KSF Group và chiến lược "Tối ưu cho người dùng bằng các điểm chạm"

Dân trí Nhờ ứng dụng những công nghệ tiên tiến, khách hàng của KSF Group có thể giải quyết vô số công việc một cách chính xác và nhanh chóng chỉ bằng vài cú chạm tay trên điện thoại hay những màn hình cảm ứng tại hệ thống văn phòng "All in one" kiểu mẫu.

Xã hội ngày càng phát triển đòi hỏi con người phải ngày một thao tác nhanh chóng và chính xác hơn. Đây chính là động lực thúc đẩy sự ra đời của công nghệ một chạm nhằm tối ưu hóa các tương tác trên nền tảng số. Là đơn vị luôn đặt ra mục tiêu đề cao trải nghiệm của người dùng, Công ty CP tập đoàn KSFinance (KSF Group) đã sử dụng sức mạnh của công nghệ, tạo ra những "điểm chạm" ưu việt, tối ưu hóa nhu cầu của khách hàng, gia tăng lợi ích cho họ, đặc biệt là khách hàng VIP.

Siêu ứng dụng KSFinance - Một điểm chạm thỏa mãn mọi nhu cầu của người dùng

Công nghệ một chạm cho phép bạn có thể ngồi nhà đặt mua "cả thế giới", đặt bàn nhà hàng, phòng khách sạn, chỗ đậu xe… chỉ với một cú chạm tay qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Hơn thế nữa, nhờ công nghệ một chạm, thế giới đã dần hiện thực hóa những khái niệm phức tạp hơn như "ngân hàng thông minh", "ngôi nhà thông minh" hay thậm chí là "thành phố thông minh". Không chỉ dừng lại ở ngân hàng hay bất động sản, công nghệ một chạm còn mang tới cho người dùng những siêu ứng dụng mà ở đó, gần như mọi nhu cầu cơ bản nhất của con người đều được thỏa mãn chỉ thông qua một điểm chạm. KSFinance App chính là một ứng dụng như thế.

KSFinance App là ứng dụng được phát triển bởi KSF Group với mục tiêu thiết lập và vận hành hệ sinh thái dịch vụ "All in one" hoàn hảo, tiên phong và đột phá nhất tại Việt Nam. Thông qua KSFinance App, chỉ cần một mã định danh duy nhất khách hàng có thể trải nghiệm hàng loạt dịch vụ khác nhau từ các lĩnh vực cơ bản của đời sống như mua sắm, giải trí… cho đến những dịch vụ chuyên sâu hơn như đầu tư tài chính, chứng khoán, trái phiếu, giao dịch BĐS,…

Siêu ứng dụng KSFinance mang đến một hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của khách hàng.

Điểm nổi bật nhất của KSFinance App phải kể đến là hệ sinh thái dịch vụ tài chính một điểm chạm đa dạng. Xuất phát từ mong muốn tạo nên một nền tảng trực tuyến tiện lợi, an toàn cho các hoạt động đầu tư tài chính, quản lý danh mục linh hoạt, KSFinance App được tích hợp công nghệ Open API cho phép kết nối đồng bộ với nhiều ứng dụng khác nhau (liên kết với đối tác thứ 3), trợ giúp khách hàng thực thi các giao dịch tiền tệ, lập kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu, lập kế hoạch tối ưu hóa dòng tiền…

Đặc biệt, KSF Group còn liên kết với các ngân hàng để mở ra hình thức vay mua nhà trên ứng dụng KSFinance. Với chức năng này, khách hàng vừa có thể giao dịch BĐS trực tuyến vừa có thể nhanh chóng được phê duyệt, thẩm định tài sản, giải ngân khoản vay online mà không cần đến văn phòng giao dịch. Có thể nói hình thức giao dịch BĐS trực tuyến trên App của KSF Group được xem là tiên phong, dẫn đầu trên thị trường.

Với nền tảng công nghệ tối ưu, KSFinance App sử dụng những công nghệ tân tiến nhất để tối ưu hóa bảo mật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Ứng dụng này sử dụng phương thức định danh khách hàng trực tuyến eKYC, tự động hóa quy trình điền thông tin, rút ngắn thời gian xác thực khách hàng và đơn giản hóa quy trình tiếp nhận khách hàng.

Là một trong chuỗi những trải nghiệm khác biệt mà KSF Group mang đến cho khách hàng, KSFinance App được kỳ vọng sẽ trở thành một ứng dụng "All in one" hoàn hảo mà bất cứ khách hàng nào cũng có thể dễ dàng chọn được cho mình những sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Hệ thống văn phòng kiểu mẫu, chinh phục khách hàng bằng những "điểm chạm" ưu việt

Với mục tiêu vì trải nghiệm của người dùng, KSF Group không chỉ phát triển một siêu ứng dụng, mà còn thiết lập một hệ thống văn phòng giao dịch "All in one", nơi tích hợp công nghệ để mọi nhu cầu của khách hàng được đáp ứng chỉ với vài điểm chạm.

Phá vỡ hình mẫu của một không gian giao dịch truyền thống, ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới các văn phòng của KSF Group chính là việc khách hàng được nhanh chóng được nhận diện thông qua hệ lưu trữ dữ liệu Face ID. Trên thực tế, khi ở nhà, thông qua tính năng KSSupport trên ứng dụng KSFinance, chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại di động, khách hàng đã có thể đặt lịch hẹn, lựa chọn các giao dịch cần phải thực hiện. Nhờ đó, khi tới văn phòng giao dịch, toàn bộ dữ liệu của khách hàng từ ngày giờ, cho tới nhu cầu cá nhân đều đã được cập nhật. Việc này sẽ giúp khách hàng không cần phải xếp hàng chờ đợi, trình bày với giao dịch viên về yêu cầu của bản thân, phòng giao dịch cũng không phải có tiếng loa thông báo tới khách số thứ tự bao nhiêu… Mọi tiến trình đều nhanh chóng, thuận tiện, chính xác và mang tới cảm giác dễ chịu cho các "thượng đế".

Hệ thống văn phòng "All in one" của KSF Group sẽ được triển khai rộng rãi trên cả nước.

Đặc biệt, 100% hệ thống văn phòng giao dịch chuẩn 5 sao của KSF Group sẽ được trang bị hệ thống máy STM thông minh. "Cỗ máy thần kỳ" tích hợp các công nghệ tân tiến nhất này có thể thay thế cho một quầy giao dịch truyền thống. Với máy STM, con người được "giải phóng" tối đa… Người dùng thực hiện các thao tác từ rút tiền, nạp tiền, cấp phát thẻ, mở sổ tiết kiệm, tư vấn dịch vụ ngân hàng, đầu tư thông qua kết nối video trực tuyến… chỉ bằng vài điểm chạm một cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Đồng thời, giải pháp eKYC giúp định danh thông tin khách hàng qua môi trường số thay cho phương thức giao dịch trực tiếp. Thiết bị thông minh này đã tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu suất phục vụ 24/7.

Khách hàng thời công nghệ đều cho rằng, những giao dịch chỉ qua một nút "chạm" để rút ngắn quy trình, tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng cao hiệu suất phục vụ 24/7… là thứ mà tất cả các mọi người đều mong đợi.

Không gian sang trọng với những thiết bị công nghệ hiện đại bên trong văn phòng của KSF Group.

Văn phòng được thiết kế đẹp, thẩm mỹ, sang trọng như phòng chờ cao cấp của khách sạn 5 sao, hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, công nghệ ưu việt khiến khách hàng dù là khách mới hay khách VIP đều trải nghiệm cảm giác trở thành "thượng đế" đích thực.

Những điểm chạm công nghệ mà KSF Group đang làm có thể xem là một chuẩn mực, thước đo đánh giá vị thế của doanh nghiệp trong nỗ lực vì khách hàng. Những siêu ứng dụng một chạm hay mô hình văn phòng "All in one" với công nghệ siêu việt này trưởng như thế này từng chỉ là biểu tượng xuất hiện ở các nước tiên tiến, nhưng giờ đây có thể hiệu hữu tại Việt Nam với sự vào cuộc của KSF Group.

