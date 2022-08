Lạc quan với triển vọng VN-Index, nhưng có phải lúc mua cổ phiếu:?

Xu hướng ngắn hạn nghiêng về tích cực

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Điểm nhấn tích cực trong tuần qua là đã có những cổ phiếu đầu tiên, cụ thể là VGC, đang vượt đỉnh giá lịch sử ở thời điểm thị trường tạo đỉnh tháng 4 mặc dù VN-Index mới phục hồi khoảng 10% từ đáy. Điều này cũng mang đến những kỳ vọng lạc quan của nhà đầu tư đối với các công ty vẫn duy trì tăng trưởng trên thị trường, thu hút thêm dòng tiền đầu tư.

Kể từ sau khi thiết lập được mức đáy quanh 1.140 điểm vào đầu tháng 7, thị trường đã có liên tiếp 5 tuần hồi phục liên tiếp và hiện đã vượt qua được ngưỡng 1.260 điểm. Do đó, xu hướng trong ngắn hạn của thị trường vẫn nghiêng về tích cực và chỉ số VN-Index có thể hướng đến vùng kháng cự tiếp theo trong khoảng 1.260-1.285 điểm trong thời gian tới.

Đồ thị tuần của VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Xét về góc nhìn trung và dài hạn, thị trường vẫn đang hình thành vùng tích lũy trên nền định giá ở mức thấp so với trung bình nhiều năm, trong bối cảnh tăng trưởng nền kinh tế vẫn được duy trì, qua đó có nhiều cơ hội chọn lọc đầu tư.

Nhà đầu tư có thể xem xét chọn lọc giải ngân, tích lũy đối với những cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng trong quý III năm nay đã có báo cáo quý II duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt và đang thu hút dòng tiền ngắn hạn gia tăng. Nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục cổ phiếu khuyến nghị để có quyết định hợp lý, nhưng hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao, gần kháng cự ngắn hạn như nêu trên.

Duy trì đà tăng cùng xu hướng hồi phục cùng các thị trường quốc tế

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Tuần vừa rồi, thanh khoản toàn thị trường giảm nhẹ 6,3% so với tuần trước đó, tuy vậy thanh khoản khớp lệnh trên sàn HoSE duy trì ở mức bình quân hơn 14.000 tỷ đồng vẫn là vùng thanh khoản rất tích cực. Dòng tiền đang có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu nên các nhịp điều chỉnh trong phiên hoặc cả phiên cũng sẽ qua nhanh, điển hình như 2 phiên vừa qua.

Thời điểm hiện tại cả trong và ngoài nước không có thông tin bất lợi, do vậy thị trường sẽ duy trì đà tăng cùng xu hướng hồi phục cùng các thị trường quốc tế.

Tiến sâu vào vùng 1.260-1.285 điểm trong các phiên giao dịch tới

Công ty Chứng khoán SSI

Trên đồ thị ngày, chỉ số VN-Index sau phiên 12/8 đã chớm vượt vùng cận dưới của vùng 1.261-1.285 điểm (vùng khoảng trống giảm giá Gap-down).

Với quán tính hiện tại, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiến sâu vào vùng này trong các phiên giao dịch tuần này.

1.260 điểm vẫn là ngưỡng cản cứng của thị trường

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC)

Thị trường giằng co trong đầu phiên sáng 12/8, sau đó tiến lên giằng co trước ngưỡng 1.260 điểm trước khi đóng cửa tại mốc 1.262,33 điểm, tăng hơn 10 điểm so với phiên 11/8. Tuy nhiên, thanh khoản trong phiên cuối tuần sụt giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn đang có tâm lý phân vân trước vùng 1.260 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/19 ngành tăng điểm, trong đó ngành dịch vụ tài chính và tài nguyên cơ bản dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, phiên 12/8 khối này mua ròng trên sàn HoSE và bán ròng trên sàn HNX.

Trong những phiên tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng 1.250-1.260 điểm để tích lũy thêm khi 1.260 điểm vẫn là ngưỡng cản cứng của thị trường.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên dừng mua hoặc xem xét chốt lời một phần

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN)

YSVN cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi chỉ số VN-Index đang giao dịch gần vùng kháng cự 1.260-1.285 điểm. Đồng thời, mức hỗ trợ của chỉ số VN-Index cho nhịp điều chỉnh là 1.229 điểm, nhưng chỉ số VN-Index vẫn có khả năng hướng vào vùng kháng cự 1.260-1.285 điểm cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn nên dừng mua hoặc xem xét chốt lời một phần tỷ trọng đang nắm giữ.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng gần vùng lạc quan quá mức cho thấy áp lực điều chỉnh sẽ có chiều hướng gia tăng ở những phiên giao dịch tới.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và xem xét bán một phần tỷ trọng cổ phiếu nếu chỉ số VN-Index tăng vào vùng kháng cự 1.260-1.285 điểm. Ngoài ra, các nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ tích lũy cổ phiếu tại nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.229 điểm.

Theo đồ thị tuần, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy trung hạn và xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư trung hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và có thể dừng bán.

Nên cơ cấu rút gọn danh mục, bán chủ động với những mã kém, yếu hơn thị trường

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Thanh khoản sụt giảm trong những phiên cuối tuần cho thấy tâm lý thận trong của nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều sau nhịp tăng điểm liên tiếp của VN-Index. Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên cuối tuần tạo nến xanh tăng điểm tốt cao hơn 1/2 cây nến đỏ của phiên trước đã giúp giảm bớt đi rủi ro trong ngắn hạn của thị trường. Tuy nhiên việc sụt giảm thanh khoản kèm với việc 2 chỉ báo DI+ và ADX đang hướng xuống cho thấy dòng tiền đã có dấu hiệu suy yếu.

Trong trường hợp tích cực, VN-Index sẽ hiệu chỉnh tích lũy để hướng lên các vùng điểm cao hơn. Tuy nhiên với việc RSI đã tiến lên gần 70 tại khung đồ thị ngày nên không thể loại trừ những nhịp điều chỉnh bất ngờ của thị trường.

VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư trong ngắn hạn nên cơ cấu rút gọn danh mục, bán chủ động với những mã kém, yếu hơn thị trường. Về góc nhìn dài hạn, thị trường vẫn đang trong quá trình tích lũy trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng nên chiến lược giải ngân từng phần với các nhóm ngành triển vọng như bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, xây dựng vẫn có thể được cân nhắc.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.