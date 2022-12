Kixx tri ân khách hàng với chương trình tặng quà trị giá một tỷ đồng

Trong suốt hơn 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, dầu động cơ xe Kixx luôn nỗ lực cải tiến công nghệ và hoàn thiện sản phẩm bền bỉ để mang tới cho khách hàng những trải nghiệm trên từng chuyến đi, đúng như thông điệp "All Ways with you" (Đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình).

Vào thời điểm năm mới đang đến gần, Kixx gửi tới khách hàng chương trình tri ân "Cùng Kixx đi muôn nơi - Giải đố liền tay, rinh ngay quà chất" để khép lại năm cũ và đón chào năm mới. Cách thức tham gia đơn giản, dễ chơi cùng cơ hội nhận nghìn giải thưởng giá trị, thương hiệu dầu nhớt tới từ Hàn Quốc bày tỏ mong muốn đồng hành, hỗ trợ người tiêu dùng Việt Nam trong cuộc sống.

Ông Kim Hyun Wook - Trưởng văn phòng đại diện GS Caltex tại TPHCM - chia sẻ: "Đây là chương trình ưu đãi đặc biệt mà nhãn hàng dành tặng cho các khách hàng nhiệt thành đã ủng hộ Kixx trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng những giải thưởng thiết thực từ chương trình cùng thể lệ đơn giản và thú vị sẽ mang tới một năm mới đầy niềm vui và nhiều tài lộc đến với quý khách hàng, hy vọng năm mới 2023 mọi người sẵn sàng trải nghiệm và khám phá nhiều hơn nữa, tự tin trong mọi hành trình khi có sự đồng hành của dầu nhớt Kixx trên mọi chuyến đi".

Chương trình khuyến mại "Giải đố liền tay, rinh ngay quà chất" của Kixx bắt đầu từ ngày 30/12 (Ảnh: Kixx).

Chương trình quay số trúng thưởng "Cùng Kixx đi muôn nơi - Giải đố liền tay, rinh ngay quà chất" triển khai từ ngày 30/12/2022 đến ngày 25/2/2023 và tổ chức quay số tìm chủ nhận giải thưởng vào ngày 2/3/2023. Danh sách người trúng giải sẽ được công bố trên Fanpage Kixx Việt Nam và trên website của chương trình sau buổi phát sóng (livestream). Cơ cấu giải thưởng gồm một giải Đặc biệt là xe ô tô Hyundai Creta (phiên bản tiêu chuẩn), một giải Nhất là xe máy tay Air Blade 125i (phiên bản tiêu chuẩn), hai giải Nhì là 2 chiếc iPhone 14 promax 128GB, và 100 giải May mắn là sản phẩm dầu nhớt Kixx MCO SN.

Để tham gia, khách hàng chỉ cần truy cập website Kixxgamerinhxe.com của chương trình "Cùng Kixx đi muôn nơi - Giải đố liền tay, rinh ngay quà chất" để trả lời 3 câu hỏi cơ bản về dầu nhớt Kixx (người chơi có thể chơi đi chơi lại nhiều lần đến khi giải đáp đúng toàn bộ câu hỏi). Khách hàng đăng ký thông tin dự thưởng cá nhân và nhận tin nhắn thông báo đăng ký thành công qua số điện thoại khách hàng đã đăng ký (SMS) kèm một mã số để tham gia quay số trúng thưởng. Khách tham dự quay số trúng thưởng tại Fanpage Kixx được phát sóng trực tiếp (livestream), dự kiến vào lúc 20h ngày 2/3/2023.

Liên hệ hotline giải đáp thắc mắc: 028.6271.7227 (hoạt động từ ngày bắt đầu chương trình khuyến mại tới khi kết thúc trao giải, từ 9h đến 18h, từ thứ 2 đến thứ 6).

Khởi đầu từ năm 2005 với khẩu hiệu "All Ways with you", Kixx không ngừng giới thiệu các sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao, dẫn đầu tại thị trường dầu nhớt Hàn Quốc và uy tín trên toàn thế giới. Kixx cung cấp hơn 200 sản phẩm dầu nhớt chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng từ vận tải, công nghiệp, tàu thủy và các thiết bị đặc thù khác.

Trong liên tiếp 6 năm từ 2017 đến 2022, Kixx được trao tặng danh hiệu Dầu nhớt tốt nhất tại lễ trao giải Korea First Brand, một trong những giải thưởng danh giá tại Hàn Quốc dành cho thương hiệu, khẳng định vị thế là thương hiệu dầu nhớt dẫn đầu trong tâm trí khách hàng. Tại thị trường Việt Nam, Kixx đồng hành cùng Quang Hải - cầu thủ bóng đá hàng đầu Việt Nam - với slogan "Lựa chọn dầu nhớt số 1 của Quang Hải".