Khi ứng dụng của Thế Giới Di Động trở thành ví dự phòng khẩn cấp

Càng về cuối năm, không khí chuẩn bị đón Tết càng rộn ràng, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo tài chính đè nặng lên vai nhiều gia đình.

Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng vọt, từ việc sửa sang lại mái nhà, sắm sửa đồ dùng mới, đến chuẩn bị quà cáp nội ngoại... Với những người lao động có thu nhập trung bình, áp lực tài chính lại càng nặng hơn khi lương thưởng chưa về nhưng nhu cầu chi tiêu đã có.

Tết đến cũng là lúc nhu cầu chi tiêu của người dùng tăng mạnh, chưa kể còn nhiều khoản phí phát sinh bất ngờ (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Chưa kể trong cuộc sống thường nhật, những tình huống cần tiền gấp luôn phát sinh không báo trước. Một chiếc xe máy hỏng giữa đường cần sửa liền để đi làm, người nhà ốm đau đột xuất, hay một khoản phí sinh hoạt đến hạn phải đóng ngay…

Giờ đây, những lo toan thường trực ấy đã có thể được gác lại nhờ một giải pháp tài chính luôn sẵn sàng “ứng cứu” ngay trong túi quần. Từ tháng 1/2026, tính năng vay tiền mặt trực tuyến trên ứng dụng Quà tặng VIP của Thế Giới Di Động đi vào hoạt động, mang đến một lựa chọn gỡ rối nhanh gọn và an toàn, dành cho những người bận rộn, không có thời gian ra cửa hàng hoặc đang sinh sống ở xa các điểm giao dịch.

Dịch vụ vay tiền qua app Quà tặng VIP cho phép người dùng đăng ký, nhận kết quả phê duyệt và giải ngân ngay trên điện thoại (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Thông qua cái bắt tay chiến lược với Ngân hàng số Cake by VPBank, chiếc điện thoại của khách hàng giờ đây trở thành một "chiếc ví dự phòng" đúng nghĩa. Chỉ cần có tài khoản Quà tặng VIP và Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, khách hàng có thể ngồi tại nhà hay văn phòng để đăng ký vay với hạn mức lên đến 50 triệu đồng.

Điểm sáng lớn nhất giúp người dùng trút bỏ gánh nặng tâm lý chính là sự riêng tư và tốc độ. Quy trình được số hóa 100% giúp hồ sơ được phê duyệt tự động, giải ngân nhanh, tiền về liền tài khoản được chỉ định chỉ trong khoảng 2 phút.

Nhà cung cấp dịch vụ cam kết không yêu cầu chứng minh thu nhập và không gọi điện thẩm định người thân, giúp người vay hoàn toàn chủ động và thoải mái khi giải quyết vấn đề cá nhân. Lãi suất từ 2,3%/tháng cùng thời gian trả góp linh hoạt đến 48 tháng cũng giúp người vay dễ hơn trong việc cân đối chi tiêu sau Tết.

Song song với kênh online tiện lợi, hệ thống hơn 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc vẫn duy trì dịch vụ hỗ trợ vay tiền mặt trực tiếp. Đây là lựa chọn tối ưu dành cho những khách hàng chưa rành về công nghệ, hoặc những ai đang có nhu cầu nguồn vốn lớn hơn để thực hiện các dự định quan trọng.

Khách hàng có thể tiếp cận nhiều gói vay khác nhau tại cửa hàng, thông qua các đối tác tài chính uy tín của Thế Giới Di Động (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Khi đến cửa hàng, người dân sẽ được nhân viên tư vấn tận tình để kết nối với các đối tác tài chính lớn như FE Credit, Shinhan Finance, Cathay United Bank...

Tùy thuộc vào hồ sơ, khách hàng có thể tiếp cận hạn mức cao, lên tới 300 triệu đồng với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 1,91%/tháng hoặc 18%/năm. Mô hình này giúp khách hàng an tâm hơn khi làm việc trực tiếp tại cửa hàng quen thuộc, có nhân viên tư vấn rõ ràng, thủ tục đơn giản.

“Việc đa dạng hóa từ vay trực tiếp đến vay online trên app Quà tặng VIP cho thấy sự tinh tế của Thế Giới Di Động trong việc chăm sóc khách hàng. Trong bối cảnh cuối năm nhiều áp lực, sự xuất hiện của những giải pháp tài chính minh bạch, nhanh chóng và dễ tiếp cận như thế này chính là "liều thuốc" tinh thần thiết thực, giúp người dân vơi bớt nỗi lo toan để đón một cái Tết trọn vẹn và đủ đầy hơn”, đại diện Thế Giới Di Động chia sẻ.