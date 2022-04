KVT đạt kết quả ấn tượng trong quý I/2022

KVT tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả tất cả các công trình khí được Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) giao quản lý; không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố kỹ thuật, tai nạn lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu lợi nhuận đều đạt và vượt mức kế hoạch được giao. Công tác an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống dịch tại các công trình khí được thực hiện tốt.

Trong tháng 3, tại nhà máy GPP Dinh Cố, sản lượng LPG sản xuất đạt 24.800 tấn, tương ứng 111,8% kế hoạch tháng, bằng 110,4% so với tháng 3/2021; sản lượng condensate sản xuất đạt 10.700 tấn, tương ứng 128,6% kế hoạch tháng, bằng 200,4% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng hàng qua các kho do KVT quản lý (gồm kho Định áp, kho lạnh Thị Vải, kho Gò Dầu, kho Dung Quất) đạt 117.100 tấn, tương ứng 142,3% kế hoạch tháng.

Nhà máy GPP Dinh Cố (Ảnh: KVT).

Lũy kế quý I/2022, KVT hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất quan trọng được tổng công ty giao. Trong đó, sản lượng LPG Dinh Cố đạt 68.000 tấn, tương ứng 106,1% kế hoạch quý, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Sản lượng condensate Dinh Cố sản xuất đạt 30.400 tấn, tương ứng 126,7% kế hoạch quý, bằng 215,1% so với cùng kỳ quý I/2021. Tổng sản lượng hàng qua các kho do KVT quản lý đạt 385.300 tấn, tương ứng 156,7% kế hoạch quý.

KVT công bố quyết định về công tác cán bộ năm 2022 (Ảnh: KVT).

Cùng với các kết quả ấn tượng đó, KVT còn ghi nhận một thành tích mới: Ngày 19/1/2022, KVT đạt được kỷ lục xuất hàng cho xe bồn với khối lượng 1.569 tấn tại trạm nạp Thị Vải, phá vỡ kỷ lục cũ 1.512 tấn vào ngày 1/6/2021. Kết thúc quý I/2022, tổng sản lượng condensate Dinh Cố sản xuất đạt mốc 2 triệu tấn kể từ thời điểm đưa vào vận hành nhà máy GPP Dinh Cố (1998). Bên cạnh đó, KVT cũng đã phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ với các Công ty Dự án Khí, PV GAS LNG tiếp tục hoàn thiện và đi vào hoạt động dự án kho LNG 1MMPTA Thị Vải…

Dự án kho LNG 1MMPTA Thị Vải (Ảnh: KVT).

Năm 2021, vượt qua khó khăn của đại dịch, KVT đã thực hiện tốt "mục tiêu kép": Vừa phòng, chống và ứng phó dịch bệnh Covid-19; vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục và hiệu quả, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính được giao. Tiếp nối thành công đó, những kết quả ấn tượng đạt được trong quý I sẽ tạo đà, tiếp sức cho KVT hướng tới hoàn thành tốt các mục tiêu trong những quý tiếp theo và cả năm 2022.