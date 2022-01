Không gian "cân bằng thân - tâm - trí" tại làng nhiệt đới giữa lòng Phú Quốc

Sức mạnh cân bằng nhờ thiên nhiên

Liệu pháp ecotherapy (hòa mình vào thiên nhiên) vốn không xa lạ với chúng ta. Rất nhiều bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng việc hòa mình với thiên nhiên sẽ giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Một công trình nghiên cứu ở Hà Lan cho thấy những người sống gần công viên cây xanh ít có nguy cơ bị trầm cảm, lo âu hơn so với những người sống ở đô thị đông đúc. Sức mạnh của thiên nhiên là quan trọng với sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc, kể cả tư duy sáng tạo của con người.

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lại càng khiến cho khao khát được "ẩn náu" trong thiên nhiên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vì lẽ đó, rất nhiều người bỏ phố lên rừng hay xuống biển để thực hành lối sống xanh. Trong khi đó, giới thượng lưu thì săn tìm các bất động sản hướng đến sức khỏe (wellness) được bao bọc giữa các tầng xanh của thiên nhiên để làm ngôi nhà thứ 2 (second home), thậm chí nhiều tỷ phú còn sở hữu riêng cho mình cả hòn đảo. Cha đẻ Facebook - Mark Zuckerberg chi 100 triệu USD mua nhà trên đảo Kauai (Hawaii), hay bà Melinda Gates thuê đảo biệt lập Calivigny (Caribbean) với giá hơn 3 tỷ đồng một đêm chỉ để tìm sự bình yên…

Bất động sản wellness hút khách hàng sau đại dịch (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property).

Tại Việt Nam, bất động sản wellness hạng sang cũng được giới nhà giàu săn lùng, trong đó có các bất động sản wellness trên đảo nhiệt đới Phú Quốc. Điển hình là dự án Sun Tropical Village - mô hình wellness second home trên đảo ngọc với kỷ lục 100% quỹ căn trong 2 lần giới thiệu đầu tiên đến khách hàng thân thiết được đặt chỗ. Phân khu Tropical Valley của dự án ra mắt ngày 11/12 cũng gây chú ý trên thị trường nhờ địa hình độc đáo nằm trên triền đồi thoải xuống thung lũng nhiệt đới biệt lập, giữa màu xanh ngút ngàn của rừng biếc.

Ngôi làng nhiệt đới giữa 3 tầng xanh: vườn - rừng - biển

Nằm giữa 3 tầng thiên nhiên "vườn - rừng - biển", kế bên Bãi Kem - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, Sun Tropical Village tạo mô phỏng hình ảnh ngôi làng nhiệt đới, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên.

Triết lý "nương vào thiên nhiên" thấm đẫm trong từng chi tiết thiết kế của ngôi làng nhiệt đới Sun Tropical Village. "Nói không" với đường nhựa hay gạch đá thô cứng, Sun Tropical Village lựa chọn lát đá cubic trên đường phố, lát gạch nung trên vỉa hè. Hệ thống 4 công viên nội khu đều được thiết kế tỉ mỉ với gỗ và những thảm cỏ xanh dẫn lối, các dòng suối và hàng trăm khóm cây nhiều tầng lớp trồng men theo các con đường uốn lượn tạo lối mòn như trong rừng. Với tổng diện tích cây nhiệt đới lên tới 19.000 m2, Sun Tropical Village mong muốn trở thành một "ốc đảo" xanh thuần khiết, hiếm có.

Sun Tropical Village có tổng diện tích cây nhiệt đới lên tới 19.000 m2 (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property).

Toàn bộ 346 căn biệt thự thuộc 3 phân khu Tropical Wellness, Tropical Park, Tropical Valley đều được bao bọc bởi 3 tầng thiên nhiên: vườn trong nhà, nhà trong rừng, rừng ven biển, tạo nên vùng vi khí hậu mát mẻ. Do đặc thù nằm giữa thung lũng nên Tropical Valley chính là nơi có vùng vi khí hậu sắc nét, mát lành với nền nhiệt độ giảm hẳn 2-3 độ C so với xung quanh. Cũng bởi địa hình đặc biệt nên phân khu Tropical Valley chỉ có 2 loại biệt thự đơn lập và song lập, đem đến sự riêng tư cho gia chủ.

Từ những căn biệt thự mang lối kiến trúc Tropical - Indochine cổ điển, phóng khoáng, sở hữu khoảng sân vườn rộng ngập hoa lá, mỗi bước chân đều đưa chủ nhân đến với sắc xanh kỳ vĩ: xanh vườn, xanh rừng, xanh biển. 3 tầng xanh ấy được ví như "lá phổi xanh" diệu kỳ, là liều thuốc để con người cân bằng thân - tâm - trí.

Lối sống wellness trên đảo ngọc

Không chỉ được hít thở không khí mát lành giữa vùng vi khí hậu có thể làm dịu mọi giác quan và tận hưởng sự tĩnh tại, an yên trong ốc đảo nhiệt đới, cư dân Sun Tropical Village còn được trải nghiệm wellness living giữa thiên đường biển đảo Phú Quốc.

Cư dân nơi đây sẽ được trải nghiệm wellness living trên đảo Ngọc (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Sun Tropical Village đem đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp tại Wellness Center rộng 5.300 m2 được vận hành bởi đơn vị uy tín. Cư dân thượng lưu còn được trải nghiệm các hoạt động wellness giữa rừng nhiệt đới tại Phú Quốc với công viên Wellness Bãi Kem quy mô 4,1 ha kề bên.

Cùng người thân thư thái nghe tiếng chim hót bên những tiệm café mộc mạc, dắt con trẻ khám phá thế giới tự nhiên trong vườn nấm, vườn bướm, hoặc trekking, dạo bộ trong rừng, hay đôi khi là thảnh thơi nằm trên các căn nhà gỗ trên cây để nghe tiếng suối chảy róc rách, ngắm ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chạm vào các thảm rêu xanh phủ trên vỏ cây xù xì... tất cả đều là đặc quyền của cư dân ngôi làng nhiệt đới. Tắm rừng - nghệ thuật Shinrin-yoku được phát triển nhiều năm qua tại Nhật Bản là một trong những trải nghiệm hiếm có, giúp cải thiện giấc ngủ, tăng khả năng tập trung, giảm căng thẳng và cân bằng tinh thần.

Tắm rừng là một trong những trải nghiệm đặc biệt tại công viên Wellness Bãi Kem (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Bằng không gian 3 tầng xanh và phong cách sống chuẩn wellness, Sun Tropical Village kỳ vọng thỏa phong cách sống "nương nhờ thiên nhiên" của con người, đặc biệt là giới nhà giàu.

"Covid-19 thì có vaccine, nhưng những âu lo, mệt mỏi và căng thẳng mà cuộc sống hiện đại mang lại thì chẳng có liều vaccine nào có thể ngăn chặn. Chỉ có thiên nhiên mới là liều thuốc có thể chữa lành", đại diện Sun Property khẳng định.