotion, Bora Vitamin Body, Bora Hydro Ice crystal mask, Bora HA/B5 Bright Ampoule,... và nhiều sản phẩm khác, Bora Cosmetics chăm sóc toàn diện cho sức khỏe và nhan sắc của phụ nữ Việt.

Các sản phẩm của Bora đều đạt chuẩn chất lượng

Các sản phẩm của thương hiệu Bora Cosmetics được nhiều báo chí, đài truyền hình ca ngợi về hiệu quả vượt trội đem lại cho người tiêu dùng với hơn 2 triệu khách hàng khác tin tưởng lựa chọn sử dụng.

Xây dựng nền tảng vững chắc từ uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất Nhập Khẩu Lady Care chắc chắn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn không chỉ trong thị trường Việt Nam mà còn vươn ra khẳng định trên thị trường Quốc tế.

Quý khách hàng có nhu cầu làm đẹp có thể tham khảo thông tin tại: https://boracosmetics.vn/

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lady Care

Địa chỉ: 76 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0888117888

Trường Thịnh