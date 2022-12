Khóa cửa Đức - ABUS và 98 năm chinh phục khách hàng toàn cầu

Thương hiệu khóa cửa không chỉ chinh phục khách hàng Châu Âu mà còn vươn ra toàn cầu, khẳng định tên tuổi và vị thế suốt 98 năm qua.

Khóa cửa ABUS theo tiêu chuẩn Châu Âu (Ảnh: ABUS).

Cùng sự phát triển không ngừng của xã hội, các thủ đoạn phá khóa ngày càng tinh vi, đòi hỏi nhà sản xuất khóa cửa phải nâng cấp không ngừng trong các dòng sản phẩm của mình, đảm bảo an toàn an ninh cho từng khách hàng sử dụng. Ngoài tính năng an toàn và sự tiện ích, phải đảm bảo tính thẩm mỹ mới có thể chinh phục được các khách hàng ngày một khó tính hơn.

Thương hiệu khóa cửa ABUS đã liên tục cải tiến, sáng tạo và đem đến các sản phẩm mang đậm hơi thở hiện đại cũng như tính an toàn cao. Đại diện ABUS cho biết luôn đảm bảo tất cả các yếu tố mà bạn cần ở một sản phẩm khóa cửa. Trên chặng đường phát triển của mình, hãng liên tục vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe và nhận được niềm tin của khách hàng, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi gia đình Châu Âu, cũng như trên khắp thế giới.

Các sản phẩm của ABUS đề cao các tiêu chí: An toàn, chống cắt, phá, chống gỉ, chống nước và bền đẹp theo thời gian. Hãng cũng đa dạng hóa các dòng sản phẩm, không chỉ khóa cửa, khóa cho xe đạp, xe máy mà còn cả các sản phẩm báo cháy tiêu chuẩn Châu Âu cũng được nhiều khách hàng tin dùng.

Đội ngũ nhân viên ABUS tại trụ sở chính - Wetter Germany (Ảnh: ABUS).

Cùng với đó là đội ngũ nhân viên chuyên môn, hướng tới sự hài lòng của khách hàng. ABUS cho biết luôn tự đặt ra cho mình những tiêu chuẩn khắt khe từ khi nghiên cứu nhu cầu khách hàng, sản xuất, vận chuyển, lắp ráp, hậu mãi đảm bảo mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tích cực. Khách hàng của ABUS sẽ nhận về không chỉ là sự tiện lợi về công năng, tính thẩm mỹ mà còn là sự hài lòng về chất lượng dịch vụ mà hãng mang lại từ kinh nghiệm gần 10 thập kỷ cung cấp sản phẩm và chinh phục khách hàng của mình.

