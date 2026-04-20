Khi "cá con" chọn ôm tiền mặt, giới siêu giàu lại đi săn cơ hội ở châu Á

Tháng 3, thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến một cú phanh gấp. Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, làm sống lại "bóng ma lạm phát" và đe dọa đà phục hồi kinh tế. Đứng trước biến số khó lường, phản ứng đầu tiên của phần lớn các nhà đầu tư cá nhân là tháo chạy.

Tuy nhiên, bóc tách sâu vào sự dịch chuyển của các dòng vốn tỷ USD, một bức tranh hoàn toàn trái ngược đang diễn ra. Đám đông nhỏ lẻ đang co cụm, nhưng "dòng tiền thông minh" từ giới siêu giàu lại đang âm thầm đi săn tìm tài sản giá trị, đặc biệt là tại khu vực châu Á.

Đám đông "né rủi ro", dòng tiền tỷ USD xê dịch

Theo ông Richard Oldfield, CEO toàn cầu của tập đoàn quản lý tài sản Schroders, tháng 3 vừa qua đã ghi nhận một sự đảo chiều ngoạn mục so với sự lạc quan hồi đầu năm. "Điều thực sự xảy ra là sự dịch chuyển sang trạng thái né rủi ro. Các nhà đầu tư bán lẻ trên toàn cầu đã chuyển phần lớn danh mục sang tiền mặt", ông Oldfield nhận định.

Tâm lý phòng thủ này thể hiện rõ khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) đã "bốc hơi" 7% chỉ trong một tháng. Khi đối mặt với bất ổn, các nhà đầu tư cá nhân thường chọn cách trì hoãn quyết định xuống tiền.

Tuy nhiên, trạng thái "ôm tiền" không kéo dài lâu khi các tín hiệu vĩ mô bắt đầu bớt u ám. Theo dữ liệu từ Reuters công bố giữa tháng 4, khi giá dầu Brent hạ nhiệt xuống dưới mốc 100 USD/thùng và mùa báo cáo kết quả kinh doanh mang lại những con số tích cực, khẩu vị rủi ro đã quay trở lại một cách có chọn lọc.

Đáng chú ý, các quỹ thị trường tiền tệ - nơi trú ẩn an toàn của tiền mặt - đã ghi nhận mức rút ròng khổng lồ lên tới 173,24 tỷ USD, cũng là đợt tháo vốn khỏi tiền mặt mạnh nhất kể từ tháng 9/2018. Dòng tiền này lập tức chảy ngược vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu với quy mô 31,26 tỷ USD, đánh dấu tuần hút vốn mạnh nhất kể từ cuối tháng 3.

Dù vậy, dòng tiền đại chúng vẫn ưu tiên sự an toàn tại các thị trường phát triển. Quỹ cổ phiếu Mỹ và châu Âu lần lượt hút ròng 21,25 tỷ USD và 9,38 tỷ USD, với nhóm ngành công nghệ tiếp tục dẫn dắt đà tăng. Vàng cũng chứng tỏ sức hút bền bỉ khi đón nhận dòng vốn 822 triệu USD trong tuần thứ ba liên tiếp.

Lối đi riêng của giới siêu giàu tại châu Á

Trái ngược với sự dịch chuyển mang tính thời điểm của đám đông, nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao lại đang thể hiện một tầm nhìn dài hạn hơn. Theo CEO Schroders, bất chấp những rung lắc ngắn hạn, giới siêu giàu vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư tại châu Á và các lớp tài sản thay thế.

Sự phân hóa này tạo ra một nghịch lý thú vị trên thị trường. Trong khi dữ liệu của Reuters cho thấy các quỹ châu Á nói chung bị rút ròng 2,06 tỷ USD trong ngắn hạn, thì ở tầng nấc cao hơn, dòng vốn tư nhân dài hạn vẫn đang coi khu vực này là một thỏi nam châm.

Giới tinh hoa tài chính hiểu rằng, những đợt sụt giảm do yếu tố địa chính trị thường tạo ra vùng định giá hấp dẫn cho các tài sản chất lượng. Thay vì mua đuổi theo đám đông tại các thị trường đã tăng nóng, họ chọn cách tích lũy tài sản ở những khu vực có tiềm năng tăng trưởng dài hạn vượt trội.

Dù là điểm đến của dòng vốn dài hạn, châu Á cũng chưa phải là một "bến đỗ" hoàn toàn bình yên.

Rủi ro lớn nhất không chỉ nằm ở giá cả đắt đỏ mà còn là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ. Việc thiếu hụt dầu khí, hóa chất công nghiệp hay nhiên liệu đầu vào có thể giáng đòn mạnh lên các nền kinh tế lấy sản xuất và xuất khẩu làm trọng tâm. Dư địa tài khóa của nhiều quốc gia châu Á hiện cũng không còn dồi dào như thời kỳ đại dịch, khiến các chính sách hỗ trợ tràn lan như giảm thuế nhiên liệu trở nên tốn kém và rủi ro.