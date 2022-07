Kỷ lục: Gần 11,6 tỷ USD vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 7 tháng

Đón gần 11,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm nay do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 46.200 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 237.600 tỷ đồng, bằng 43,3% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 42,3% và tăng 6,3%).

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt 43% cả năm (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/7 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 15,54 tỷ USD, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 7 tháng ước tính đạt 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, cũng là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 7 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng có 67 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 313,8 triệu USD, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh 44,9 triệu USD, giảm 89,4%. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 358,8 triệu USD, giảm 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về thu, chi ngân sách Nhà nước, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng ước đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế chi ngân sách Nhà nước đạt 842.700 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán năm và tăng 3,7% so với 7 tháng năm 2021, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

7 tháng đón 133.000 doanh nghiệp hoạt động

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước có gần 13.200 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,7% so với tháng trước nhưng tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. 2.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 53% so với cùng kỳ năm 2021.

7 tháng năm nay, cả nước có hơn 5.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 3% so với tháng trước và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Gần 4.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,2% và tăng 12,3%. Gần 1.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,7% và tăng 22,5%.

Tính chung 7 tháng, cả nước có hơn 133.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 19.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 94.600 doanh nghiệp, tăng 18,7%, bình quân một tháng có 13.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.