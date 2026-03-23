Giá vàng bốc hơi 11%, kịch bản nào cho nhà đầu tư tuần này?

Cú sốc lịch sử và áp lực bủa vây

Chỉ trong một tuần, hàng tỷ USD giá trị vốn hóa đã bốc hơi khỏi thị trường vàng. Cú sốc này khiến giới đầu tư toàn cầu đứng ngồi không yên.

Theo Bloomberg, giá vàng vừa khép lại tuần giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. Kim loại quý đã bốc hơi gần 11% giá trị chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Bước sang phiên đầu tuần, giá vàng giao ngay nhích nhẹ 0,3%, giao dịch quanh mốc 4.506,57 USD/ounce tại thị trường châu Á (giá cập nhật lúc 6 giờ 16 sáng tại Singapore).

Đà lao dốc không phanh này đánh dấu chuỗi 8 phiên giảm điểm liên tiếp của vàng. Theo các dữ liệu thống kê, đây là chuỗi ngày ảm đạm dài nhất kể từ tháng 10/2023. Nguyên nhân trực tiếp đến từ sự gia tăng của các căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông, khi các cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ 4.

Giá vàng biến động nhẹ sau khi ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong hơn 4 thập kỷ, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá các căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran khi cuộc chiến đã bước sang tuần thứ 4 (Ảnh: Getty).

Những điểm nóng này đã ngay lập tức đẩy giá năng lượng tăng vọt trong phiên giao dịch đầu tuần. Đặc biệt, những tuyên bố cứng rắn xoay quanh việc đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz khiến thị trường lo ngại đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Lạm phát có nguy cơ bùng phát trở lại nếu hạ tầng năng lượng và công nghệ thông tin bị nhắm tới.

Kỳ vọng lạm phát tăng cao làm dập tắt hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng Trung ương lớn sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Môi trường lãi suất neo cao luôn là "khắc tinh" của vàng, vốn là một tài sản an toàn nhưng không sinh lời.

Bên cạnh đó, sức mạnh của đồng USD và sự đi lên của lợi suất trái phiếu Mỹ cũng bòn rút sức hấp dẫn của kim loại quý. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index đo lường sức mạnh đồng bạc xanh đã giảm nhẹ 0,5% trong tuần trước, nhưng áp lực lên thị trường hàng hóa vẫn chưa hạ nhiệt.

Dòng tiền lớn đang có dấu hiệu tháo chạy khỏi các tài sản trú ẩn truyền thống. Theo báo cáo từ ETMarkets, các quỹ ETF vàng đã ghi nhận mức rút vốn ồ ạt. Lượng vàng bán tháo đã lên tới hơn 60 tấn chỉ trong vòng 3 tuần qua, cho thấy tâm lý chốt lời và cơ cấu lại danh mục của giới đầu tư tổ chức.

Kịch bản nào cho nhà đầu tư?

Sau khi rời khỏi vùng đỉnh lịch sử 5.300-5.500 USD/ounce, vàng đang bước vào một nhịp điều chỉnh sâu và khốc liệt. Theo ETMarkets, giới phân tích thị trường hiện đang chia rẽ với biên độ dự báo vô cùng rộng. Mọi sự chú ý lúc này đều đổ dồn vào vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng 4.250-4.400 USD/ounce.

Nếu lực bán tiếp tục áp đảo và xuyên thủng mốc phòng cự này, giá vàng có nguy cơ trượt dài về vùng 3.800-4.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu lực cầu bắt đáy xuất hiện và giúp vàng trụ vững, kim loại quý hoàn toàn có thể bật nảy trở lại ngưỡng 4.700-4.800 USD/ounce.

Hướng đi tiếp theo sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến đồng USD và các cập nhật địa chính trị toàn cầu.

Không chỉ riêng vàng, thị trường kim loại quý nói chung đều đang chìm trong sắc đỏ ảm đạm. Giá bạc cũng chịu áp lực nặng nề khi lùi về quanh mức 68 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 4,5%. Nếu tâm lý yếu kém trên thị trường hàng hóa kéo dài, bạc có thể rớt xuống vùng 60 USD.

Tuy nhiên, trong kịch bản tích cực, nếu dòng tiền đầu cơ quay trở lại, giá bạc có thể nhanh chóng phục hồi và hướng lên mốc 80 USD. Trong khi đó, các kim loại công nghiệp khác như bạch kim và palladium chỉ ghi nhận mức đi ngang hoặc nhích nhẹ, không đủ sức để kéo lại đà giảm chung của toàn thị trường.

Trong bối cảnh biến động mạnh bủa vây, giới chuyên gia từ ETMarkets khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân cần hết sức tỉnh táo. Chiến lược "mua khi điều chỉnh" có thể được cân nhắc tại các vùng hỗ trợ cứng đã được xác định. Tuy nhiên, việc giải ngân cần chia nhỏ tỷ trọng do rủi ro ngắn hạn vẫn luôn hiện hữu.

Dù áp lực bán đang lấn át trong các phiên gần đây, cấu trúc dài hạn của vàng vẫn ghi nhận các đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu kỹ thuật cho thấy lực đỡ nền của thị trường vẫn tồn tại. Về tầm nhìn dài hạn, vàng vẫn có thể tỏa sáng và thu hút dòng tiền nếu những bất ổn kinh tế vĩ mô tiếp diễn.