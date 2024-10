Khi camera không chỉ đảm bảo an toàn, mà còn gắn kết yêu thương

Theo thống kê mới nhất, chỉ trong 3 quý đầu năm, Thế Giới Di Động đã đạt cột mốc đáng ghi nhận khi bán ra hơn 400.000 chiếc camera an ninh, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với đà tăng trưởng trên, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu bán ra 650.000 chiếc camera trong năm 2024. Điều này cho thấy, camera an ninh đang trở thành một công cụ quan sát nhà cửa và kết nối với gia đình quen thuộc của người dùng Việt.

Từ công cụ chống trộm đến cầu nối yêu thương

Nếu trước đây, camera an ninh chủ yếu được lắp đặt tại các tòa nhà, văn phòng, cửa hàng, thì ngày nay, thiết bị này còn đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết và hỗ trợ các thành viên trong gia đình. Nhiều người cho biết, ngoài tác dụng chống trộm, việc sử dụng camera an ninh giúp họ an tâm làm việc mà vẫn có thể quan sát và hỗ trợ kịp thời người thân khi có sự cố xảy ra.

Camera không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn là cầu nối để người dùng gần gũi với gia đình hơn.

Anh Trọng Phát, nhân viên văn phòng tại quận 3, TPHCM, cho biết: "Tôi đi làm xa nhà nên rất lo lắng cho ba mẹ ở quê. Từ khi lắp đặt camera an ninh, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Không chỉ giúp đỡ nhớ nhà hơn mà tôi cũng có thể theo dõi và hỗ trợ kịp thời cho ba mẹ".

Với dịch vụ lắp đặt ở khắp 63 tỉnh thành, Thế Giới Di Động đã trở thành nơi anh Phát tin tưởng và lựa chọn khi lắp đặt camera cho nhà ba mẹ ở quê, từ đó người con xa xứ cũng gián tiếp có thêm nhiều phút giây gần gũi và kết nối với gia đình.

Những người nuôi thú cưng cũng tìm đến camera để quan sát chúng khi đi vắng.

Chị Bảo Thanh chia sẻ: "Mình sống một mình và có nuôi một bé mèo. Trước đây, mỗi khi đi công tác hoặc du lịch thường phải nhờ bạn bè sang nhà trông coi giúp. Khi thấy Thế Giới Di Động có bán camera quan sát giá chỉ vài trăm nghìn đồng, mình đã đặt ngay một cái để an tâm hơn mỗi khi vắng nhà".

Có thể nói, với camera an ninh, bạn có thể quan sát người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ mọi lúc mọi nơi. Nhờ đó, phụ huynh có thể an tâm hơn khi gửi con nhỏ hay vật nuôi cho người giúp việc, bảo mẫu… Đồng thời, thông qua đó, bạn cũng có thể dễ dàng quan sát các khu vực mình lưu tâm, cũng như cảnh báo kịp thời khi người thân, vật nuôi… gặp phải tình huống nguy hiểm.

Lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng Việt

Với sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng và mức giá, Thế Giới Di Động đã nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng lựa chọn và mua sắm các sản phẩm camera an ninh. Các sản phẩm tại đây được bảo hành 1 đổi 1 trong suốt 1 năm, với đa dạng thương hiệu chính hãng như IMOU, EZVIZ, TP-LINK, XIAOMI, BOTSLAB... có giá khởi điểm từ 390.000 đồng.

Nhờ mức giá dễ tiếp cận này, mỗi gia đình đều dễ dàng sở hữu chiếc camera để theo dõi nhà cửa, quan sát người thân. Các sản phẩm đang có tại Thế Giới Di Động không chỉ phong phú về chủng loại, mức giá, mà còn đáp ứng đa dạng nhu cầu với nhiều tính năng hiện đại như đàm thoại 2 chiều, có màu khi nhìn ban đêm, chống nước hay điều khiển bằng cử chỉ...

Tất cả camera tại Thế Giới Di Động đều được bảo hành toàn diện chính hãng trong vòng 1 năm nếu xảy ra lỗi từ nhà sản xuất.

Song song đó, dịch vụ lắp đặt trải rộng từ thành thị đến nông thôn tại 63 tỉnh thành trong cả nước cũng là lợi thế đặc biệt, giúp Thế Giới Di Động hỗ trợ khách hàng chu đáo, trọn vẹn hơn từ khâu tìm mua cho đến tư vấn và hỗ trợ tận nhà.

Nhờ thấu hiểu sâu sắc tâm lý người tiêu dùng cũng như nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ, Thế Giới Di Động dần trở thành cái tên quen thuộc cho việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Từ đó, nhà bán lẻ đã góp phần vào việc mang đến cho người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn những giải pháp an ninh hiệu quả và tiện lợi với chi phí tốt nhất thị trường.