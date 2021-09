Kiến tạo "Vùng xanh tài chính" cùng VietinBank

Dân trí Dịch Covid-19 kéo dài làm tăng thêm khó khăn về tài chính. Hiểu được nỗi lo của doanh nghiệp và người dân, VietinBank triển khai nhiều giải pháp cùng khách hàng kiến tạo "Vùng xanh tài chính" an toàn, bền vững.

Giữ tiền an toàn và miễn phí

Khi xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng gia tăng - đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh thì việc mở tài khoản (TK) ngân hàng để giữ và sử dụng tiền đã mang đến sự an toàn và tiện lợi. Không những thế, lắng nghe tâm lý và thấu hiểu nhu cầu tiết kiệm tối đa của khách hàng (KH) trong mùa dịch, VietinBank đã cung cấp các gói TK "0 phí" Smart, Basic, Plus và Premium.

Điểm vượt trội của các gói TK này là ưu đãi cạnh tranh nhất trên thị trường như: Miễn hoàn toàn phí duy trì TK thanh toán; phí duy trì VietinBank iPay; phí duy trì dịch vụ biến động số dư qua OTT/SMS và đặc biệt là MIỄN PHÍ chuyển khoản trong và ngoài hệ thống VietinBank…

Việc mở TKTT cũng được thực hiện dễ dàng, hoàn toàn trực tuyến khi VietinBank tiên phong ra mắt tính năng "Định danh điện tử" (eKYC). Nhờ vậy, KH không phải đến quầy giao dịch để thực hiện các thủ tục đăng ký, xác minh thông tin; Thay vào đó, KH chủ động thực hiện mở TK ở bất cứ đâu, bất kỳ thời gian nào ngay trên VietinBank iPay Mobile.

Lập ngân sách dự phòng an toàn, sinh lời hiệu quả

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dự phòng tài chính là điều vô cùng cần thiết. Hãy xây dựng thói quen trích một phần thu nhập để xây dựng quỹ dự phòng để vừa giảm thiểu rủi ro tài chính; vừa sinh lời hiệu quả. Không cần đến quầy mà chỉ cần thao tác trên VietinBank iPay, KH hoàn toàn dễ dàng và nhanh chóng gửi tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, với ưu đãi lãi suất đến 0,4%/năm so với lãi suất niêm yết.

Ngoài ra, KH còn được tích điểm thưởng Loyalty để đổi đa dạng quà tặng thuộc nhiều lĩnh vực như: Ẩm thực, siêu thị, thời trang… và có thể quy đổi thành tiền trong TK.

Vay online an toàn, lãi suất thấp

Khi những khoản tiết kiệm của KH chưa đủ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cấp thiết thì câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để có ngay nguồn tài chính cho nhu cầu này?

Vay thấu chi online chính là giải pháp hữu hiệu. Chỉ với 2 phút thao tác trên VietinBank iPay Mobile, KH có thể vay ngay trên TK lương mở tại VietinBank - tối đa 50 triệu đồng; Hoặc với TK tiết kiệm trên VietinBank iPay dùng làm tài sản đảm bảo, KH có thể vay tối đa 1 tỷ đồng.

Quy trình cấp tín dụng được thực hiện online nhanh chóng, hoàn toàn tự động 24/7 và cực kỳ an toàn trên hệ thống VietinBank iPay.

Bên cạnh đó, VietinBank triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất cho KH vay như: "Vay ưu đãi - Lãi tri ân" với chính sách cho vay ngắn hạn chỉ từ 5,3%/năm và lãi suất cho vay trung dài hạn chỉ từ 7%/năm; cùng chính sách hỗ trợ giảm lãi suất lên tới 1%/năm so với lãi suất hiện hành. Đồng thời, VietinBank đã cung cấp cho KH các gói tài khoản "0 phí" Smart, Basic, Plus và Premium, miễn hoàn toàn các loại Phí chuyển khoản trong/ngoài hệ thống, phí duy trì tài khoản…. hỗ trợ khách hàng giao dịch ngân hàng MIỄN PHÍ.

Khách hàng thực hiện giao dịch tại VietinBank.

Luôn tận dụng tối đa các ưu đãi

Thường xuyên mua sắm online, nhưng không phải ai cũng biết "săn" voucher giảm giá, hoàn tiền, miễn phí vận chuyển… nhanh và hiệu quả.

Thay vì luôn phải mất thời gian, công sức để "săn" voucher, với Thẻ đồng thương hiệu MasterCard Platinum VietinBank Sendo, KH được: Tặng mã voucher miễn phí vận chuyển trọn đời đến 20.000 đồng/mã; hoàn 1% không giới hạn cho mọi giao dịch chi tiêu…

Hơn nữa, khi chi tiêu vào các ngày trùng với tháng (10/10, 11/11, 12/12…), KH được nhận ưu đãi lên tới 20% tối đa 50.000 đồng cùng nhiều E-voucher khác với tổng ưu đãi hằng năm lên tới 720.000 đồng/KH.

Tham khảo thêm về ưu đãi khi giao dịch với VietinBank tại: https://www.vietinbank.vn/sites/mediafile/VTB159638

Các bí kíp giao dịch tài chính online đều có thể dễ dàng thực hiện ngay trên VietinBank iPay Mobile. Đây là ứng dụng Ngân hàng số được tạp chí The Asian Banker vinh danh là "Dịch vụ ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam năm 2021". Với hơn 130 tính năng cùng hơn 1.000 nhà cung cấp đã kết nối dịch vụ trên ứng dụng, VietinBank iPay Mobile đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch của khách hàng từ các nhu cầu tài chính cơ bản như chuyển tiền, gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán, quản lý tài khoản,… đến các giao dịch phục vụ nhu cầu hàng ngày của khách hàng như: thanh toán các loại hóa đơn; đặt mua; mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc sử dụng các tính năng trực tuyến trên ứng dụng sẽ giúp khách hàng giao dịch tài chính an toàn mọi lúc mọi nơi. VietinBank iPay Mobile được áp dụng cơ sở hạ tầng bảo mật nhiều lớp đảm bảo an toàn cho khách hàng khi giao dịch.

Đặc biệt, từ ngày 12/9 đến 15/12, khi giới thiệu người thân và bạn bè cùng mở TK thanh toán thành công bằng tính năng Định danh điện tử (eKYC) trên VietinBank iPay Mobile và tham gia Gói tài khoản "0 phí", VietinBank dành tặng người giới thiệu 50.000 đồng cho mỗi lượt giới thiệu mở tài khoản thanh toán thành công hoặc tặng đến 20% phí mở TK số đẹp, giá trị có thể lên tới hàng chục triệu đồng với nhiều loại tài khoản có giá trị cao. Tổng ngân sách chương trình lên tới 15 tỷ đồng.

Với hệ sinh thái giao dịch trực tuyến toàn diện ngay trên VietinBank iPay Mobile cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, VietinBank tin tưởng sẽ cùng đồng hành hướng tới mục tiêu xây dựng "Vùng xanh tài chính" an toàn và bền vững.

Trường Thịnh