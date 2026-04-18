Khối tài sản 81 tỷ USD của "cha đẻ" bitcoin có nguy cơ bị khóa vĩnh viễn

Satoshi Nakamoto hiện nắm giữ khối tài sản tiền số trị giá khoảng 81 tỷ USD, đủ để lọt top 25 người giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Forbes. Tuy nhiên, vị cha đẻ ẩn danh này có thể sẽ không bao giờ chạm tay được vào số tiền trên.

Một nhóm các nhà phát triển vừa tung ra đề xuất chưa từng có, đó là vô hiệu hóa vĩnh viễn các ví bitcoin đời đầu. Quyết định này nhằm bảo vệ mạng lưới khỏi một cuộc tấn công từ siêu máy tính lượng tử trong tương lai, nhưng đồng thời tạo ra một cơn địa chấn trong giới đầu tư.

"Kho báu" 81 tỷ USD đứng trước lệnh phong tỏa

Theo các báo cáo tài chính quốc tế, một nhóm gồm 6 nhà phát triển và chuyên gia máy tính lượng tử đã đệ trình kế hoạch nâng cấp blockchain bitcoin. Mục tiêu cốt lõi là ngăn chặn dòng tiền di chuyển ra hoặc vào các ví kỹ thuật số có nguy cơ bị tấn công cao.

Hiện tại, có tới 34% tổng lượng bitcoin đang lưu hành nằm trong các ví cũ được tạo ra trước năm 2012. Đây là định dạng ví "pay-to-public-key", công khai trực tiếp khóa bảo mật thay vì mã hóa dưới dạng băm. Đáng chú ý, phần lớn số tài sản của Satoshi Nakamoto đều nằm trong nhóm này.

Nếu đề xuất được thông qua, mạng lưới sẽ thiết lập một lộ trình cứng rắn. Trong 3 năm tới, người dùng chỉ được phép chuyển tiền sang các ví có chuẩn chống lượng tử. Sau 5 năm, hệ thống sẽ từ chối hoàn toàn mọi giao dịch sử dụng mã hóa cũ. Điều này đồng nghĩa số bitcoin không kịp chuyển đổi sẽ bị khóa vĩnh viễn.

Nhiều nhà đầu tư lâu năm đã phản ứng gay gắt. Họ cho rằng động thái này mang tính "độc đoán" và đi ngược lại giá trị cốt lõi của bitcoin là sự bất biến.

Ông Jameson Lopp, một trong các tác giả của đề xuất, thừa nhận: "Tôi biết nhiều người không thích điều này. Tôi viết nó vì phương án thay thế còn tệ hơn, và hy vọng nó sẽ không bao giờ cần được triển khai".

Kịch bản đánh cắp bitcoin trong 9 phút

Nỗi lo của các nhà phát triển hoàn toàn có cơ sở khi công nghệ lượng tử đang tiến những bước dài. Một báo cáo gần đây của McKinsey & Company dự báo cỗ máy đủ sức phá vỡ các hệ thống mã hóa toàn cầu có thể xuất hiện ngay trong năm tới.

Bảo mật của bitcoin dựa trên mật mã đường cong elliptic - một bài toán một chiều mà máy tính truyền thống không thể giải ngược. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất do Google dẫn đầu, thuật toán lượng tử Shor có thể phá vỡ bức tường này. Đáng chú ý, số lượng qubit (đơn vị lượng tử) cần thiết để thực hiện cuộc tấn công đã giảm 20 lần so với các ước tính trước đây, xuống dưới mức 500.000 qubit.

Nghiên cứu chỉ ra một "cửa sổ 9 phút" tử thần. Khi một giao dịch được đẩy lên mạng lưới, máy tính lượng tử có thể suy ra khóa riêng tư từ khóa công khai chỉ trong khoảng 9 phút. Trong khi đó, thời gian trung bình để bitcoin xác nhận một khối (block) là 10 phút.

Khoảng chênh lệch 1 phút này cho phép hacker tạo ra một giao dịch cạnh tranh và rút sạch tiền trước khi chủ sở hữu thực sự kịp hoàn tất lệnh chuyển. Với 6,9 triệu bitcoin đang nằm trong các ví đã lộ khóa công khai, đây được xem là một "mỏ vàng" khổng lồ chờ ngày bị khai thác.

Dù vậy, một số chuyên gia như nhà phân tích ẩn danh Wicked vẫn cho rằng rủi ro này hiện chỉ nằm trên lý thuyết.

Những lo ngại về việc máy tính lượng tử có thể phá vỡ các lớp mã hóa của blockchain làm dấy lên nỗi sợ cho toàn ngành (Ảnh: Forbes).

Giá bứt phá mốc 78.000 USD giữa tâm bão

Trong khi giới công nghệ vẫn đang tranh cãi gay gắt về tương lai hàng thập kỷ tới, thị trường tiền số hiện tại lại đang phản ứng mạnh mẽ với các biến số vĩ mô. Theo Reuters và WSJ, bối cảnh địa chính trị hạ nhiệt đã kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ trên các tài sản rủi ro.

Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đồng ý mở lại eo biển Hormuz và đình chỉ vô thời hạn chương trình hạt nhân, dòng tiền lập tức đổ mạnh vào thị trường. Giá bitcoin bứt phá khỏi vùng tích lũy hẹp, vọt lên chạm mức 78.400 USD - thiết lập đỉnh cao nhất trong vòng 10 tuần qua.

Đà tăng của bitcoin kéo theo sự bùng nổ của hàng loạt altcoin lớn như ETH hay XRP, đẩy tổng vốn hóa toàn thị trường vượt mốc 2.700 tỷ USD. Sự đảo chiều quá nhanh của thị trường đã dẫn đến làn sóng thanh lý vị thế đòn bẩy khổng lồ. Dữ liệu từ CoinGlass ghi nhận hơn 810 triệu USD bị quét sạch chỉ trong 24 giờ, trong đó các lệnh mua (long) chiếm áp đảo với 663 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, giá dầu thô Mỹ (USOIL) sụt giảm 12%, rơi xuống dưới mốc 80 USD/thùng. Giới phân tích tài chính nhận định, khi chi phí năng lượng giảm, áp lực lạm phát sẽ hạ nhiệt, tạo dư địa cho dòng vốn tiếp tục chảy vào các kênh đầu tư rủi ro như tiền số.

Thị trường tài chính luôn vận động dựa trên kỳ vọng. Những diễn biến tích cực từ các cuộc đàm phán hòa bình đang đóng vai trò là chất xúc tác ngắn hạn hoàn hảo cho đà tăng của bitcoin, bất chấp việc mạng lưới này vẫn đang phải đối mặt với bài toán sinh tử mang tên siêu máy tính lượng tử ở phía trước.