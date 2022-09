Khi nhà giàu sưu tập bất động sản

Nhu cầu sưu tập bất động sản của nhà giàu

Năm 2019, tỷ phú Jeff Bezos chi tới 16 triệu đô để sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ nằm trên tầng 20 của tòa nhà 212 Fifth Avenue đình đám của quận Mahattan. Theo Business Insider, đây là mức giá cao hơn thị trường. Lý do khiến vị tỷ phú Amazon không ngần ngại chi từng đó tiền chính bởi, căn hộ này nhìn thẳng ra công viên Madison Square và ông muốn hợp nhất với những căn hộ ông đã có ở 212 Fifth Avenue để làm thành ngôi nhà siêu lớn.

Bất động sản đắt đỏ quanh công viên Madison Square, New York vẫn luôn được giới thượng lưu săn đón (Ảnh: Shutterstock).

"Ông trùm" Đông Âu Rinat Akhmetov khi biết biệt thự Les Cedres được rao bán đã xuống tiền, với 221 triệu USD. Với vị tỷ phú này thì đó là một món hời bởi năm 2016, Les Cedres được rao bán với giá 413 triệu đô, đắt nhất thị trường địa ốc lúc bấy giờ.

Nhà giàu thích sưu tầm. Sưu tầm bất động sản (BĐS) giá trị, nhất là BĐS quý và hiếm từ lâu đã là lãnh địa riêng của giới siêu giàu. Dan Conn - CEO Christie's International Real Estate từng tiết lộ về câu lạc bộ BĐS hạng sang với 1.800 thành viên là các tỷ phú trên toàn thế giới. Theo Dan Conn, xu thế sưu tập BĐS giá trị cũng giống như họ sưu tập những tác phẩm hội họa Picasso và Warhol.

Theo tạp chí Forbes, tổng giá trị BĐS của các tỷ phú trên thế giới sở hữu khoảng hơn 3.000 tỷ đô.

Không ngừng sưu tập BĐS hạng sang là sở thích của giới siêu giàu (Ảnh: Shutterstock).

Theo Frank Knight, Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á trong phân khúc BĐS hạng sang. Theo đó, nhà giàu đổ tiền vào các BĐS hạng sang không chỉ để giữ và gia tăng tài sản mà còn là cách khẳng định vị thế xã hội cũng như phong cách sống khác biệt.

Eyal Ofer, một ông trùm BĐS, tại hội nghị Milken, đã ví BĐS giá trị như những mặt hàng khan hiếm vì mang lại niềm tự hào cho chủ nhân. Và cách tiêu tiền này của giới siêu giàu khiến họ giàu hơn, bởi bản chất đó cũng chính là cách đầu tư.

Giới nhà giàu Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Một số nhà đầu tư tìm những BĐS giá trị ở Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc, Đà Nẵng… Trong đó những sản phẩm cao cấp, "hàng hiệu" tại vị trí quý và hiếm được quan tâm.

Kênh đầu tư hái ra tiền

Khi nói về đầu tư BĐS, tỷ phú Donald Trump, ông trùm BĐS từng nhấn mạnh: "Vị trí, vị trí, vị trí". Trong khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, sở hữu một vị trí đẹp như nắm trong tay thứ tài sản đảm bảo tạo giá trị bền lâu.

Theo Dan Conn, nhu cầu về BĐS giá trị sẽ ngày càng lớn do sự gia tăng của tầng lớp siêu giàu. Thêm một lực đẩy khác cho thị trường, như phân tích của đại diện Savills Việt Nam, khi tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng, đầu tư vào BĐS là phương án giúp bảo toàn dòng vốn trước rủi ro. Tại Việt Nam, nguồn cung khan hiếm, thị trường BĐS sẽ tăng trong thời gian tới, giảm rủi ro trong bối cảnh lạm phát.

Những dự án BĐS giá trị, giàu tiềm năng vì thế luôn được săn đón. Trong khi nguồn cung BĐS hạng sang tại Hà Nội, TPHCM không còn nhiều, một số nhà đầu tư tìm đến BĐS cao cấp Đà Nẵng - thành phố được mệnh danh đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Đà Nẵng đang là điểm đến trên hành trình sưu tập bất động sản hạng sang của giới thượng lưu (Ảnh: Ánh Dương).

Nổi bật trên phân khúc bất động sản cao cấp Đà Nẵng giai đoạn này có Sunneva Island (Đảo Ánh Dương). Dự án sở hữu vị trí đắc địa trên đảo biệt lập, kề sông, cận biển, gần núi, chủ đầu tư uy tín và sở hữu hệ tiện ích đặc quyền xứng tầm chủ nhân tinh hoa.

Nằm trên đảo Đồng Nò, thuộc quận Ngũ Hành Sơn, trên con đường di sản miền Trung, tuy là một hòn đảo đơn lập nhưng Sunneva Island thuận tiện cho giao thương, kết nối, chỉ 10 phút đến bãi biển, 12 phút vào trung tâm, chưa đầy 20 phút ra sân bay.

Là một dự án khu đô thị, song Đảo Ánh Dương Sunneva Island được bao quanh bởi 30ha mặt nước thuộc ba con sông: Sông Hàn, sông Đô Tỏa và sông Cổ Cò, mang đến không gian sống trong lành, xanh mát, tốt cho sức khỏe cũng như cơ hội gia tăng giá trị . Bất động sản view sông luôn có giá trị lớn, như một báo cáo của Savills đã chỉ ra, BĐS ven sông tại các thành phố lớn trên thế giới thường cao hơn 10-50% các khu vực khác.

Được phát triển bởi Sun Property - thương hiệu BĐS cao cấp của Sun Group, Sunneva Island có mật độ xây dựng thấp, dành tới 16ha trên tổng số 26ha để phát triển cảnh quan, không gian xanh và tiện ích. Phong cách kiến trúc Đông Dương (Indochine Style) kết hợp với văn hóa Champa là điểm nhấn tinh tế, mang đến concept bài bản cho Sunneva Island.

Đảo Ánh Dương Sunneva Island sở hữu hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh phối cảnh minh họa.

Hơn 50 tiện ích đặc quyền được thiết kế dành riêng cho cư dân giúp Sunneva Island thu hút giới tinh hoa. Bến du thuyền, khu tập golf mặt nước, bể bơi vô cực, bể sục jacuzzi, khu thể thao đa năng, clubhouse sang trọng… là những tiện ích đắt giá đáp ứng nhu cầu tận hưởng cuộc sống sang giữa thiên nhiên của giới thượng lưu. Bên cạnh đó, chủ nhân biệt thự, town-house Sunneva Island còn được thỏa sức trải nghiệm đa dạng tiện ích trong công viên Hyde Park 50ha bên kia sông Cổ Cò, hay trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp Hoàng Trà sôi động kề bên…

"Với một dự án khu đô thị hạng sang như Đảo Ánh Dương Sunneva Island, Đà Nẵng sẽ là điểm đến tiếp theo trong cuộc kiếm tìm bất động sản danh giá, bồi đắp cho bộ sưu tập tài sản địa ốc kỳ công của giới tinh hoa. Đây cũng là cơ sở để tin rằng, Sunneva Island sẽ khởi xướng xu hướng sưu tập bất động sản cao cấp ven sông ở Đà Nẵng, dần hình thành nên cộng đồng dân cư văn minh, ưu tú giữa lòng TP đáng sống", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.