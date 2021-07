Không gian nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới: "Mảnh ghép" còn thiếu ở Phú Quốc

Dân trí Không gian nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới ở đảo Ngọc Phú Quốc vẫn đang là khát khao mãnh liệt của giới thượng lưu.

Bức tranh nghỉ dưỡng chưa hoàn hảo

Có lẽ đến hiện tại, không còn ngôn từ đẹp đẽ và hoa lệ nào chưa được dùng để miêu tả vẻ đẹp và sức quyến rũ của Phú Quốc - "đảo ngọc", "thiên đường nghỉ dưỡng"... Nhiều năm qua, Phú Quốc luôn đứng top đầu các hạng mục bình chọn điểm đến lý tưởng, hấp dẫn từ nhiều kênh truyền thông nổi tiếng thế giới như CNN, National Geographic, AsiaOne, TripAdvisor...

Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của hàng triệu du khách mỗi năm, các resort, khách sạn đa phong cách, đa thứ hạng đã đồng loạt ra đời. Xét về số lượng, hiện Phú Quốc có tới trên 22.000 phòng lưu trú. Xét về chất lượng, Phú Quốc đã có những "siêu phẩm" nghỉ dưỡng top đầu thế giới đồng thời vẫn có hệ thống khách sạn bậc trung phục vụ nhóm khách gia đình, bạn bè, giới trẻ...

Nam Phú Quốc đã có không ít khu nghỉ dưỡng thuộc hàng "siêu phẩm"

Tuy vậy, trải nghiệm nghỉ dưỡng trong không gian mang phong cách nhiệt đới thực thụ xứng tầm với thiên nhiên, khí hậu của hòn đảo nhiệt đới này vẫn đang là khoảng trống. Những vị khách mê đắm bất động sản phong cách nhiệt đới không dễ tìm thấy sản phẩm phù hợp để vừa được sở hữu, vừa được nghỉ dưỡng thỏa sức 365 ngày trên đảo thiên đường. Những vị khách đó chủ yếu là nhóm khách cao cấp - giới nhà giàu Việt và trên thế giới - những người muốn đến Phú Quốc để nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dài ngày hay tránh dịch bệnh hàng tháng trời.

Cũng bởi thiếu "mảnh ghép" phong cách nhiệt đới - hay còn gọi là phong cách Tropical, bức tranh nghỉ dưỡng ở Phú Quốc vẫn chưa thực sự hoàn hảo…

Sự phù hợp kỳ diệu

Phong cách nhiệt đới vốn được cả thế giới ưa chuộng bởi đưa con người về gần gũi với thiên nhiên, thanh lọc tâm hồn. Lối kiến trúc Tropical phô diễn sự thuần khiết của thiên nhiên, ưu tiên sử dụng vật liệu sinh thái, thân thiện môi trường... Đặc biệt, yếu tố cây xanh được quan tâm hàng đầu với mật độ từ 5 - 15%. Bởi vậy, những biệt thự được thiết kế theo phong cách nhiệt đới không chỉ đem đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngập tràn sắc xanh, mà còn có khả năng phục hồi sức khỏe, mang lại sự sảng khoái thể chất, chữa lành tinh thần, tìm về giá trị đích thực của cuộc sống...

Không gian nghỉ dưỡng phong cách nhiệt đới có lẽ không đâu phù hợp hơn Phú Quốc - nơi có khí hậu nhiệt đới gió mùa dễ chịu, nắng ấm quanh năm; nơi sở hữu thiên nhiên trác tuyệt với biển, rừng giao hòa. Mới đây, Phú Quốc đã lọt Top 15 điểm đến hoàn hảo nhất thế giới cho những người muốn nghỉ hưu do International Living bình chọn. Cho nên, những biệt thự phong cách nhiệt đới ở đảo Ngọc sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho tuổi nghỉ hưu, bên cạnh chức năng nghỉ dưỡng.

Phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới cực kỳ thích hợp ở đảo nhiệt đới tuyệt đẹp như Phú Quốc

Phân tích về những sản phẩm nghỉ dưỡng khác biệt, KTS. Tạ Thu Hương - Chủ tịch Tổ chức nghệ thuật kiến tạo cộng đồng ABC cho rằng, việc xây dựng quần thể nghỉ dưỡng trải nghiệm độc đáo, có "chất" riêng, xây dựng được một "phong cách thương hiệu" dựa trên các nhu cầu đặc biệt của khách hàng, phục vụ cho 1% dân số là giới thượng lưu, không phải dựa trên nhu cầu số đông... là xu hướng mạnh mẽ trên thế giới.

"Ví dụ như ở Thụy Sĩ có mô hình an dưỡng tuổi già dành cho những người từ 60 tuổi trở lên, được thiết kế đặc biệt với 20 căn biệt thự bố trí cách xa nhau chừng 1 km. 20 căn biệt thự này được thiết kế độc đáo với từng phong cách riêng. Những người giàu và siêu giàu trong những giai đoạn sức khỏe cần chăm sóc đặc biệt thì họ sẽ đến đó. Họ có thể tận hưởng việc chăm sóc vườn, vẽ tranh, làm bất cứ điều gì trong quần thể biệt thự đó và được hỗ trợ đặc biệt về sức khỏe" - KTS. Tạ Thu Hương nói.

Khoảng trống lớn, sự phù hợp kỳ diệu sẽ khiến những BĐS phong cách Tropical có thể làm nên dấu ấn bứt phá mới ở Phú Quốc.

Làn gió mới cho đảo Ngọc

Xuất phát từ sự thiếu hụt và từ việc thấu hiểu nhu cầu cốt lõi của những khách hàng cao cấp trong nghỉ dưỡng, nghỉ hưu, mới đây "ông lớn" Sun Group tiết lộ sẽ sớm cho ra mắt những BĐS "chuẩn Tropical" có thể giúp chủ nhân tận hưởng 365 ngày nghỉ dưỡng giữa biển rừng Phú Quốc.

Tại thiên đường Bãi Kem - nơi biển trời gặp gỡ, một "ngôi làng nhiệt đới" hoàn toàn riêng biệt, được bao bọc bởi thiên nhiên giữa rừng, biển, cỏ cây hoa lá, lần đầu tiên được Sun Group kiến tạo.

Tổ hợp Bãi Kem sắp có thêm "ngôi làng nghỉ dưỡng" phong cách nhiệt đới đẳng cấp

Đây là sản phẩm tiếp theo trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng quy mô do Sun Group phát triển tại Nam Phú Quốc. Bởi vậy, các chủ nhân "ngôi làng nhiệt đới" còn được tận hưởng hệ thống dịch vụ đẳng cấp trong hệ sinh thái như trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, vui chơi giải trí ở Sun World Hon Thom Nature Park, không gian mới lạ, lôi cuốn tại thị trấn Địa Trung Hải; ngắm Cầu Hôn; xem show Vortex; chuỗi dịch vụ sôi động ở khu phố thương mại Boutique Shophouse Melodia, đắm mình trong làn nước trong veo tại Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới…

Không chỉ giải "cơn khát" second home đáp ứng đa dạng nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư, an dưỡng tuổi già, "ngôi làng nhiệt đới" còn bổ sung mảnh ghép không gian nghỉ dưỡng phong cách Tropical đang trống vắng ở đảo Ngọc. Tiên phong, khác biệt, dòng BĐS độc đáo này rất có thể sẽ là "cơn địa chấn" lớn chưa từng có trên thị trường Phú Quốc.

Trường Thịnh